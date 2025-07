Jesé busca una nueva oportunidad: "Me queda fútbol para rato"

Jesé Rodríguez (Las Palmas de Gran Canaria, 1993) vuelve a ser protagonista. En una entrevista concedida al diario deportivo AS, el delantero canario deja claro que su carrera no ha terminado. Desde su tierra natal, entrena con disciplina, vive con intensidad su día a día y sobre todo, mantiene la ambición de volver al fútbol de élite. “No estoy retirado. Imposible. Me queda fútbol para rato”, afirma con rotundidad.

Instalado temporalmente en Gran Canaria, combina el reencuentro familiar con un exigente plan de preparación física en el centro Oval Alto Rendimiento. Allí se ejercita con máscara de hipoxia, realiza circuitos en simulación de altura de hasta 3.000 metros y sigue rutinas personalizadas. La prioridad, asegura, es estar preparado para el momento en que llegue la llamada adecuada. “Estoy listo para competir y la motivación la tengo intacta”.

Jesé se encuentra actualmente sin contrato tras su etapa en el Johor Darul Ta'zim de Malasia. Según detalla a AS, aquella fue una experiencia positiva a nivel profesional y personal. Descarta las versiones que lo relacionaban con lesiones, aclara que cumplió con los objetivos deportivos marcados y subraya que sigue abierto a nuevas propuestas, tanto en España como en el extranjero. La clave, dice, es encontrar un proyecto que le ilusione.

A lo largo de la entrevista, Jesé repasa con naturalidad los momentos clave de su trayectoria. Recuerda su irrupción en el Real Madrid, su etapa junto a Cristiano Ronaldo —quien lo apodó “bichito”— y su competencia directa con Gareth Bale. Su grave lesión supuso un antes y un después, un episodio que afectó profundamente su evolución como futbolista. “Fue un punto de inflexión. Lo cambió todo. Pero también me hizo ver las cosas de otra manera”, confiesa.

Sobre su paso por el PSG, explica que fue interrumpido bruscamente por una apendicitis que requirió una operación de urgencia y dificultó su integración en el equipo. Volvió con el calendario avanzado y con compañeros en mejor ritmo, lo que limitó sus oportunidades. En ese contexto, subraya una de sus reflexiones más repetidas: “Cuando sales de una lesión necesitas jugar y que alguien confíe en ti al cien por cien. Yo no tuve esa suerte”.

Jesé junto a Cristiano Ronaldo en su etapa en el Real Madrid / REUTERS

También habla de nombres propios. Destaca la figura de Sergio Ramos, “el que más me ayudó” durante sus primeros pasos en el Madrid, y de Xabi Alonso, con quien compartió vestuario y de quien ya entonces intuía cualidades para ser entrenador. “Siempre estaba corrigiendo con respeto, se notaba que iba a ser un gran técnico”. Ahora, con Xabi sonando con fuerza para entrenar al Real Madrid, Jesé pide paciencia para que pueda imponer su estilo y filosofía.

A los jóvenes como Gonzalo, reciente debutante con la camiseta blanca, les envía un mensaje cercano: “Enhorabuena. Lo está haciendo muy bien. Yo recuerdo cómo me acogieron cuando subí. Al principio te cuesta soltarte, pero el apoyo de los veteranos lo cambia todo”.

Más allá del césped, Jesé no esquiva el tema de la fama repentina. Admite que en su juventud sentía cierta presión al salir a la calle y que prefería refugiarse en casa. “Me ponía una gorra y aun así me reconocían. Mi mujer me ayudó a normalizarlo todo”. Hoy, valora el cariño que sigue recibiendo, especialmente en Las Palmas, donde muchos aficionados le expresan el deseo de verlo de nuevo con la camiseta amarilla.

Sigue viendo mucho fútbol y analiza con atención el Mundial de Clubes, donde considera que el Real Madrid “nunca se puede descartar”, aunque matiza que el contexto no es fácil: “Hace calor, la temporada ha sido larga, los horarios son complicados…”.

Ha jugado en varios continentes y en ligas de distinto nivel, lo que le ha dado una visión global del fútbol. Algunas experiencias fueron mejores que otras, pero todas, dice, le sirvieron para crecer. “Mi carrera está ahí. Cada jugador tiene su historia”. En ese sentido, reconoce que ha sentido tanto respeto como críticas: “Está dividido. Algunos me valoran, otros no. Pero los que me conocen, saben quién soy. Ni cuando le quité el puesto a Bale ni ahora he cambiado. Sigo siendo el mismo”.