UD Jinámar: 50 años de vida y una resurrección

La UD Jinámar cumple 50 años. Medio siglo de alegrías, triunfos y vivencias. De recorridos interminables por formar un legado, del amor por un barrio y sobre todo por un deporte: el fútbol. Junto a todos los presidentes que ha tenido el club a lo largo de todos este este tiempo, los artífices de que la entidad teldense se reunieran de nuevo. Anécdotas de por medio, risas, recuerdos inolvidables y la emoción de volver a escuchar el himno. Ese que creó Gustavo Sarmiento en el año 2005 para hacer al equipo mucho más especial.

Corría el año 1975 cuando un grupo de jóvenes tomó la iniciativa de inscribir al club. Pepe Vega fue uno de ellos. Una figura que había nacido con la pasión por el fútbol corriendo por sus venas y que tenía como objetivo hacer realidad el sueño de crear esta entidad. Con las obligaciones de la época tocándole a la puerta, tuvo que hacer frente a los primeros pasos para la fundación desde el cuartel de Tenerife, mientras hacía el servicio militar.

Formación de los años 80 de la UD Jinámar / LP/DLP

En la temporada 1976-77, comenzaron a jugar en Tercera Regional. «Cuando me licencié y llegué de nuevo a la Isla, el equipo ya había jugado su primer partido de Liga contra el Doramas y me incorporaron como vocal. A los pocos meses me nombraron secretario y estuve tres años. A los cuatro años, cuando se convocaron elecciones, me presente y estuve 20 años como presidente del club», recuerda.

Un cambio radical

Mucho ha cambiado la historia desde hace 50 años hasta ahora. Por aquel entonces, Jinámar no tenía más de 900 habitantes, no había dónde comprar una botella de agua y las casas ni siquiera estaban pintadas. «Siempre hemos sido un club humilde de pueblo. Cada uno hacía las reuniones en sus casas hasta que pudimos ir alquilando locales», indica el expresidente. Fueron cambiando de instalaciones hasta que se mudaron a un local en el propio campo del barrio. «El club desapareció de las competiciones un tiempo y ahora, con esfuerzo, esta gente que acaba de comenzar nos ha vuelto a ilusionar», comenta .

No ha dejado pasar la oportunidad Pepe Vega de transmitir al nuevo equipo directivo sus consejos. «Empezar por la base, crear conciencia y sentimiento de pertenencia y que tengan la paciencia de crecer con paso firme. No es bueno que se vuelvan locos con las aspiraciones, porque eso lo dará el tiempo y hay que ir poco a poco».

El club regresa en el mes de septiembre a disputar competiciones oficiales después de unos años inactivo

En el otro lado, los nuevos directivos. Esos que han hecho posible que la UD Jinámar vuelva a lucir su escudo por los campos isleños. «Vamos a darle todo el cariño del mundo para que esto siga. Es parte de la identidad del barrio y eso es importante, que se mantenga ese arraigo», puntualiza Anatael Santana, actual vicepresidente del club.

Cuatro partes y un objetivo

El acto, que se celebró ayer en la Asociación de Vecinos de Jinámar, estuvo dividido en cuatro partes. En la primera destacó la presentación del club junto a un vídeo en el que se vieron imágenes de estos 50 años, así como entrevistas a personas que han sido partícipes en la creación del mismo, como el primer capitán, el primer presidente o entrenadores.

Acto seguido, una tertulia en la que se contaron anécdotas y vivencias antes de dar paso a la entrega de reconocimientos a los seis presidentes de la historia, uno de ellos a título póstumo. Para finalizar, desde el club pusieron en valor el himno, ese que con su letra ha hecho que jugadores, aficionados y comunidad se sientan identificados y orgullosos.