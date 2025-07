Daida Ruano se corona de nuevo en el mundial de windsurf en Gran Canaria

Pozo Izquierdo vivió este sábado una jornada inolvidable que llevó la emoción de la Gran Canaria Gloria Windsurf World Cup al límite. El conocido “hogar del viento” no solo acogió la celebración de varias finales en distintas categorías, sino que elevó el espectáculo a otro nivel con la disputa de tres súper finales inesperadas, forzadas por los empates en las categorías pro femenina, SUB 21 y SUB 18 masculina. El viento, protagonista indiscutible de la jornada con una media de 35 nudos, acompañó unas mangas vibrantes que mantuvieron la emoción hasta el último segundo, ofreciendo una demostración de talento, técnica, entrega, tensión poca veces vista y máxima igualdad sobre las olas confirmando un año más por qué este enclave es uno de los grandes referentes del windsurfing mundial.

El regreso a la alta competición de Daida Ruano Moreno no defraudó. Tras dos años alejada de la competición mundial, se ha reincorporado por todo lo alto y se coronó de nuevo en casa. En una vibrante doble eliminatoria femenina, la arubense y vigente campeona del mundo, Sarah-Quita Offringa, logró imponerse inicialmente a Moreno en la final, forzando así la tercera súper final del día para desempatar la victoria que Daida había conseguido en la eliminatoria simple. “Lo he pasado genial, aunque la final ha estado muy reñida contra Sara-Quita que es una gran competidora”, resaltó la ‘reina’ de Pozo.

Ya en el duelo definitivo, Offringa optó por virar temprano para observar los movimientos de su rival, pero no encontró una rampa sólida en su primera manga. Aunque abrió con un backloop limpio y ejecutó un pushloop elegante, Moreno respondió con un potente forward de mesa y un backloop bien aterrizado tras optar por cambiar de tabla en los primeros compases de la manga. Las puntuaciones de salto daban ventaja a la canaria, pero sus olas aún no marcaban la diferencia. Fue entonces cuando, a escasos minutos del final, Daida logró una ola clave que la acercó peligrosamente a la rider de Aruba. La playa estalló en aplausos cuando firmó un impresionante frontside desde el búnker, situándose muy cerca de la remontada. Aunque en el último intento Moreno no logró culminar con limpieza su combinación aérea, su actuación fue suficiente para volver a tocar la gloria y proclamarse campeona en Pozo Izquierdo, revalidando su estatus de leyenda viva del windsurf, con una diferencia de 30 décimas en la puntuación final, frente a la vigente campeona del mundo Sarah-Quita Offringa.

De esta manera, Daida Ruano Moreno firmó una remontada épica en los últimos compases de la súper final para alzarse con su vigésimo primer título en Pozo Izquierdo, un logro histórico sin precedentes en el windsurf mundial. Su experiencia, temple y conexión única con las olas de Gran Canaria volvieron a brillar en el momento decisivo. También merece un reconocimiento especial Sarah-Quita Offringa, que finalizó en un meritorio segundo puesto tras rozar con la punta de los dedos en el último segundo la defensa de su título mundial, y a la joven promesa canaria Alexia Kiefer Quintana, que se consolida entre las mejores al cerrar el podio de esta edición, tras ganar a la tinerfeña María Morales y la belga Sol Digrieck antes de enfrentarse a Sarah-Quita Offringa.

El talento canario de Carlos Kiefer en la SUB 21

Carlos Kiefer Quintana se consagra campeón en la categoría SUB 21 de la Gran Canaria Gloria Windsurf World Cup tras imponerse con contundencia en la súper final de la doble eliminación. El joven canario superó primero al alemán Anton Ritcher en semifinales, para luego enfrentarse al griego Gregory Stathopoulos —ganador de la eliminatoria simple— en una primera final en la que su dominio técnico y solidez en los saltos forzaron una súper final decisiva. En ella, Kiefer mostró su mejor versión: pese a un inicio conservador, firmó un espectacular Massive Stalled Forward (6.12 puntos) y encadenó maniobras fluidas como un elegante frontside snap, un backside 360 y un backside hit, que marcaron la diferencia. Mientras tanto, Stathopoulos, pese a clavar un frontside 360 y un snap sólido (5.88 puntos), falló repetidamente en sus intentos de doble salto hacia adelante. Con el reloj en contra y sin lograr completar las maniobras clave, el griego cedió ante la consistencia y talento de un Kiefer imparable, que cierra así su participación con una victoria rotunda frente a su público.

"Esta final ha significado mucho más de lo que cualquiera se pueda imaginar. El windsurfing es lo más importante que tengo en mi vida. Haber ganado contra gente mayor que yo es para mí algo increíble” declaró el rider revelación en esta categoría.

Madurez competitiva del tarifeño Javier Escribano

El joven tarifeño Javier Escribano ha protagonizado una espectacular remontada en la doble eliminación SUB18 de la Gran Canaria Gloria Windsurf World Cup. Tras imponerse al danés Bjorn Olesen y al italiano Fernando Sottile, Escribano logró un pase directo a la final frente al alemán Peter Gobisch, ganador de la eliminatoria simple. En una ola perfecta, el andaluz ejecutó un preciso frontside que le aseguró los puntos necesarios para forzar una esperada súper final. Su regularidad ha sido clave durante toda la jornada, especialmente en esta última manga donde abrió con un potente backloop seguido de un sólido pushloop, mientras Gobisch no logró completar su primer intento. Escribano demuestra así su madurez competitiva y apunta alto en el circuito internacional juvenil. “La final la he vivido con mucha emoción porque he podido remontar dos puestos y en la súper final me ha cuadrado mejor que a mi compañero porque somos riders con un nivel muy parecido”, declaró el campeón de la categoría SUB 18.

Última jornada el campeonato

Antes del podio, la tarde de este sábado de la 37 edición de la Gran Canaria Gloria Windsurf World Cup estuvo amenizada por la cantante grancanaria Laura Vázquez, con un variado repertorio que llamó la atención del público asistente en la carpa principal de la organización de este evento.

En la última jornada de esta edición del campeonato se conocerá al campeón de los máster y los ganadores de las categorías más jóvenes de la Gran Canaria Gloria Windsurf World Cup, las SUB 13 y la SUB 15 masculinas. Una competición que concluirá con la entrega de premios en el Hotel Gloria Palace de San Agustín, a partir de las 20:00 horas.

