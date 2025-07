The North Face Transgrancanaria ha abierto este miércoles las inscripciones para la 27ª edición que se celebrará del 4 al 8 de marzo de 2026. Los participantes ya pueden inscribirse con precios reducidos en todas las modalidades durante las primeras 48 horas y, además, los residentes canarios disfrutarán de su habitual descuento adicional establecido por la organización de la prueba. Las inscripciones ya están disponibles a través de la web oficial www.transgrancanaria.net.

El proceso de inscripción se dividirá en tres periodos. El primero de ellos, durante las primeras 48 horas con una promoción especial con importantes descuentos en todas las carreras. A partir del 4 de julio a las 12:00 horas se abrirá un segundo periodo de inscripciones con tarifas reducidas, que se extenderá hasta el 30 de septiembre. Posteriormente, se aplicarán las tarifas generales hasta el cierre definitivo de inscripciones.

Como es habitual en cada edición de The North Face Transgrancanaria, los participantes residentes en Canarias obtendrán un descuento adicional con el objetivo de fomentar la práctica del trail running entre la población local. De esta manera, un corredor/a canario podrá acogerse durante las primeras 48 horas a la inscripción en la modalidad Classic por un precio de 140 euros; 110 euros en la Advanced; 70 euros en la Marathon; 45 euros en la Half; 30 euros en la Promo y el Kilómetro Vertical; 25 euros en la Family (10 euros los menores de edad); y 20 euros en la renovada Short (antes conocida como Youth). Además, la distancia Short estará abierta a las categorías de formación.

Inscripciones abiertas: comienza la aventura de The North Face Transgrancanaria 2026 / Matías Novo

Gran Canaria, epicentro del trail running internacional

La edición número 27 de The North Face Transgrancanaria volverá a reunir a miles de corredores de todo el mundo en una cita donde Gran Canaria será el epicentro mundial del trail running. La prueba arrancará el miércoles 4 de marzo con el Kilómetro Vertical El Gigante desde el Valle de Agaete, y continuará el jueves 5 con las pruebas Half y Promo. El viernes 6 de marzo será uno de los días más esperados, con el inicio de las dos grandes pruebas: por la mañana la Marathon; y a medianoche la emblemática Classic, puntuable para el circuito internacional Gran Canaria World Trail Majors, con salida desde la Playa de Las Canteras. El sábado 7, a primera hora, se celebrará la salida de la Advanced, la Short y la Family, cerrando así el grueso de modalidades del evento.

Inscripciones abiertas: comienza la aventura de The North Face Transgrancanaria 2026 / Matías Novo

Novedades en recorridos y salidas

Esta The North Face Transgrancanaria 2026 aterriza con importantes novedades en sus recorridos. Entre los cambios más destacados está el regreso de la Classic y la Advanced al Roque Nublo, ausente en la pasada edición a la espera de una regulación que permitiera el ascenso hasta el monolito de una forma ordenada y respetuosa con el medio. Tras varios meses de trabajo y colaboración con la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, finalmente se permitirá el paso de los participantes de estas dos modalidades. No obstante, The North Face Transgrancanaria continuará con su labor de respeto y concienciación sobre el cuidado de la naturaleza y de este lugar emblemático de las Islas Canarias, donde solo accederán participantes y personal de organización.

Otra de las novedades está en el Half, que cambia su ubicación de salida al municipio de Santa Lucía de Tirajana, y la renovada Short (antes conocida como Youth) que se celebrará íntegramente en el municipio de Teror compartiendo recorrido con la modalidad Family. Esta distancia corta también estará abierta a las categorías de formación.

The North Face Transgrancanaria es una carrera organizada por Arista Eventos que cuenta con el patrocinio de las instituciones Cabildo de Gran Canaria, a través de Turismo de Gran Canaria y el Instituto Insular de Deportes; el Gobierno de Canarias con Islas Canarias Latitud de Vida; el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria; el Ayuntamiento de Teror y el Ayuntamiento de Tejeda. Además, cuenta con el respaldo de las empresas The North Face, Hospitales Universitarios San Roque, Lopesan Hotel Group, ExpoMeloneras, 226ERS, Fred. Olsen Express, Sonocom Audiovisuales y Aguas de Teror.