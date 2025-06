Gianna Aiello, hormigón armado para la defensa del Spar Gran Canaria

Gianna Aiello, natural de Matawan, New Jersey (EEUU, 22 años y 1,93 metros), es la elegida para compartir la posición de pívot con Isnelle Natabou en el nuevo proyecto del Spar Gran Canaria.

Tras completar su etapa preuniversitaria en la Matawan Regional High School, dio el salto a la Brown University Athletics, donde continuó desarrollándose como jugadora.

En su última temporada universitaria Aiello promedió 25 minutos en pista en los que aportó a Brown 9,2 puntos, 7,9 rebotes y 1,5 asistencias, en su mejor curso hasta la fecha.

Con su incorporación el Spar Gran Canaria se asegura la presencia en el equipo de una defensora del aro, perfecta para jugar transiciones rápidas, con capacidad para abrir el campo para jugar los roll con buenos fundamentos.

Tiene un buen juego de espalda a canasta y destaca especialmente en el trabajo defensivo.

Es una jugadora de equipo y que busca en su primera temporada profesional curtirse y dar un paso más en su formación como jugadora.

Gianna Aiello: "Mi energía y mi capacidad para trabajar duro me ayudarán a adaptarme pronto"

¿De dónde le viene su ascendencia italiana?

Mi abuelo por parte de mi madre nació en Pescia, Italia. Se mudó a América, donde conoció a mi abuela y tuvo a mi madre y a mi tío. Aprendí italiano en la escuela durante unos años y puedo mantener una conversación en italiano, aunque debo de reconocer que no de una manera demasiado fluida.

¿Qué conoce de Gran Canaria y de su nuevo club?

Gran Canaria es una isla muy hermosa, además me encanta el buen tiempo y la playa y pienso dejar la ropa de invierno en casa. Sentí que no había dudas de que este sería un gran lugar para jugar. Sé que el entrenador busca jugar rápido y ganar partidos. Estoy emocionada de jugar en un club con un equipo muy concentrado y determinado en lograr su objetivo en cada partido. Me gusta correr por la cancha, así que jugar rápido se adapta a mis cualidades como jugadora a la perfección.

¿Se siente preparada para jugar al nivel que se requiere en la LF Endesa?

Jugué al baloncesto de la División 1 en la Universidad de Brown. Siempre me interesó jugar en el extranjero después de cursar mis estudios universitarios, y a mitad de mi último año sabía que quería seguir jugando al baloncesto de forma profesional. Sé que es la mejor competición nacional de Europa, lo cual es muy emocionante. Estoy muy emocionada con este nuevo nivel de competencia. He estado entrenando y trabajando duro. En la universidad, sé que había un alto nivel de competencia y estoy seguro de que la liga será aún más dura. Estoy segura de que mi energía y capacidad para trabajar duro me permitirán crecer y adaptarme una vez que empiece a jugar en la LF Endesa. Muchas personas tendrán más experiencia que yo, así que sé que tendré que trabajar duro y estoy preparada para eso.

¿Cómo se describiría como jugadora?

Me encanta hacer bloqueos para ayudar a mis compañeras en ataque y los pases de mano, todas las acciones que me permitan no estar parada en la cancha. Soy una jugadora con mucha energía. En defensa me encanta defender los tiros, especialmente cuando me encuentro cerca del aro.

¿Qué sabe de su compañera de posición, Isnelle Natabou?

La he visto en Instagram, pero aún no la conozco. ¡Estoy emocionada de compartir posición con ella en el equipo! El entrenador me dijo que también podría jugar en la posición de cuatro mientras Isnelle esté en la cancha. En la universidad, era una jugadora de espaldas al aro, que es lo que a ella le gusta hacer, así que estoy decidida a complementarme bien con ella en la cancha.

¿Es muy diferente la Gianna que se ve dentro de la pista en comparación a como es fuera de ella?

Creo que fuera de la pista me veo como una persona cercana y amigable. Sin embargo, en la cancha, busco ser muy física y dura. Cuando las personas más bajas dicen que tienen miedo de hacer layups por miedo a que les tapen o no quieren que les bloquee, eso me alimenta.

¿Qué objetivos se marca a nivel personal esta temporada?

Mi objetivo es trabajar duro en cada partido para conseguir un doble-doble. Voy a trabajar duro en la defensa del perímetro y en mi juego de media distancia. Quiero marcar la diferencia en la cancha y ser una gran compañera para que el equipo tenga éxito.

¿Qué mensaje quiere enviarle a la afición amarilla?

Estoy emocionada por venir a las Islas Canarias y jugar al deporte que amo. ¡Este es un sueño hecho realidad!