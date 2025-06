Yeremay presume de El Polvorín en su renovación con el Dépor: "Solo hay un lugar en el mundo el que me siento como aquí y es A Coruña"

El Djalminha de El Polvorín amplía su renovación hasta junio de 2030 -tres campañas más- y eleva la cláusula de forma considerable (pasa de 30 a 50 millones). De baja por lesión en la Eurocopa Sub 21, Yeremay Hernández Cubas (Las Palmas de Gran Canaria, 22 años) aprovechó las vacaciones para grabar un spot en su barrio de El Polvorín para anunciar el blindaje con el club deportivista de Segunda. En las últimas fechas, el Como de Cesc Fábregas elevó su propuesta para hacerse con el isleño, pero ahora la situación de un giro radical.

El rótulo promocional de la renovación de Yeremay Hernández con el Dépor. / LA PROVINCIA / DLP

En el anuncio, el atacante de los 15 goles muestra orgulloso su barrio y los campos de fútbol de Las Rehoyas. En esas canchas donde comenzó todo, da el 'sí' quiero al club gallego que disfrutó de la magia de Juan Carlos Valerón o la potencia de Manuel Pablo. 'Deportivistas, hoy os traigo al lugar donde nací, me crié y empecé a jugar al fútbol. Os traigo aquí porque tengo algo muy importante que contarles, que solo hay un lugar en el mundo donde me siento como aquí. Ese lugar es A Coruña y es el Dépor. Donde me ha cuidado y me han apoyado, tanto en los buenos como en los malos momentos. ¿Cómo no me voy a quedar? Claro que me quedo, forza Dépor'.

Los familiares de Yeremay mostraron una pancarta gigante en el barrio como muestra de gratitud por su rendimiento en la campaña de su explosión.

Como, Chelsea...

El Dépor destaca que Yeremay ha apostado por continuar su crecimiento en A Coruña “pese al interés manifestado por varios clubes europeos de primer nivel”. “La renovación de Yeremay también es una demostración del importante esfuerzo del Club por retener el talento que ve clave para su proyecto deportivo, renunciando incluso a importantes ingresos procedentes del pago de las cláusulas de salida. El Deportivo prioriza consolidar un modelo competitivo con jugadores comprometidos con el presente y futuro de la entidad”.

En este sentido, el consejero delegado del Deportivo, el italiano Massimo Adalberto Benassi, apuntó que “hoy es un día muy importante para toda la familia deportivista, un día de alegría y celebración por un gesto de compromiso, identidad y amor por este Club”.“Yeremay ha decidido quedarse con nosotros a pesar de recibir importantes ofertas que le abrían las puertas de algunos de los clubes más importantes de Europa. En un fútbol donde el dinero manda, Yeremay elige al Dépor. Y eso lo convierte en un símbolo de lo que estamos construyendo".

Para el director de fútbol del Dépor, Fernando Soriano, la noticia es un "un paso firme" para consolidar el crecimiento de un jugador formado en Abegondo. De igual manera, desde el club gallego, desmienten que las cifras publicadas sobre los ofertas por Yeremay son "inexactas". "No reflejan ni el contenido real del acuerdo ni la política económica de la entidad".