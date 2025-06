La decimosexta edición de la Artenara Trail arranca este sábado con 700 participantes

El municipio cumbrero de Artenara acoge este sábado la decimosexta edición de la Artenara Trail, una cita consolidada en el calendario regional y que, un año más, combina naturaleza, deporte e impacto económico local. La prueba, promovida por el Ayuntamiento de Artenara y organizada por Arista Eventos, reunirá a más de 700 corredores y corredoras que recorrerán algunos de los parajes más espectaculares de la isla, incluyendo zonas del Patrimonio Mundial como Risco Caído y las Montañas Sagradas, la Caldera de Tejeda o el pinar de Tamadaba.

Durante el acto de presentación del evento, el alcalde del municipio Jesús Díaz se mostró “muy ilusionado” porque Artenara Trail “da difusión a la cumbre grancanaria y reactiva los pequeños comercios del municipio”. Díaz también destacó las ventajas de la celebración de la carrera que no solo es el día de la misma, “durante todo este tiempo viene la gente a entrenar a ver cómo es el recorrido y todo eso crea actividad económica”. “Muchas personas vienen, disfrutan de la carrera y en un futuro regresan para Artenara”, concluye el alcalde.

“Para nosotros es un honor y un éxito seguir con la Artenara Trail, donde este año además tenemos el aliciente que Artenara ha sido nombrado Pueblo Mágico de España, el único en la isla que tiene esta distinción”, destacó el concejal de Deportes del ayuntamiento, Alberto Díaz, también presente en el acto de hoy.

Asimismo, el vencedor de la modalidad larga en 2024, el caboverdiano Milly Vanilly dos Santos, afirmó que Artenara Trail “es una carrera bastante bonita". "Tengo muchas ganas de repetir y espero correr bien y disfrutar al máximo”, aseguró.

Para concluir, Jazmina Benítez, directora de la carrera, se congratuló de sumar ya 16 ediciones de la prueba cumbrera: “Llevamos muchos afincados en Artenara y este año contaremos con más de 700 participantes en las tres modalidades de 20, 10 y 6 kilómetros, esta última ya la estrenamos el año pasado con mucho éxito”.

El evento mantendrá sus tres distancias clásicas: la AT Artenara (20 kilómetros y 1.187 metros de desnivel positivo), la AT Acusa (10 km y 750 metros de desnivel) y la más reciente AT Tirma (6 km y 279 metros), idónea para iniciarse en el trail running. Todas partirán y concluirán en el casco urbano de Artenara, epicentro de una jornada en la que el deporte se vive en la calle.

Apuesta por el deporte base y la inclusión social

La Artenara Trail 2025 no solo destacará por su exigente recorrido y su belleza paisajística. También lo hará por su apuesta decidida por el deporte base y la inclusión social. En esta edición, la Artenara Kids contará con la participación de menores migrantes acogidos en el municipio. Esta carrera infantil, dividida en dos categorías (de 0 a 7 años y de 8 a 13 años), se celebrará en los alrededores de la plaza de San Matías, promoviendo la integración y el deporte entre los más pequeños.

Además, las modalidades AT Acusa y AT Tirma estarán abiertas a corredores juveniles, cadetes e infantiles, consolidando a la Artenara Trail como una plataforma de formación para las futuras generaciones del trail running canario.

Artenara, Pueblo Mágico 2025

La edición de este año tiene un aliciente especial: coincide con la reciente designación de Artenara como Pueblo Mágico 2025, distinción que lo convierte en el único municipio grancanario con este reconocimiento. El galardón resalta el valor patrimonial, cultural y natural del municipio más alto de Gran Canaria, célebre por sus casas-cueva, el Parque Natural de Tamadaba y el singular paisaje del Risco Caído.

La recogida de dorsales tendrá lugar este miércoles y jueves en las instalaciones de Arista Eventos en la capital grancanaria, mientras Artenara se prepara para recibir a corredores, acompañantes y visitantes en un fin de semana que promete deporte, tradición y naturaleza.