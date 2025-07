Javi Climent, entrenador de Topuria: "Ilia tienen un aura de campeón distinto al del resto de luchadores de la UFC"

Javi Climent quiere dejar un legado, el de ser el mejor entrenador de boxeo del mundo. Ayudar a su amigo y discípulo a conquistar la doble corona es solo el principio, en una hoja de ruta que pasa por convertir al hispano-georgiano en el primero en conquistar tres cinturones y traer la jaula más famosa del planeta a España. El sábado acudirá a la velada, 'Canarias Cuna de Campeones', en el Gran Canaria Arena.

¿Qué le parece Gran Canaria y que le ha dado tiempo de visitar durante estos días en la Isla?

La conocía de dos o tres días en los que estuve hace tiempo y la verdad es que ya en aquel entonces me causó una gran impresión y tenía muchas ganas de volver con más tiempo. Estoy muy contento, he tenido por el momento tiempo de conocer el Sur, que la otra vez no lo visité y la verdad es que me encanta. El tiempo es tremendamente bueno. En Las Palmas viene muy bien esta panza de burro después de venir del calor del Sur, te quedas muy a gusto. Todo el mundo aquí es muy simpático, la gente es muy abierta y quiere que te sientas bien.

¿Qué nos puede decir del seminario organizado por Team Ventura que impartió el pasado sábado a luchadores, boxeadores y entrenadores de la Isla? ¿Cómo ve el boxeo Javi Climent?

En mis seminarios trato de mostrar el boxeo como yo lo veo, por lo que he ido aprendiendo y estudiando, con distintos entrenadores y he podido coger lo mejor de cada uno de ellos. Es lo que mejor sé hacer y me encanta poder mostrárselo al mundo, que aprendan y luego sean ellos los que decidan o no integrarlo dentro de lo que es su boxeo. Lo cierto es que vinieron un montón de chavales, que es algo que me gusta, porque ellos son los que le van a dar vida a este deporte y viene a mostrarnos que estamos haciendo las cosas bien.

¿Cuáles eran sus principales inquietudes durante el seminario?

Por lo general siempre tiendo a romperles un poco los esquemas que tienen en su cabeza, porque salgo un poco de lo que es el boxeo tradicional y digo cosas que otros entrenadores no les han dicho nunca. La verdad es que hay un momento en el que ellos están sorprendidos, pero les explico mis razones, ellos lo prueban y el 100% de las personas al final están de acuerdo conmigo después de probarlo.

¿Qué le llamó la atención del boxeo cuando se inició a practicarlo con 17 años?

Como casi todo el mundo en España de pequeño jugaba al fútbol, me encantaba, pero de siempre el boxeo tenía algo que me llamaba. No he tenido una influencia familiar porque nadie antes lo había practicado, pero me gustaba cuando lo podía ver por la televisión o con las películas de Rocky. A los 17 años, un amigo mío me comentó que un primo suyo era boxeador profesional, Daniel El Chinito, al que quiero un montón y le pedí que me llevase a ese gimnasio, porque hasta ese momento no sabía que había gimnasios de boxeo en Alicante, me llevó, probé y desde el primer día que vi la vida que lleva aparejada este deporte me metí de lleno hasta hoy.

¿Cuándo empezó su trayectoria como entrenador de boxeo?

Comencé dando clases de recreativo y de boxeo infantil para sacar algún dinerillo. Tuve una lesión que me hizo mover un poco las piezas del juego y pasé a ser entrenador. Fui formándome, creciendo y hasta el día de hoy que tengo 31, es mi sueño y lo que quiero seguir haciendo por el resto de mi vida.

Javi Climent posa sentado al borde de la piscina del Hotel Concorde. / José Pérez Curbelo

En esa hoja de ruta, ¿cuándo aparece en su vida Ilia Topuria?

Ilia apareció en mi vida hace muchos años, desde que yo era competidor, antes de ser entrenador, cuando tenía 22 o 23 años. Apareció por el club cuando él tenía 17 años, venía a boxear con el equipo de competición, era uno más, el hacía un ciclo por meses y cuando le tocaba trabajábamos mucho juntos. A raíz de su segunda pelea en Estados Unidos con Damon Jackson, empecé a trabajar con él. El primer campeonato que hice con él fue el de Ryan Hall hace cinco años, y desde entonces hemos trabajado día a día, ambos somos unos frikis de esto y se ha convertido en el mejor boxeador de la UFC.

