Los canarios del 'HSN Sailing Team' ganan el Campeonato Nacional Open de España de J70

El barco 'HSN Sailing Team', con tripulación íntegramente canaria, se proclamo este domingo campeón del Campeonato Nacional Open de España de la clase J70, valedero para el ranking nacional, en la regata celebrada en A Coruña. Javier Padrón (caña), Luis Martínez Doreste (táctica), Ricardo Terrades (trimming) y Adolfo López (proa) se subieron al primer escalón del podio del Campeonato Nacional Open España -Trofeo Maeloc de J70, que reunió en la ría coruñesa a 20 de las mejores tripulaciones de la clase de España y Portugal.

Los canarios, que han sido patrocinados por HSN y Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote, protagonizaron un campeonato impecable con dos primeros y dos segundos como mejores parciales en las 9 pruebas disputadas (2-2-1-3-18-1-4-6-4).

La regata, organizada por Marina Coruña, completó el programa de 9 mangas a lo largo de tres días de competición en los que la flota afrontó todo tipo de condiciones de viento y mar.

En la última jornada, el vigués Luis Bugallo a la caña del Marnatura fue el mejor con un segundo y dos primeros, lo que le permitió convertirse en subcampeón de España-

En la categoría corinthian (no profesionales) se volvió a subir al podio el Marnatura pero esta vez en el primer escalón del podio, seguido del Bodega Can Marlés con el tinerfeño Alejandro Pérez a la caña. La tercera plaza fue para Let it be de Marcelo Baltzer, con Juan Calvo a la caña.

La clasificación juvenil estuvo encabezada por el equipo local Valmy Jotun, de Roberto Bermúdez de Castro , seguido de Bodegas Villanueva,m de Jorge Villanueva, y el tercer cajón lo ocuparon los vigueses del Saileway Academy de Alejandro Pérez-Canal.

La próxima cita para la flota nacional de la clase J70 será después del verano. En octubre se celebra la Copa de España en Barcelona, con la que se completará el ranking nacional. Las 6 mejores tripulaciones de este ranking -resultado de sumar el Campeonato Nacional Open de España -Trofeo Maeloc y la Copa - acudirán al Campeonato del Mundo de J70 2026, en la localidad portuguesa de Cascais.