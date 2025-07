Jerónimo Hernández Balboa, el entrenador de porteros de la UD San Antonio que tiene 80 años

"Nací al lado de un campo de fútbol. Mi hermano jugaba y mi padre era presidente de un equipo. En aquellos tiempos, las calles eran de arena y ahí jugábamos al fútbol; ese era nuestro campo", explica Jerónimo Hernández Balboa. El pasado 16 de junio cumplió 80 años, pero a pesar de su edad niega a dejar de trabajar. Llegó a la UD San Antonio hace tres años, donde desempeña su labor de entrenador de porteros. "No quiero irme, no quiero dejar de hacer lo que me gusta porque esto me ayuda mucho. En los entrenamientos se camina, se habla y el fútbol siempre me ha gustado", apunta orgulloso. Además, si hay algo que le llena el alma cada día es ver "a los muchachos involucrados en aprender".

Jero jugando al fútbol en la modalidad de fútbol caminando / LP/DLP

En sus inicios, Jerónimo jugaba de cualquier posición. Le daba igual con tal de que la pelota estuviera por medio. Pero si tenía que decantarse por alguna era por la de portero. "Jugábamos en las arenas y ahí te tirabas y no te dolía", recuerda. Unos años en los que jugó en varios clubes de la Isla, hasta que a los 30 años una lesión en el hombro le obligó a retirarse. "Jugué en el San José, en La Luz, en el Nuevo Club, el Escaleritas y el Unión Chile", explica. Ese en concreto, fue el último equipo en el que se vistió de corto y se enfundó los guantes para jugar.

Cuando terminó su etapa como jugador, decidió empezar una nueva entrenando a los chavales. "El primer equipo que entrené fue el Jerez Industrial, un equipo de juveniles de donde salieron varios profesionales como Carmelo Trujillo". Más adelante cambió de aires y puso rumbo al Teror, donde tuvo el placer de entrenar a Adrián Suárez, la nueva incorporación de la UD Las Palmas para la portería.

Escritor y técnico

Jerónimo Hernández se jubiló en los años 90, pero desde entonces, aunque ha corrido mucho tiempo, no se ha quedado de brazos cruzados. Ha escrito su propio libro, llamado Bisectriz desde otro ángulo en el que habla de porteros, prepara sus entrenamientos, hace vídeos para que los jóvenes aprendan e incluso trabaja con programas de dibujo lineal en los que sacan distancias, ángulos de cómo entró el balón o si está bien ubicado o no el guardameta. Tres veces en semana, acude a sus entrenamientos de manera presencial en el López Socas, donde comparte momentos con sus aprendices.

Entrenó a Adrián Suárez en el Teror y tiene como referente a Pepín, Betancort y Daniel Carnevali

Ahora son los jóvenes los que aprenden de él, de sus manías, sus tácticas y su manera de ser. Pero anteriormente, Jero, como es conocido en San Antonio, aprendió de alguno de los mejores. "Recuerdo mucho a José Casas Gris (Pepín), Antonio Betancort o Daniel Carnevali, que eran los referentes porque jugaban en el equipo de la tierra, algo con lo que sueña cualquiera", apunta. De Carnevali, además, se quedó con algo muy valioso, porque según explica, el argentino fue de los primeros en traer a Gran Canaria los guantes de portero. "Daniel tenía unos guantes que acechábamos constantemente porque eran de lana y le cosía por los dedos una goma que servía para agarrar el balón", asegura. Admirador de su juego, Jerónimo estuvo cinco años en la cadena de Carnevali y mantiene una buena relación con él.

El éxito de Trujillo y Adrián Suárez

"Si miro hacia atrás y veo los logros, como que Trujillo llegó al Betis, que Adrián ha fichado por la UD Las Palmas y que otro de mis jugadores está en Estados Unidos con una beca por medio del fútbol se me llena el pecho de orgullo. Son los logros que me hacen seguir", apunta. La trayectoria de Adrián es la que más reciente tiene, más aún cuando confiesa que ha estado a lo largo de esta semana viendo los vídeos de cuando empezó. "Tiene la cabeza bien amueblada y su padre le ayuda mucho. Tiene potencial, le va a costar pero hay que intentarlo".

Con sus 80 años recién cumplidos, Jerónimo se niega a jubilarse del todo. Le gusta nutrirse del deporte y la profesión que ha ocupado su vida, disfruta enseñando a las nuevas generaciones y admira desde lejos a todos y cada uno de los pequeños que llega a la cima. "Voy a seguir en la UD San Antonio siempre y cuando ellos quieran", dice entre risas. Un octogenario con alma de campeón, y unos jugadores que tienen mucha suerte de compartir con él los entrenamientos.