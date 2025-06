Ni nació en Tenerife ni en Gran Canaria: la verdadera historia del "riqui-raca"

Si has vivido un partido en Canarias, seguro que te suena. “¡Riqui-raca, sin bom baca!” no es solo un emblema cultural sino un eco que vibra desde hace más de un siglo en las gradas, en las calles y en la memoria colectiva de las islas. Pero su historia no empieza ni en el Heliodoro ni en el Estadio Insular. Empieza mucho más lejos, con uniformes británicos, colonias de ultramar y clubes deportivos plantados en suelo volcánico.

Lo que parecía un simple cántico se convirtió en seña de identidad. El creador de contenidos @specialsixyt lo cuenta con pasión en uno de sus vídeos más virales, y no es para menos: detrás del “riqui-raca” hay inmigración, turismo de élite, una figura inolvidable llamada Paco Zuppo y un legado que une a Tenerife y Gran Canaria como pocas cosas.

De cántico británico a emblema cultural

A finales del siglo XIX, Gran Canaria se convirtió en escala habitual del turismo británico de lujo. El auge del comercio marítimo y las rutas como la India Mail trajeron a la isla que construyeron hoteles como el Santa Catalina o el Metropol para atender a los nuevos visitantes. Con ellos llegaron también sus costumbres: el té, el cricket y el fútbol.

No tardaron en aparecer los primeros clubes deportivos, fundados por ingleses que buscaban distraerse del tedio insular. En Las Palmas de Gran Canaria, se jugaban partidos de fútbol donde los británicos gritaban frases como: “Reach in rank, shine on back, hurrah, hurrah!”, algo así como “Alcancemos el rango, brillando las espaldas, ¡hurra, hurra!”. Los canarios escucharon, adaptaron y nació una versión criolla: “Riqui raca, sin bon baca, sin bon bá”.

Paco Zuppo, el alma del riqui-raca

Pero si hay un nombre que hizo eterno este grito, ese es Paco Zuppo. No era jugador, ni entrenador. Era cobrador del Banco Hispanoamericano y animador incansable. Vestido con su traje impecable, se colocaba en el centro del campo y, antes del pitido inicial, alzaba la voz: “¡Una!” hacia la grada Popular, “¡Dos!” a San Sebastián, “¡Tres!” a Herradura. Entonces, el estadio entero rugía: “¡Riqui-raca, sin bon baca…!”.

El origen del 'Riqui Raca' / LP/DLP

Zuppo cruzó la rivalidad: animó tanto a la UD Las Palmas como al CD Tenerife. En el Heliodoro, junto a la Peña Rambla, lideró otra versión: “Riqui raca, zumbarraca, sim bon ba, riá riá riá, ¡Tenerife, Tenerife y nadie más!”. Su figura era tan querida que en los años noventa recibió la insignia de oro y brillantes del club amarillo. Falleció en 2010, pero su voz aún retumba en el recuerdo de quienes lo vieron.

Otros guardianes

En las décadas siguientes, otros nombres como Manolo el Pipi con su inseparable cornetín o Fernando el Bandera mantuvieron viva la llama. El “riqui-raca” sonaba en partidos claves, ascensos a Primera y tardes de gloria en ambos estadios insulares.

Con el tiempo, nuevos cánticos fueron ganando terreno. “A por ellos”, “Vamos UD”, o incluso versiones adaptadas del “Hola Don Pepito” ocuparon el lugar del mítico 'riqui-raca'. Se escucha, a veces, en una verbena, en una grada improvisada o en la nostalgia de quienes lo vivieron.

De manera que es un símbolo y voz colectiva. Una melodía que viajó desde las colonias británicas y encontró su ritmo definitivo en el alma futbolera de Canarias. Así, Paco consiguió lo más importante, ser recordado cada partido por la afición del club de su vida