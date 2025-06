El Club Natación Metropole presentó en sociedad los Campeonatos de España de Verano que se celebrarán en sus instalaciones durante el próximo mes de julio

El Club Natación Metropole y la Real Federación Española de Natación dieron esta mañana el pistoletazo de salida a dos de las citas más importantes del calendario deportivo veraniego en Las Islas: El Campeonato de España Open de Verano de Natación Máster y el Campeonato de España Alevín y Júnior de Verano de Natación Artística. Ambas entidades presentaron los pormenores que rodearán a estos eventos deportivos, que se celebrarán en las instalaciones metropolistas, en una rueda de prensa celebrada en el Salón Olímpico del Metropole.

Estas competiciones van a atraer durante las dos primeras semanas de julio hasta la isla de Gran Canaria a atletas de todos los rincones de la geografía española para tratar de coronarse bajo el cielo grancanario como los mejores del país, poniéndose a prueba y tratando de dar sus mejores versiones con la máxima ilusión.

En ese sentido, el Campeonato de España Open de Verano de Natación Máster se desarrollará del 3 al 6 de julio. Durante esos días un total de 1.400 deportistas de unos 160 clubes se pondrá a prueba en una competición que, sin duda, está en auge. De hecho, se está convirtiendo en una de las Competiciones más importantes en cuanto a marketing y participación de la RFEN.

Por otro lado, el Campeonato de España Alevín y Júnior de Verano de Natación Artística se disputará del 10 al 13 de julio, reuniendo a una estimación de 500 deportistas de entre todos los clubes clasificados. Asimismo, esta es unas las citas en las que más público se congrega por la gran cantidad de familias que se desplazan al lugar donde se celebrar para vivir in situ la competición y animar así a sus allegados.

El CN Metropole ha puesto todo de su parte, sin escatimar en la organización de estos Campeonatos, y se vestirá con sus mejores galas para llevar a cabo una exquisita e inolvidable organización para todos sus participantes. El objetivo el club es que los deportistas disfruten de una gran competición deportiva de máximo nivel y de todas las virtudes que encontraran en nuestra ciudad.

La celebración de ambos campeonatos será posible gracias al gran apoyo recibido de los distintos Organismos Oficiales, las cuales se han volcado con el club y por lo que estamos enormemente agradecidos: Gobierno de Canarias, Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias, Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y también la Federación Canaria de Natación.

Ángel Sabroso: “Estamos muy agradecidos porque estas dos competiciones nos van a situar en el mapa con esa fuerza”

“Estamos presentando dos eventos deportivos que representan la fuerza del deporte como elemento de cohesión. El deporte es una pasión compartida. Las Palmas de Gran Canaria se va a colocar en el epicentro de la natación nacional. Estamos muy agradecidos porque estas dos competiciones nos van a situar en el mapa con esa fuerza. El Metropole es una auténtica factoría de convertir deportistas en campeones y de hacer sueños en realidad. Sin embargo, no sólo forma deportistas, sino grandes personas y eso no hay medalla que lo califique. Estamos hablando de una institución señera y que ha sido capaz de sobreponerse a los malos momentos. Me siento muy orgulloso que el Gobierno de Canarias esté sumando a que el Metropole siga creciendo”.

Carla Campoamor: “Es un orgullo tener estos dos eventos en Las Palmas de Gran Canaria”

“Me gustaría recalcar que nos estamos acostumbrados a tener los mejores eventos en Las Palmas de Gran Canaria. Somos un referente de tener las mejores competiciones. Es un orgullo tener estos dos eventos en Las Palmas de Gran Canaria, toda una satisfacción. Este club ha tenido perseverancia por conseguir todos sus objetivos durante más de noventa años, por lo que hay que felicitarlos. Estas competiciones van a atraer a muchísimos deportistas y familias, algo que suele suceder habitualmente cada semana. Les esperamos aquí en el Metropole para disfrutar de estas dos citas”.

Pedro Quevedo: “No todos los días uno de nuestros clubes es capaz de organizar unos campeonatos de tanta referencia”

“No todos los días uno de nuestros clubes es capaz de organizar unos campeonatos de tanta referencia. Esto tiene un mérito extraordinario y hay que valorarlo. Es una satisfacción tremenda ver cómo el club recupera el impulso que tanto necesitaba. El Metropole es un orgullo para la ciudad, no por los éxitos deportivos, sino también por la gran cantidad de personas que practican o han practicado deportes aquí. Las ciudades aspiran a ser conocidas por muchas cosas, pero nosotros somos una referencia en lo deportivo, así como en lo cultural”.

Fernando Carpena: “Queremos que los deportistas se sientan a gusto y estamos seguro de que en el Metropole lo van a estar”

“Empiezo dando las gracias a la proactividad del Metropole por querer llevar a cabo estos eventos aquí, así como a las instituciones que lo han hecho posible. Son dos competiciones muy interesantes que se van a celebrar en el lugar adecuado. Queremos que los deportistas se sientan a gusto y estamos seguro de que en el Metropole lo van a estar. Todos formamos parte del deporte y me siento orgulloso de ello”.

Antonio Santana: “Para el Metropole es un orgullo tener estos Campeonatos en nuestra casa”

“Para el Metropole es un orgullo tener estos Campeonatos en nuestra casa. Al final, la finalidad fundamental del club es el desarrollo de todas las disciplinas de la natación. Quiero darle las gracias a las instituciones por su enorme apoyo. Es un evento muy importante y pondrá a Las Palmas de Gran Canaria, Gran Canaria y Canarias en el foco de la natación nacional. Además, no queremos que estos sean solo eventos deportivos, sino que sea algo más”.