Inés Martín-Urda: «Si en el Europeo hay vientos suaves pelearemos el título»

Se acaba de proclamar campeona de España en la clase 29er celebrado en el marco de la X Semana Internacional de Vela Ciudad de Santander el pasado fin de semana junto a su compañera en el casco, Natalia Méndez. ¿A qué sabe decir que es campeona de España?

Pues es un título compartido y las dos estábamos súper contentas cuando terminamos las regatas. Es todo un orgullo volver a casa con este título y es el mérito a tantos años de trabajo juntas. Se ha hecho bastante duro este camino y ahora sentimos que hemos llegado a lograr el primer objetivo que era el de ganar el campeonato de España. Sabe a alegría.

Cuéntenos cómo fue el transcurso del Campeonato, porque los primeros días el viento no acompañó

Las aguas de Santander no se portaron muy bien en el inicio, es verdad. Por lo general las condiciones fueron de poquito viento. El primer día empezamos con cuatro pruebas. Hicimos un primero, un segundo, un cuarto y un quinto y nos colocamos terceras en la general. A partir de ahí, el segundo día, nos hicimos dos primeros y un segundo y ya nos permitió ponernos primeras en la clasificación. Ya los dos últimos días de regatas tuvimos bastante suerte, sin dejar de esforzarnos mucho, pero pudimos mantener el liderato para traernos esa medalla de oro a casa.

Van pasando las regatas y ven más cerca el título... imagino que los nervios salen a escena a medida que se acercaba la última prueba.

La verdad es que el sábado, que era el día que salíamos al agua como primeras, no pudimos completar ninguna prueba porque faltaba viento. Tanto Natalia como yo sentimos nervios en esos momentos y un poco de ansiedad porque no sabíamos si íbamos a sacar pruebas o si iba a venir el viento. El último día pasó un poco lo mismo. Nos sacaron bastante temprano al agua y hasta las 2 de la tarde no pudimos hacer pruebas. Todo esto teniendo a los segundos y los terceros clasificadas a un punto de nosotras. Quien ganase la única prueba del día se iba a llevar el título, así que ya puedes imaginar los nervios que había al jugártela a una carta. Ahí entre las dos nos fuimos calmando poco a poco dentro del barco y diciéndonos vamos, vamos; que teníamos que mantener la mente fría; y hacerlo igual que lo habíamos hecho. Creo que nos sirvió porque ganamos la regata decisiva [ríe]. Y nada, nos trajimos el campeonato de España a la Isla que es por lo que habíamos ido a Santander.

Se refería ahora al segundo en la clasificación, Jaime Lang-Lenton y Salvador Giles, ambos del Real Club Náutico de Gran Canaria, como Maite Díaz y Ana Chegini, que quedaron terceras en la clasificación femenina. Un nuevo ejemplo de que la cantera del Náutico es infinita y va a seguir dando campeones de todas las modalidades de vela...

Pues sí, es que no paramos como tú dices. Al final navegamos todos en la misma clase y el ambiente entre nosotros y con nuestro entrenador es buenísimo y nos llevamos superbién. Pero no solo nos podemos quedar con este ambiente entre nosotros si no que en el club también es el mismo entre todos los deportistas que formamos esta familia. Existe una coordinación estupenda en el Náutico y yo personalmente me siento muy apoyada. Hablo también en el nombre de Natalia que nos podemos sentir agradecidas de que nos quieran tanto y nos den tantas facilidades para llegar a este título de campeonas de España. También aprovecho esta oportunidad mediática para agradecer el apoyo de mis patrocinadores. Effico ha estado ahí desde que soy pequeñita y también a Steam Ingenieros. Si no tuvieramos ese apoyo que ellos nos transmiten desde fuera, estos resultados no serían posibles.

Con este título el próximo reto es el Europeo en Italia y el Mundial en Portugal. Si antes le preguntaba por nervios en las regatas del Nacional, supongo que ahora en los meses previos a estas dos citas importantes también están presentes.

Imagínate, las dos citas más importantes del año. Nervios no sé, yo siempre intento ir a estos campeonatos con la intención de pasármelo bien compitiendo. Al final es como uno consigue llegar a los resultados positivos. El trabajo hay que hacerlo durante la temporada. Ahora hay que ponerlo en práctica. El Europeo nos vamos la semana que viene y vamos a ver si nos cuadran las condiciones idóneas para nosotras.

¿Qué hace Inés Martín cuando se baja del barco?

Ahora mismo acabo de terminar Primero de Bachillerato. Al final yo intento compaginar los estudios con la vela. Este deporte forma parte de mi día a día, paso más tiempo en el club que en otro sitio. Es mi primera casa casi. Esta temporada que empezaba bachillerato tenía incertidumbre de ver cómo me iba a ir, pero creo que lo he compaginado bien las dos cosas. Vamos a ver cómo sale Segundo de Bachillerato, porque los estudios es lo primero, pero quiero mantener bien también la carrera deportiva.

¿Tiene ya en mente si va a ir a la universidad o realizar otros estudios académicos?

Sí, sí. La carrera que más me llama es psicología. En un futuro me gustaría hacer psicología deportiva para intentar mantenerme cerca del mundo de la vela ya que me ha marcado tanto durante toda mi vida. Es mi vínculo y no querría separarme de ello.

Si maneja tan bien los nervios y lo traslada al mundo de la psicología va a haber una buena profesional.

Eso espero, pero queda tiempo [ríe].

Volviendo al agua. ¿Se ve con opciones de medalla en el Europeo y en el Mundial? ¿Vamos a tener que estar atentos a su nombre?

Al final lo bueno y lo malo de este deporte es que no depende plenamente de lo que tú hagas. A veces las condiciones meteorológicas puede cambiar todo el campeonato. Si se dan los vientos suaves...pues yo espero que Natalia y yo estemos ahí visibles por todo lo alto. Más allá de eso te aseguro que vamos a dejarnos la piel para conseguir el mejor resultado para traducir el trabajo de toda nuestra trayectoria.