El San Fernando apela al espíritu de Leioa para remontar en casa al Girona B y ascender a la Segunda RFEF

Conocer el camino a recorrer siempre facilita las cosas en todos los órdenes de la vida y a eso se aferra el San Fernando en su última batalla por retornar a la Segunda RFEF. Para ello los grancanarios deberán de remontar este domingo (12.00 horas) el 1-0 logrado por su rival en el encuentro de ida ante el Girona B, merced al tempranero tanto encajado a los cinco minutos, obra de Dawda; una gesta que ya consiguieron en la temporada 2022-23 en la que remontaron en la prórroga en el encuentro de vuelta un 2-0 inicial logrado por el Leioa.

De los héroes de Leiona continúan nueve jugadores en la actual plantilla: Fermín Alemán, Stéphane Serboudin, Omar Velázquez, Juan Rodríguez, Jesús Farías, Felipe Quintero, Andrés Trujillo, Echedey Mayor y Aythami Betancor.

El Eleuterio Valerón, en El Tablero registrará un lleno hasta la bandera, con 1.000 aficionados en sus gradas, para intentar espolear a los suyos en busca de una remontada en la que la consigna del vestuario es la de tener cabeza, aprovechar las dificultades del rival que deberán de adaptarse al césped artificial y tirar de experiencia ante un equipo, el Girona B, que deberá de decidir si cambia su forma de jugar mostrándose más conservador para aprovechar su mínima ventaja o si intentará zanjar la eliminatoria ante los pupilos de Israel Quintana.

Para Santiago Hidalgo, director deportivo del San Fernando, la eliminatoria ante el Girona B guarda ciertas similitudes con la vivida hace dos temporadas ante el Leioa: "Perdimos 2-0 en su campo y en la vuelta ganamos 4-0. Empatamos la eliminatoria en los 90 minutos y en la prórroga recuerdo que metimos un gol en el primer tiempo y otro en la segunda parte. Fue un partido bastante emotivo porque el equipo salió enchufado desde el primer minuto e incluso ellos a los cinco minutos tuvieron una ocasión clara para poner el 3-0 en la eliminatoria y conseguimos sacarla de debajo de los palos. A raíz de esa jugada el equipo empezó a generar ocasiones hasta que llegó el primer gol al filo del minuto 25 de la primera parte".

Remontar un gol

A pesar de tener que remontar en esta ocasión un gol menos que hace dos temporadas, no cree que vaya a ser más fácil en esta ocasión porque "son un filial y aunque no tienen esa experiencia que puedan tener otros equipos, pero al final estos chicos se dedican exclusivamente al fútbol y es más complicado por un tema físico y porque ellos se están jugando también un ascenso e indudablemente quieren ascender para agradar y ver si aumentan sus opciones de poder llegar al primer equipo".

En la misma línea que su directivo, Stéphane Serboudin, uno de los capitanes del Sanfer que disputó aquella final ante el Leioa, señala que "tiene cierta semejanza porque tenemos que remontar y lo bueno es que lo tenemos que hacer en casa, con nuestra gente y en nuestro campo, al que estamos acostumbrados al igual que al clima". "El equipo está con ganas de que llegue el momento del partido y lograr el objetivo", reconoce.

En opinión del directivo, en el encuentro de ida "durante la primera media hora sufrimos bastante porque ellos salieron muy fuertes y no estamos acostumbrados a jugar en césped natural, además del gol nos generaron dos o tres ocasiones más, pero en el descanso el míster -Israel Quintana- ajustó la presión, sumado a los cambios que hizo, la segunda parte fue más igualada e incluso durante los últimos 15 minutos fuimos superiores y tuvimos dos o tres ocasiones para empatar, una muy clara de Ale Ojeda ante el portero que la ajusta tanto que se va fuera pegada al palo".

El capitán del San Fernando considera que en la ida el equipo hizo "un buen partido, pero tuvimos que jugar en césped natural que no estamos acostumbrados, en un campo súper grande, pero a pesar de eso creo que se lo pusimos complicado a pesar de que nos metieron un gol en una jugada suelta en el minuto cinco y al final tuvimos nuestras ocasiones, una clarísima en el 89 que lo hubiese cambiado todo, pero esperamos que aquí sea todo diferente, jugando más al ataque porque no nos sirve otra cosa y la presión aquí será mayor". "Seguramente a ellos les tocará sufrir ahora para adaptarse al césped y al calor", señala esperanzado.

La bombonera de El Tablero

Para Stéphane, es clave en la eliminatoria el contar con un Eleuterio Valerón a rebosar porque "los rivales sufren la presión de la gente, que esperamos que metan ruido en la grada porque eso nos facilitará las cosas y seguramente que juntos lo vayamos a conseguir". En cuanto al partido que espera el capitán, "al ser un filial no suelen cambiar mucho su estilo, aunque no creo que vayan a venir aquí siendo tan ofensivos como allí, e intentarán aprovechar la velocidad de sus jugadores de arriba para ver si nos cogen en alguna contra"

Hidalgo, por como está el resultado de la eliminatoria considera que "no puedo dar un porcentaje de como están las opciones de pasar la eliminatoria, porque ellos van ganando, pero quedan 90 minutos, que pueden ser 120 e incluso se podría llegar a los penaltis". "En casa esta temporada estamos siendo muy fuertes, no hemos perdido todavía a falta de un partido, aunque en esta ocasión sólo nos vale ganar por más de un gol, por lo que creo que tenemos muchas opciones, aunque siempre respetando al rival", explica.

"Motivación, energía e ilusión" es lo que se respira en el vestuario del San Fernando que cuenta los minutos para que llegue el domingo y saltar al verde de El Tablero según su director deportivo, para jugar un partido "con cabeza", porque no se trata de una diferencia insalvable. "El equipo tiene que salir como lleva haciéndolo durante toda la temporada, sabe cuando tiene que apretar y cuando tiene que meterse atrás, además la experiencia es un grado en este tipo de eliminatorias, pero no sabemos como vendrán ellos, porque son un equipo joven", explica Hidalgo.

Desde su posición de zaguero, Stéphane ve al tridente ofensivo del Girona B formado por Min-su, Jastin y Dawda como "muy buenos, han debutado en Primera División e incluso alguno de ellos tuvo minutos en Champions, pero creo que allí se vio que salvo en la jugada del gol no nos crearon mucho más peligro, aunque los extremos son peligrosos porque siempre te encaran, pero no les tenemos miedo".

No será retransmitido en el partido

A pesar de estar en juego una plaza de ascenso para la Segunda RFEF no habrá presencia de las cámaras de televisión en el campo de El Tablero, lo que deja como única posibilidad de seguir el desarrollo del partido desplazándose hasta el Sur para ver in situ el partido, lo que ha derivado en un lleno hasta la bandera de cara al domingo.

Al respecto, Hidalgo comentó que "de la Televisión Canaria, ni con el presidente, ni conmigo, se han puesto en contacto en ningún momento para retransmitir la eliminatoria". "Tengo envidia sana de otras comunidades que durante este mes y medio he podido ver partidos de todos los playoffs, menos en Canarias, en este sentido, la televisión que todos pagamos no televisa un partido como este, a pesar de la trascendencia que tiene, pero supongo que ellos tendrán algún motivo para no retransmitirlo, no lo sabemos, aunque lo respetamos, aunque seguramente a todos los aficionados al fútbol de Gran Canaria seguramente les habría gustado que ese partido se retransmitiera en directo por nuestra televisión".

No será retransmitido por la Televisión Canaria debido a limitaciones presupuestarias, según fuentes consultadas del ente público regional.