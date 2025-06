¿Puede el surf hacer que vuelvas a creer en la vida? Andrés Campos, el invidente que se enamoró de las olas

Andrés Campos (Madrid, 1982) perdió su vista hace 13 años por culpa de una operación quirúrgica. Tras un año sin salir de casa por depresión, volvió a creer en la vida. Volvió a nadar y un verano se enamoró del surf. El domingo pasado, en La Cícer, se proclamó subcampeón de España de parasurfing junto a Kevin Jorge, sus ojos en el mar.

No es fácil perder la vista cuando ya has visto el mundo. Cuando ya sabes cómo luce la vida, tu casa y de qué color son tus sueños. Mucho menos lo es recuperar la normalidad cuando, de un momento para otro, el mundo se apaga para tus ojos. Cuando de repente todo se vuelve negro, incluso las ganas de vivir. Todo ocurrió de repente. Una fecha que el madrileño Andrés Campos de los Ríos (1982) nunca olvidará. El 20 de febrero de 2012 entró a quirófano para poner solución a los terribles dolores de cabeza que le llevaban acompañando durante años. Unas migrañas insoportables que venían de una malformación arteriovenosa cerebral. Salía de la operación al siguiente día.

Andrés Campos surfeando bajo la inspección de Kevin, a sus espaldas / LP/DLP

«Me quitaron uno de los dos nervios ópticos y el otro me lo clicaron. A los dos días perdí la vista», explica Andrés con naturalidad mientras espera a la recogida de medallas. El pasado fin de semana se proclamó subcampeón de España de parasurfing en la playa de Las Canteras. «Empiezo a hacer surf un verano gracias a un amigo en Cantabria», recuerda Campos. «Estábamos haciendo paddle surf y, de repente, me preguntó si había probado el surf y mi contestación fue que ni de broma, que si no se había percatado que era ciego». Su amigo Pedro era muy consciente de lo que estaba hablando, y en la mente tenía la figura de Aitor Francesena, más conocido como Gallo, campeón del mundo y que ganaba el Nacional recién celebrado en La Cícer.

Ese verano de 2020, cuando la oleada del covid estaba disminuyendo, Andrés Campos se enamoró de las olas. De imprevisto, como quien encuentra a su media naranja sin buscarla. Cuando acaba el verano y regresa a Madrid, le hablan de La Ola: un espacio en la capital donde hay olas artificiales y se realizan sesiones grupales de surf a todos los niveles. «Me vicié a la sensación que sentía cuando surfeaba, así que probé a dar clases para seguir avanzando y ahí conocí a Kevin, la persona que ahora mismo es mis ojos en el agua», comenta.

El proyecto de La Ola

Kevin Jorge Rodríguez (1992) llegó a Madrid de casualidad impulsado por su amor por el surf. Cambió su Gran Canaria natal y puso rumbo a la capital española para formar parte del proyecto de La Ola, y ahí, un día cualquiera, le cambió la vida cuando se topó con Andrés. Lo que comenzó con unas clases de surf adaptadas terminaba con ambos compitiendo por Europa y Estados Unidos, siendo uña y carne. «Kevin es una extensión de mí. Yo le transmito mis sensaciones y él me dice lo que tengo que hacer en el mar. Conectamos desde el primer momento y me ayudó a ir más allá en este sueño deportivo», expresa Andrés Campos. Juntos, se han proclamado subcampeones de España de parasurfing, campeones de pruebas por circuitos, campeones de Europa por selecciones y terceros del mundo por selecciones.

«Salí adelante, volví a trabajar, a estudiar, entendí que podía hacer todo, pero de manera diferente»

«Con Andrés es todo muy fácil...» asegura Kevin. Le brillan los ojos cuando está junto a él, disfruta en el agua dándole instrucciones y sin darse cuenta está viviendo una de las experiencias más enriquecedoras de su vida, tal y como expresa. «Para mí es una responsabilidad enorme llevar a Andrés. Soy su toma de decisiones en el agua y que se fíe de mí es increíble, eso es lo que nos ha llevado a ser amigos», apunta. Juntos, además, han vivido una de las experiencias deportivas más satisfactorias: cuando fueron seleccionados para el Mundial en Estados Unidos.

Kevin y Andrés a punto de entrar a surfear / LP/DLP

Aunque ahora todo parece maravilloso, detrás de la cara visible de Andrés, esa que alza títulos y medallas por los rincones de España y Europa, hay grietas. Las heridas que le han hecho ser lo que es hoy en día, el sufrimiento que tuvo que pasar para que ahora pueda contar su historia con la mayor naturalidad posible. «He perdido mucho, pero he ganado la vida», comenta Campos. «Cuando me quedé sin vista caí en una depresión y estuve un año sin salir de casa, me sentía un estorbo», asegura. Con la ayuda de su familia, amigos y psicólogos, logró superar la adversidad y se agarró a lo que más le gustaba: el mar.

Un cambio radical

«Salí adelante, volví a nadar y me subió la autoestima. Volví a trabajar y a estudiar, y entendí que podía hacer todo pero de manera diferente», expresa convencido. Han pasado 13 años desde aquella operación quirúrgica. Unos años en los que Andrés ha visto cómo su vida ha dado un giro de 180 grados, pero donde la esencia sigue estando presente. Estudia física y matemáticas y tiene dos hijos, que son sus tesoros: Pedro y Adriana, junto a su mujer y Yoss, su perro y compañero de paseos y de vida. «Llegó a casa por casualidad porque no me fiaba de que un perro pudiera guiarme, pero mi mujer me insistió y supe que tenía razón. Ahora le echo de menos cuando no estoy con él», confiesa entre risas.

Kevin y Andrés posan sonrientes en el campeonato del mundo con la bandera de España / LP/DLP

Kevin y Andrés han formado esa familia que se elige. Se han hecho mutuamente mejores personas y han bailado juntos por los diferentes mares. «Me siento bien donde estoy. No sé dónde me va a llevar el futuro, pero me gustaría seguir al lado de Andrés», confirma Kevin. «Me ha hecho entender la vida de otra manera, me ha dado ese chute de energía que hace que lo demás lo veas en positivo, y eso se lo debo a él». Desde Gran Canaria hasta Madrid en busca de su sueño de adolescente: el surf, deporte al que debe gran parte de su existencia.

Andrés, por su parte, sonríe a los contratiempos y gana pulsos a las olas más complicadas que han pasado por su vida, sobre todo aquella que intentó hundirle un febrero de 2012. Cuando logró flotar y nadar a contracorriente para superar ese revés, se dio cuenta de que había una cosa que iba a salvarle: el surf. «Es mi vía de escape, lo que me ha ayudado a volver a creer en la vida, lo que me desestresa y me hace olvidarme de todo». Una pareja de campeones que promete llevar el parasurfing a lo más alto, con la bandera de España a sus espaldas.