¿Es muy diferente el boxeo tradicional al adaptado a las MMA?

No cambia tanto. En el caso de Ilia es bastante fácil realizarlo con él, porque es muy hábil en el boxeo y además, domina todas las áreas de este deporte. Está muy tranquilo boxeando porque sabe que si lo van a llevar al suelo, él va a tener una buena lucha y no van a poder llevarlo, incluso si cayese al suelo, se va a saber desarrollar allí de una manera sobresaliente. Trabajar con él la parte del stricking es súperfacil.

Comentaba recientemente el excampeón mundial de boxeo Javi Castillejo que Ilia Topuria tenía muy buenos puños, pero que en un combate de boxeo con un púgil top, no tendría mucho que hacer. ¿Está de acuerdo con esa apreciación?

Ya le digo que no. Ilia podría ser perfectamente boxeador profesional y de los más grandes. Obviamente, tendríamos que cambiar algunas cosas y trabajar otras, porque el ritmo del boxeo es diferente al de las MMA, pero en su caso, ese ritmo lo tiene, porque le he visto trabajar día a día conmigo, con boxeadores profesionales y él no tiene nada que demostrarle al mundo. Su deporte ahora mismo son las MMA, pero si quisiera podría ser boxeador profesional. Aunque es el mejor boxeador de la UFC, tiene una gran base de lucha, lo trabajó desde pequeño y es tremendo verlo. Es cinturón negro de jiu-jitsu y junto con su hermano, Aleksandre, el primer cinturón negro de Georgia y son tremendamente buenos.

Aleksandre Topuria también debutaba en Australia en la UFC con una victoria, pero en su caso, ¿su carrera sigue estando condicionada por su trabajo en el equipo de Ilia?

Estuvo parado un tiempo porque decidió ayudar a su hermano y lo ha hecho muy bien. Ahora se está centrando un poco más en su carrera, sin dejar de ayudar a Ilia, porque él es el head coach del equipo y tiene que venir a todos los campamentos, pero aún así él sigue entrenado, está dentro de la UFC y pronto tendrá pelea. Tratamos que una pelea no coincida con la otra, para que ambos tengan tiempo para poder trabajarla. Estoy deseando volver a verle en acción en su segunda pelea en UFC, fui a Australia con él a verlo pelear, es increíble, supertécnico, es algo precioso verle pelear.

¿Le ve como un futuro campeón de UFC?

Por supuesto que le veo como campeón. Son dos personas que cuando te pones a trabajar con ellos sientes que tienen un aura distinto al resto, un aura de campeón. Era algo que yo no sabía lo que era, aunque había oído hablar de ello cuando la gente te decía por ejemplo lo que sentía al ponerse enfrente de Messi y que lo he podido sentir al empezar a trabajar con ellos. Son campeones, ellos lo saben y lo muestran al mundo, Ilia ya lo ha hecho y pronto lo hará Aleks.

Javi Climent durante un momento de la entrevista, esta mañana. / José Pérez Curbelo

¿Cómo ven ustedes el fenómeno Topuria desde dentro?

Somos los mismos chavales que cuando entrenábamos en el club y todavía no estábamos en estos niveles, seguimos con esa misma ilusión, por eso cada día vamos a entrenar con ganas de mejorar y por todo eso se están dando estos resultados. Estoy muy agradecido de poder vivirlo, es increíble, todavía me sigo sorprendiendo, sobre todo cuando vamos a otros países como puedan ser Estados Unidos, Australia, Inglaterra o donde sea y te paran, la gente te reconoce y te admira por lo que durante tantos años llevamos haciendo, que es este deporte, así que solo puedo decir gracias.

¿Considera que se está poniendo en valor lo que realmente está logrando Ilia Topuria en las MMA? ¿El ganar con tanta autoridad y tan rápido sus peleas hace que parezca más sencillo de lo que realmente es?

Cada vez la gente es más consciente, aunque también habrá personas que no lo sean. Gracias a la película documental -'Topuria: El Matador'- que hicimos la gente pudo ver un poco más todo el trabajo y el esfuerzo que lleva por dentro, que no solo es pelear, sino los entrenamientos, la dieta, los sparrings, mantener a tu familia y mantenerte en ocasiones lejos de ella porque son muchas horas las que tenemos que dedicarle. Cada vez más gente se da cuenta y hay por eso cada vez más aficionados en este país. Queremos demostrar que somos verdaderos deportistas y creo que está pasando.

