Gary González, un campeón de 'diez' en su estreno en el Campeonato de España de Parasurfing

Con la playa de Las Canteras como escenario y con las olas de La Cícer como desafío, 40 deportistas divididos en 11 categorías se reunieron este fin de semana en Gran Canaria para participar en el Campeonato de España de parasurfing. El grancanario Gary González, que se estrenaba después de su accidente, consiguió una ola de ‘diez’.

La playa de Las Canteras fue testigo durante este fin de semana del alto nivel deportivo de los campeones de la vida. El Campeonato de España de parasurfing citó en Gran Canaria, por primera vez en su historia, a los mejores competidores del surf adaptado. El espectáculo sobre las olas protagonizó las tres jornadas de esta cita, en la que la armonía entre los participantes también destacaba. Con los entorchados nacionales en juego hasta en 11 categorías y con la presencia de 40 riders tanto españoles como europeos, La Cícer se convertía en el mejor escenario de un evento que espera volver a citar a los mejores el próximo año.

Foto de familia de los campeones de parasurfing en las diferentes categorías en Las Canteras. / LP/DLP

Campeones y subcampeones mundiales, figuras con potencial de cara a un futuro, o los que se estrenaron para conseguir un diez de diez. Fue el caso del grancanario Gary González, que participaba por primera vez en el campeonato de surf adaptado y lo hacía arropado por su gente. En casa y con el apoyo que merece un campeón dentro y fuera del agua. Dio una master class con la tabla y consiguió una ola de 10 y otra de 9,37 para coronarse como campeón de España en su categoría, la visual 2, con Ignacio Sole, Óscar Pérez, Gonzalo Rodríguez y Asier Correa como rivales

«Fue precioso... Nunca imaginé un comienzo de etapa tan bueno, terminando con un 10 en la última ola tanto mía como la del campeonato», explica Gary González, que a pesar de haber pasado unas horas desde que salió del agua, su emoción sigue estando presente. Era su primera vez participando en un campeonato de parasurfing después de su accidente en la isla de Lobos en 2023, tras estrellarse contra una roca y perder la visión en su ojo derecho. Las sensaciones fueron inmejorables.

La emoción del campeón

«Ha sido difícil, detrás hay un trabajo psicológico muy grande; si puedo describir todo esto con una palabra sería emocionante. Ver cómo el público se contagiaba, los aplausos cuando salí del mar, el cómo me sacaron a hombros... Nunca me equivoqué, siempre supe que la unión de todas las personas que quiero es lo que me hace feliz», sentencia González.

El grancanario logra el título nacional en la categoría para deportistas con visión parcial

Por categorías, Ibon Oregi (Kneel), Marcos Tapia (Prone 1), Ángel Luis Curiel (Prone 2 masculino), Sarah Almagro (Prone 2 femenino), Ibon Gurrutxaga (Stand 1) Xavi Ayestarán (Stand 2), Aitor Francesena (Visual 1 masculino) y Carmen López (Visual 1 femenino) también se proclamaron campeones nacionales, alcanzando su billete para el Europeo y posteriormente para el Mundial.

Sabor internacional

De forma paralela, el viernes y coincidiendo con la jornada inaugural, también se llevaba a cabo un open internacional en el que participaron figuras procedentes de Francia, Inglaterra y Portugal. «Muchos de ellos conocían la ola de La Cícer y no se han querido quedar fuera, porque no podían competir por el título español», explican desde la organización.

Gary González bailando sobre una de las olas de La Cícer / LP/DLP

Aunque tanto Galicia como Canarias han sido sedes de pruebas clasificatorias importantes de surf adaptado, el Archipiélago nunca había albergado un Campeonato de España. Ahora, con un récord de participantes y con unas condiciones impecables, la idea es repetir de cara al próximo año.

Trabajar la inclusión

Los deportistas mostraron su agradecimiento. Alzaron su voz al recoger su premio y demostraron la importancia del sentir de las olas a pesar de sus características físicas. El director del Gran Canaria Surf No Limit Fundación DISA, Vicente Pérez, afirmaba que se han esforzado por llevar el deporte adaptado a un nivel profesional y por trabajar la inclusión a través de las olas. «El debut de un Campeonato de España en Canarias va a marcar un antes y un después».