El infierno de David Ramírez en Girona: "Me escupieron y me gritaron '¡muérete maricón de mierda que vas una hora retrasado!"

La rabia y la indignación de David Martínez, primo del central del Girona Juanpe Ramírez, que ahora inicia una aventura profesional en la liga de México. El portero de la UD San Fernando, que cayó por la mínima ante el Girona B en el primer asalto de la final por una plaza en Segunda RFEF (1-0), confirma que recibió varios escupitajos del sector radical del club gironins así como insultos graves.

Alineación de la UD San Fernando de cara a la final del playoff. / LA PROVINCIA / DLP

"Fue súper humillante y este tipo de conductas no deben tener cabida en una eliminatoria de esta categoría. Que pase esto en este siglo es increíble", asevera el arquero, formado en la cadena de la UD Las Palmas, y que luego pasó el Regional C, Las Palmas Atlético, Ceuta, Alcudia de Mallorca, Villa de Santa Brígida, Arucas y el club sureño.

"Sí, me escupieron y me sorprende que en este siglo XXI todavía sigan existiendo este tipo de conductas antideportivas. No fue toda la afición del Girona pero sí una parte, los más radicales", confiesa antes de iniciar el viaje de Barcelona a Gran Canaria.

David Ramírez, esta mañana, en la Ciudad Deportiva del Girona. / Facebook David Ramírez

"Voy a buscar un balón muy cerca de ellos, en un campo sin vallas ni protección alguna, y cuando llego me encuentro con tres escupitajos en la nuca y en la cabeza. Así como otro en la camisa junto al escudo. Eso en el mundo del fútbol es una basura: la sociedad está confundiendo los valores y el deporte es salud, es una competición que la ven los más pequeños. No se puede confundir el deporte con estos desagradables desenlaces. Lo de escupir en una fase final por un ascenso no debe estar permitido. No es apropiado. Me parece súper humillante hacia mi persona".

Sin mediar provocación

Ramírez asegura que no hubo provocación previa con los ultras. "Para nada, en estos partidos me dedico a hacer mi trabajo. Trato de parar todo lo que me llega y defender mi club. Lo mío es encajar lo menos posible para lograr el pase en el Eleuterio Valerón, donde se resolverá todo. Me acerco porque tengo que recoger el balón para sacar de portería y ahí te ves aguantando insultos de todo tipo hacia mi persona. Al agacharme a por la pelota me escupen".

Aparecen los Mossos

El portero, con la mediación del colegiado, reclama la presencia policial detrás de la portería. Y llegan los Mossos d'Escuadra. "Es normal que hable con el árbitro y le muestro los escupitajos. Se detiene el partido hasta que llegan los Mossos de Escuadra y Policía Nacional. No me sentía seguro así".

Sobre los insultos, admite sentir "vergüenza por repetirlos". "Me dijeron 'muérete, portero hijo de puta, maricón, vete para Canarias que vas una hora retrasado". "Es algo algo desorbitado para la categoría en la que estamos (...) Dentro del pique bonito, porque ellos son también un gran equipo y se lo merecen, todo esto me parece lamentable. Y sobre todo por el estatus del Girona, que es un club de Primera".

El arquero denuncia que no habían "ni diez centímetros" entre la valla y la red. Tras detenerse cinco minutos, la contienda se reanudó.

El valor del 1-0 y las rotaciones de Quintana

Ramírez lamenta que el 1-0, a los cuatro minutos, llegase tras un "acción fortuita". "En el gol de ellos, contaron con un poco de fortuna. Bota el esférico antes del golpeo y la ponen en la escuadra cruzada. Es lo único que hacen, luego sí, cuentan con varios acercamientos. Pero el tanto es un desenlace muy habitual en césped natural, le pegas y con el bote o te va fuera o para la escuadra".

En relación a la política de rotaciones de su míster, la ve con buenos ojos. Una pugna total con su compañero Fermín -que jugó la vuelta de la ronda previa ante el Támara en El Tablero-. "Llevamos dos temporadas juntos y somos dos buenos porteros. Velamos por los intereses del club; Israel Quintana se tiene que romper la cabeza en poner a uno u otro. Tanto para Fermín como para mí es una jodienda, aquí se vela por los intereses del club, el que sale ganando no es Fermín o David Ramírez, es el club".

Ambiente festivo y de gala

De cara a la vuelta de la gran final, aún sin TV, pide el Eleuterio Valerón de las grandes ocasiones. "El estadio tiene que rugir como nunca. Esta eliminatoria la tenemos que sacar como sea, solo nos falta que el jugador '12', que es la afición. Nunca nos fallan. Lo llevan haciendo muy bien todo el año, sobre todo en el playoff, empujando, empujando... [eliminaron al Mensa y Támara en la prórroga]. Es el último empujón; les necesitamos. Tiene que ser una bombonera desde las 10.30 horas que lleguemos al campo", determina uno de los grandes metas de Tercera RFEF, que trabaja en el operador de logística Logicargo en Arinaga.