¿Se verá una UFC en breve en España o se alargará todavía un poquito más la espera?

Por nosotros no es, estamos deseando poder pelear en casa, sería la pelea soñada para todos nosotros. Están en negociaciones y confío en que llegue. Nos están pasando cosas buenas, siempre hablamos de todas las peleas que van viniendo, como se encadenan y la pelea en España llegará".

¿Tienen una idea de cuándo se podrá confirmar oficialmente quién será el próximo rival de Ilia Topuria?

No tengo ni idea. Se escuchan varios nombres, pero sólo sé que nuestro objetivo es volver a pelear antes de que acabe este año. Ahora nos hemos tomado unas pequeñas vacaciones, pero en seguida volvemos al lío, porque es lo que nos gusta y no sabemos vivir sin esto, necesitamos esa cosita en el corazón de tener ganas de pelear.

¿Todos los campamentos son iguales o se adaptan al tipo de rival al que se van a enfrentar?

Son diferentes, no sólo por el rival, sino también por el estado en el que se encuentra el deportista. Tenemos muy en cuenta como se siente y que es lo que le pide su cuerpo. Obviamente, seguimos unos patrones, observamos al rival, hacemos un estudio de él, vemos los fallos y las virtudes que tiene, trabajamos sobre eso y enfocamos todos nuestros entrenamientos para adaptarnos a eso. Además, hay que controlar la nutrición y la recuperación, por esa razón somos un equipo muy grande, en el que están los fisios, los médicos, el preparador físico, el nutricionista, ahora también tenemos que compaginarnos con el equipo de marketing, porque tiene que hacer muchas cosas y hay que adaptar los entrenamientos a todo eso. Cada vez es más complicado hacerlo, pero tenemos más medios para poder hacerlo, es algo muy bonito y que siempre hemos querido vivir.

Javi Climent sonriente, con Las Canteras a su espalda. / José Pérez Curbelo

¿Las subidas de peso hasta que punto le facilita a Ilia a la hora de hacer la bajada de peso que sin duda es lo más sacrificado para los peleadores?

Desde luego que le ha facilitado mucho las cosas, en este último campamento al no tener que pelear en el pluma y hacerlo en el ligero lo ha notado mucho, son casi cinco kilos más de lo que tenía que dar antes. Es una tranquilidad y ha podido disfrutar del día a día, un poco más de la comida hasta dos semanas antes pudo incluso comer algo de carne y saltarse un poco la dieta. La última semana es un gran esfuerzo, porque tienes que deshidratarte para luego tener un buen rebote, pero el cuerpo no sufrió tanto.

Al subir de peso los rivales también son un poco más grandes, fuertes y altos, ¿cuesta mucho preparar al luchador para ese cambio de condiciones del rival?

En la última pelea con Charles Oliveira se pudo ver que no, la altura para Ilia no es un problema. Él es muy fuerte, es increíble, tiene una pegada descomunal y creo que es el más fuerte en el peso ligero, por la fuerza que tiene y como la imprime. Tiene una potencia brutal y una resistencia brutal. Trabaja mucho la precisión, aunque a lo mejor la gente se piensa que es casualidad. Son muchas horas trabajando para saber que mano meter, cuando meterla, hacer muchas repeticiones, ya no sólo es técnica, sino la resistencia para hacerlo durante toda la pelea. Al intentar llevarle a su terreno y ver que no pudo creo que hizo que Ilia le rompiera todos los esquemas a Oliveira y se levantó con otra mentalidad.

A través de Wow, Ilia también se ha adentrado en la promoción de las MMA en España, ¿cómo ve este nuevo proyecto del doble campeón mundial?

Desde que le conozco él tenía claro que iba a ser campeón del mundo y que nuestro deporte salga adelante en nuestro país, que vaya hacia arriba y que junto al fútbol sea uno de los deportes más grandes en España. Poco a poco lo está consiguiendo, se ha metido en Wow, está organizando unas veladas tremendas, da gusto ir a verlas, vienen peleadores de todos los lugares y me encanta.

