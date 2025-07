El galáctico del Guaguas Osmany viente potente: "¿La final four de la Champions? No hay nada imposible"

Galáctico del Guaguas y un emperador del parqué para lo imposible. El receptor cubano Osmany Juantorena, nacionalizado italiano y uno de los mejores jugadores del planeta, ofreció un recital de autoestima este mediodía en su presentación por videoconferencia, desde Monza, en la sede del club en el Arena, ante el presidente Juan Ruiz, así como con la presencia del directivo Marek Szczesnowicz y el asesor José Manuel Betancor.

Osmany Juantorena, este mediodía, en su comparecencia ante los medios desde Italia. / LA PROVINCIA / DLP

"Jamás aceptaría ir a un equipo que no quiera ganar (...) Lo de galáctico lo dicen ustedes. No sé si soy el mejor jugador en la historia del Guaguas, creo más en el equipo. La fortaleza está en el grupo. Pero solo juegan seis y trataremos de ayudar en el juego o desde el banco. ¿La final four? Es un objetivo muy difícil, pero no hay nada imposible. Tenemos que tener suerte. El sueño es la Champions, es un sueño grande; pero también hay que ganar la Liga, la Copa...Pero siempre con los pies en la tierra", valoró el flamante fichaje del club amarillo.

Curiosidad por el nivel de la Superliga

Para Osmany, la presión forma parte de su vida. "Hay muchas cosas bonitas, la presión para mí es estimulante. Voy a Gran Canaria y sé que me tratarán muy bien. Vengo a jugar y lo demás viene solo". Admite su desconocimiento de la competición española. "Estoy expectante y con mucha curiosidad. Quiero ver el nivel español, no conozco el resto de equipos de la máxima competición. Solo conozco bien al Guaguas, pero entre todos lo haremos fácil. Todo los equipos querrán ganarnos, ya diré mi opinión más adelante".

Osmany Juantorena, en el monitor, con Ruiz, Betancort (d) y Szczesnowicz en la mesa, durante el acto en la sede del club. / LA PROVINCIA / DLP

Repite que la "meta es la final four" y trataremos de ir "partido a partido". Sobre lo que le puede aportar al Guaguas, resalta su veteranía. "Tengo experiencia, pero aquí no se gana por uno. Gana el equipo, no es que yo llegue y se gana. Trataré de aportar mi talento".

Con tres Champions, cinco Club World Championship, seis Serie A-1 de Italia, dos Superligas turcas, seis Copas de Italia, dos Copas de Turquía, una Supercopa de Italia, una Emir Cup, tres Supercopas de Turquía, una Supercopa de Qatar, una Qatar QVA Cup, plata en los Juegos Olímpicos con Italia en Río 2016, una plata en el World Cup y plata en los Panamericanos, ya está ansioso por aterrizar en la Isla. "El dinero no lo es todo, también cuenta el proyecto y Juan Ruiz me convenció desde el principio".

Un milagro 'made in Juan Ruiz'

El presidente del Guaguas Juan Ruiz califica la contratación de Osmany de "un milagro". "Es el jugador de más nombre a nivel mundial del club amarillo en la época reciente y nos evoca a los Golec y esos rostros de la edad dorada. Así como a Sánchez Jover, Nico Bruno, Martín Ramos...Pero Osmany es el jugador con más nombre, con más prestigio del Guaguas. Ha comprendido que no somos un equipo rico, tenemos un presupuesto de 1,8 millones y que hacemos milagros con lo que tenemos. En viajes y hoteles, nos gastamos de 400.000 a 500.000 euros al año. Tenemos que coger el avión y el hotel cada dos semanas, en ese aspecto tenemos que estar muy agradecidos. Damos lo máximo que tenemos y esperamos de él n altísimo compromiso".

Ruiz aclara que "el Guaguas es un equipo ganador, el Guaguas suele ganar el 90% de los partidos que tenemos. Incluso en Europa de 15 partidos de Champions, ganamos once (...) En ese aspecto el Guaguas es un equipo ganador, con pedigrí. Hay equipos en Polonia, Turquía e Italia con siete un ocho millones de presupuesto. Pero podemos ganarles a los grandes como ya hemos demostrado". Recalca que su club es especialista en "conseguir milagros". "Que esté aquí es un milagro".

¿Cómo lo hicieron? Hay aspectos que van más allá de la billetera. "A veces el corazón y el cariño, el que crean en ti, vale mucho. Somos club modesto pero con ganas de ganar y hemos forjado un equipo con buenos jugadores europeos. Claro que llegar a la 'final four' es posible. Todo es posible en la villa del señor, menos salir de la tumba".