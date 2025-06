El CL Chimbesque alza la gloria 36 años después y conquista el Trofeo Disa-Gobierno de Canarias

El trono de la Lucha canaria se renueva. Con el municipio de San Miguel de Abona, de Tenerife, como principal protagonista, el CL Chimbesque alzó la gloria en el terrero de Vecindario al conquistar, 36 años después, el Trofeo Disa-Gobierno de Canarias de la Primera Categoría. En frente tuvo al Saladar de Jandía, que luchó hasta el final y revivió cuando peor lo tenía para ofrecer a los asistentes el mejor espectáculo. Con el nuevo formato de la Final a 4 como novedad y con una fan zone que conquistó el corazón de los aficionados llegados desde las diferentes islas, el fin de semana en Gran Canaria se vistió del mejor deporte vernáculo, con un éxito rotundo en la venta de entradas y con el desplazamiento de los seguidores de los diferentes equipos.

Chimbesque y Saladar se abrazan tras el final de la luchada, que da el título a los tinerfeños / Andrés Cruz

A pesar de que los tinerfeños comenzaron dominando en el marcador con Cristian García, Kevin Martín, Raúl Díaz y Carlos Jerez como determinantes en los primeros cruces para encaminar la eliminatoria con un 8-4, los de Fuerteventura no bajaron los brazos. Remaron a contracorriente con el aliento de su afición, que alzaron las voces al grito de ‘sí se puede’ y Bruno Castaño, José Monzón, Alejandro Mendoza y Borja Pérez apretaron el marcador y sostuvieron el pulso hasta el empate a once, momento en el que la tensión por parte de ambos equipos empezó a ser notable.

Con la hora del mediodía marcando el reloj de los aficionados y con el calor apretando con fuerza, los abanicos en movimiento comenzaron a tomar protagonismo, así como la celebración tras cada agarrada, el abrazo después de cada duelo y las palabras de apoyo entre compañeros. Los de Chimbesque a un lado del terrero, y Saladar de Jandía a otro, hacían de sus costumbres una tradición. El hielo en el cuello, los calentamientos sin descanso, los estiramientos desesperados y el santiguarse antes de cada luchada. Un conjunto de sucesiones que hicieron que esta final cobrara vida.

Eliminados por pasividad

El respeto, la prudencia, las tácticas y las amonestaciones por parte de ambos equipos marcaron la última agarrada, que fue intensa y llena de emociones, marcada por el apoyo del público y los nervios de los protagonistas, que estaban a un paso de alzar la gloria. Ninguno de los dos logró llevar a tierra a su rival y, finalmente, ambos fueron eliminados por pasividad, dejando vigente el punto anterior conseguido por el Chimbesque, que terminó dando la victoria definitiva al municipio tinerfeño, que volvió a lo más alto de la Lucha canaria 36 años después.

La Final a 4 deja buenas sensaciones en la Federación, que da cifras de asistencia de hasta el 95% del aforo

Eusebio Ledesma fue una de las estrellas de Chimbesque, y al finalizar la luchada y alzar el título se mostró emocionado, sobre todo porque tal y como expresó, llevaba dos finales perdidas con el Maxorata. «Eso me dejó herido pero yo no me rindo, he seguido intentándolo y ahora estoy con el oro en la mano», indicó. La celebración, aunque desde el equipo tinerfeño tienen ganas de hacerla por todo lo alto, tendrá que tener moderación ya que todavía les queda en la hoja de ruta un torneo.

Los subcampeones de la Final a 4 / Andrés Cruz

No fue un inicio de temporada fácil para Ledesma, sino más bien todo lo contrario teniendo en cuenta los obstáculos que tuvo que superar para que ayer, en el terrero de Vecindario, estuviera festejando un título que se había demorado en llegar. «A nivel personal ha sido todo un poco complicado. Salí del quirófano y me rompí unas cejas y más adelante las fibras musculares del tríceps. Pero aun así aquí estoy, he llegado y estoy orgulloso de todo el equipo», comentó.

Venta online por primera vez

En cuanto a las sensaciones con este nuevo formato de la Final a 4 que enfrentó a Aridane, Chimbesque, Saladar de Jandía y Candelaria, desde la Federación regional han mostrado su satisfacción a pesar de que no pudo llegar ningún equipo de Gran Canaria. Sin embargo, la asistencia de público fue admirable a pesar de que las conexiones con La Palma no eran las excelentes y muchos aficionados tuvieron que seguir la luchada desde el otro lado del archipiélago. Los aforos fueron de un 90% el sábado y un 95% ayer con la final, vendiendo muchos boletos en taquilla a pesar de que por primera vez se abrió el sistema de venta online.

Mencionando el tema monetario, el vencedor se llevó a casa un cheque de 3.000 euros y un reloj para cada uno de ellos, mientras que los subcampeones obtuvieron un cheque de 2.000 euros.