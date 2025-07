Dos cinturones con sabor canario en la velada de boxeo 'Canarias, Cuna de Campeones'

Aramis Torres y Davinia Pérez afrontan el próximo domingo en el Gran Canaria Arena el reto de conquistar los cinturones vacantes del EBU Silver del peso mosca y el de campeona de España del supermosca, respectivamente. Cuatro combates profesionales y tres amateur completan la velada ‘Canarias, Cuna de Campeones’.

El Gran Canaria Arena se vestirá de gala el próximo domingo para albergar una velada que convertirá al recinto de Siete Palmas por un día en el epicentro del boxeo nacional. Canarias, Cuna de Campeones presenta nueve peleas, entre las que destacan dos combates estelares con dos cinturones vacantes. La velada se completará con otras cuatro peleas profesionales y tres amateur.

Plato fuerte sin duda el que cerrará la velada con el cinturón vacante del EBU Silver europeo, en el peso mosca, en el que el grancanario Aramis Torres se enfrentará al italiano Joel Santos. «Tener la oportunidad de hacer títulos y ganarlos es con lo que uno se queda al final de su carrera y esta oportunidad de poder hacerlo en mi casa no la voy a dejar pasar», admite .

Para él, «poder pelear delante de mi gente es lo que más me gusta, soy un boxeador que siempre intenta divertir al público y me he preparado a conciencia para que disfruten y celebrar la victoria».

De su adversario destaca que «es un buen rival, está invicto, viene con un 7-0, es zurdo, pero con todos los respetos para él, me he preparado a conciencia, físicamente estoy muy bien y mentalmente me siento mejor todavía, he pasado por muchas cosas durante esta preparación que la gente no es consciente y si lo he pasado es porque el 19 yo voy a ser el campeón». En cuanto a la condición de zurdo de Santos, el grancanario señala que lo considera «como leer al revés, sabes lo que pone pero tardas el doble en leerlo, pero hemos trabajado en eso y ya sabemos también leer al revés, así que no será un problema».En cuanto al combate que tiene en mente pasa «por llevar la iniciativa, llevarle a mi terreno y poner un ritmo de combate lo más alto posible».

A la tercera va la vencida

Todo preparado para la velada 'Canarias, Cuna de Campeones' / José Pérez Curbelo / José Pérez Curbelo

El segundo de los cinturones vacantes en juego en la velada es el de campeona de España del peso supermosca, en el que Davinia Pérez, la Niña del Martillo, intentará en su tercer intento de asalto al Nacional llevarse esta vez el gato al agua. Su rival será la asturiana Minerva Gutiérrez, a la que apodan la Espartana, tiene claro que «viene a lo mismo que yo, supongo que ambas tenemos la misma ilusión, ganará la mejor e iremos a la fiesta». En cuanto al estilo de su rival destaca que «se faja bastante, es bastante aguerrida y le gusta pegarse».

Davinia Pérez considera clave estar preparada para «adaptarme, porque a lo mejor me ha preparado una pelea diferente, lo he practicado todo para salir victoriosa nos plantee lo que nos plantee».

Como antesala de los dos títulos en juego y tras abrir boca con tres peleas amateur, arrancarán cuatro combates profesionales.

Marcos Ortega, en 83 kg, se medirá al tinerfeño Raúl Ávila, del que reconoce haber visto «muy poco» de su rival, «es un veterano en el cuadrilátero». En cuanto a la preparación de la pelea reconoce que lo confía todo a su «entrenador, que es el que se preocupa de informarse y adaptar mi entrenamiento». «Llevo unos tres meses preparándome fuerte para este combate y pelear en un Arena lleno es un extra muy grande», destaca el grancanario.

Por su parte, Cristian Bolaños se enfrentará en los 75 kg a Santiago Palacios, un vallisoletano al que pide «que se prepare bien como yo me estoy preparando, porque voy con todo a por ese 2-0».

Yohan Rodríguez, venezolano de nacimiento y canario de adopción, tendrá en frente a Alberto Pérez en los 62 kg. «Después de ocho años de parón vengo con ganas de ganar y poner la bandera de Venezuela arriba», afirma.

Por último, Néstor Ventura medirá sus fuerzas con el argentino Jose Luis Commisso, en una pelea en 63.5 kg que el grancanario advierte que «es un rival duro y fuerte». Su hoja de ruta pasa por «hacer un buen combate, dar espectáculo y sumar mi tercera victoria profesional».