Uno de los grandes reclamos de Wow es el lanzaroteño Hecher Sosa, ¿está tan cerca como todos esperan de poder debutar en la UFC?

Hecher es un gran amigo, le tengo mucho cariño, hemos entrenado un par de veces y es una persona tremenda, un gran peleador. Lo que más le destaca a él es su tranquilidad dentro de la jaula, lo domina a la perfección. Si tiene un plan no se desvía por nada aunque se pueda complicar mucho la pelea, porque siempre la va a saber llevar a su terreno. Es un luchador que me encanta. No sé lo cerca o lejos que está la UFC, pero se lo merece al menos tener esa oportunidad.

Tenemos que preguntarle por una leyenda grancanaria de las MMA como es Juan Espino, 'El Guapo', que abrió el camino a los españoles en este deporte, ¿qué nos puede decir de lo que ha sido su trayectoria como luchador?

No lo conozco personalmente, pero lo he visto mucho y me encanta. Es un grandísimo luchador, ha estado peleando hasta hace poco y le ha dado mucho al deporte, es uno de los pioneros en España y le estoy agradecido por habernos hecho más grandes.

¿Tiene Ilia Topuria claro en ese futuro que podrá ser el primero en lograr la triple corona y se visualiza ante Islam Makhachev en esa pelea que todo el mundo quiere ver en la UFC?

Él lo que quiere es que su legado siga creciendo. La pelea con Makhachev está claro que podría ser la que más legado le podría dar, ojalá se dé, pero no es algo que dependa solo de nosotros. Si además fuera por el tercer título sería increíble, porque es algo que nadie antes ha conseguido y estoy seguro que él lo haría. Nuestra pelea soñada ahora sería España, da igual con que rival.

¿Ve factible un campamento en Gran Canaria con este clima privilegiado?

Sería tremendo (risas), se lo voy a replantear porque se está super a gusto.

¿Qué opinión le merecen las críticas vertidas por algunas personas que acusaron de exceso de violencia a las MMA agarrándose a que en la última pelea ante Oliveira Ilia siguió golpeando al brasileño hasta que el árbitro no detuvo la pelea, como indica el propio reglamento de este deporte?

Esos comentarios de esa gente la verdad es que me dan igual porque digamos lo que digamos siempre van a hablar mal, creo que no hay que prestarles demasiada atención. Es un deporte agresivo como lo son todos los deportes de contacto de competición, pero no es un deporte violento, porque se rige por unas normas, tiene un árbitro y nadie quiere hacerle daño a su rival, ni mucho menos. La mayoría de los luchadores les ves rezar antes de salir y no lo hacen por pedir que les ayude a ganar, sino para que los dos salgan sanos y salvos. Invito a toda esa gente que dice que este deporte es violento a que vengan al gimnasio, que vean el día a día y que luego hablen.

En lo personal, ¿qué objetivos se marca a corto, medio y largo plazo?

Me marco el seguir creciendo. Puedo decir que estoy en el nivel más alto, pero quiero mantenerme ahí, seguir creciendo, quiero llegar a ser reconocido como el mejor entrenador de boxeo del mundo, pero todavía me queda mucho para eso. Soy joven, quiero aprender de todas las personas y esa es mi mentalidad, saber que estoy en el mejor equipo del mundo y eso me va a llevar donde quiero.

Los cambios en el equipo con la salida de los hermanos Jorge y Agustín Climent, ¿han cambiado mucho el día a día del staff?

No ha variado casi nada, seguimos trabajando igual. Esos cambios no han tenido nada que ver conmigo, seguimos creciendo y llegando a los objetivos que nos vamos marcando.

Estará presente este sábado en el Gran Canaria Arena en la velada de boxeo, 'Canarias, Cuna de Campeones', ¿qué le parece el nivel del boxeo canario y de esta velada en particular?

En Canarias históricamente siempre ha habido muchísimo nivel, se apoya mucho el deporte de contacto y se nota. Hay muchos boxeadores, aunque por lo que ellos me cuentan les cuesta a los que están más avanzados encontrar rivales de su nivel porque los chicos que empiezan en muchos casos no quieren enfrentarse a ellos y es algo normal, tienen que ir a península y eso supone un mayor gasto. Espero que les ayuden, porque muchos de ellos tienen un nivel muy alto y se va a poder ver en la velada, van a verse buenas peleas y es un lujo poder vivirlo en persona.