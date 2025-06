Andrés Trujillo, capitán del San Fernando: "En casa se girarán las tornas, este es un partido que nadie se quiere perder"

El San Fernando afronta este domingo (12.00 horas), ante el Girona B, en un Eleuterio Valerón preparado para obrar la remontada que le permita retornar a la Segunda RFEF. Un sólo gol separa de momento a ambos equipos en el marcador de un partido de 180 minutos tras haber completado los primeros 90 en tierras gerundenses.

Andrés Trujillo, capitán del Sanfer, a pesar de jugarse toda la temporada en un sólo partido, reconoce que "el equipo no está nervioso". Lo cortés no quita lo valiente. Destaca que "respetamos a nuestro rival porque sabemos que es un muy buen equipo", entre otras cosas porque en la ida "nos pusieron las cosas muy difíciles, pero era normal al ser un equipo que estaba jugando en casa, con su afición, con el césped natural, porque nosotros estamos más acostumbrados a jugar en césped artificial".

En su opinión, el domingo "se van a girar las tornas, jugando en casa, con un campo lleno, como ya lo hicimos contra el Tamaraceite en la última eliminatoria, en la que ya no quedaba ninguna entrada por vender y hubo gente que se puso desde fuera a ver como podía el partido".

Desde la voz de la experiencia, señala como principal ventaja que son "un equipo más veterano, ellos son un filial con chicos de los que el que más edad tiene rondará los 25 años y en casa les podemos hacer mucho daño".

El capitán recuerda que en el primer encuentro "no tuvimos tantas llegadas claras como ellos, que dispusieron de dos o tres en la primera parte, en la que salieron muy a por el partido, mientras que nosotros nos mantuvimos más expectantes; pero en la segunda parte hubo sobre todo una jugada en la que Aythami se quedó solo al borde del área, se la da a Ojeda que por mala suerte la tiró fuera, fue una pena porque faltaban tres minutos y hubiese sido el gol del empate".

En cuanto al partido que tiene en mente Trujillo, el capitán destaca que "les va a costar adaptarse al calor de El Tablero y como les va a botar el balón, creo que les puede pasar factura, mientras que nosotros aquí vamos muy bien".

El otro factor a tener en cuenta es el ambiente que se va a respirar en la bombonera de El Tablero, con mil almas entregadas a la causa: "La afición del Sanfer no da problemas, allí es cierto que tuvimos un percance con David (Ramírez) con un grupo aislado de personas que estaban detrás de la portería molestándole, pero aquí siempre se respeta a los rivales y no paran de animar, que es lo bueno, porque creo que ellos por esa combinación de ir nosotros a muerte y una grada llena, creo que pueden llegar a sentirse un poco intimidados. Vamos a por todas, porque sólo nos vale ganar".

Ante la cercanía de uno de esos partidos que uno desea vivirlos durante toda la temporada, Trujillo reconoce que "el objetivo que teníamos a principios de año era el de intentar ascender directos, pero esta posición que tenemos ahora no está nada mal, te lo juegas todo a un partido y sólo vale ganar, es un partido que nadie se lo quiere perder".

El capitán del San Fernando considera que es irrelevante si el rival sale a atacar o a defenderse porque "si se encierran atrás vamos a tener ocasiones por todos los lados, lo vimos hace dos temporadas con el Leioa que traía una renta de 2-0 y en la vuelta aquí, sin exagerar en la primera parte podíamos habernos puesto ya con un 3-0, tuvimos ocasiones para dar y regalar". "El cambio de superficie, la presión no es la misma jugando en casa que fuera y el Girona B allí no estuvieron encerrados, pero no sé lo que harán aquí y si nos vienen a jugar cara a cara iremos a por todas".

La presunta superioridad física del Girona B por ser jugadores jóvenes dedicados al 100% a su carrera como futbolistas no se notó en el encuentro de ida, en el que "al final del partido ellos tuvieron algún desajuste e hicimos cambios, porque tenemos jugadores diferentes, entraron Aythami y Ojeda, y no se les vio a ellos superiores en la recta final del partido, no vi a nuestros jugadores con calambres, somos más veteranos, pero nadie va a estar cansado".

Andrés Trujillo destacó el poderío del tridente gerundense formado por Min-su, Jastin y Dawda: "Son muy buenos, quizás destacan porque son los que más se atreven, los dos extremos y el delantero, pero los demás también si están ahí es por algo".