Aramis Torres: "En el boxeo la mente hace el 90%, pero el trabajo te da la seguridad"

El Gran Canaria Arena se prepara para vivir el sábado una velada que promete emociones fuertes, en la que como cabeza de cartel se disputarán dos títulos de postín, comenzando por el combate de Aramis Torres con el italiano Joel Santos, por el cinturón vacante del EBU Silver en el peso mosca. Además, Davinia Pérez, en su tercer intento al Campeonato de España, intentará ante la asturiana Minerva Gutiérrez cumplir su sueño de ser la mejor del país en el peso supermosca.

El púgil grancanario agradeció al Cabildo de Gran Canaria y al Ayuntamiento de Las Palmas durante el acto de presentación de la velada 'Canarias, Cuna de Campeones', porque eventos de este tipo considera que "son muy importantes para hacer crecer los deportes de contacto, porque el boxeo es un deporte que siempre ha sido histórico en la Isla y esta es una manera de poder aportar nuestro granito de arena el sábado conquistando un título, que podría ser algo histórico".

Torres lanzó un llamamiento para aquellos indecisos que no hayan sacado todavía su localidad para vivir in situ la velada, que aseguró que "va a ser un gran espectáculo".

De su rival por el EBU Silver, el italiano Joel Santos, destacó que "es un rival de bastante nivel, lo hemos estudiado bastante y a pesar de las complicaciones que me pondrá en la pelea estoy convencido de que me haré con la victoria".

Es la segunda ocasión en la que afronta una pelea por este título, en la anterior se enfrentó al también grancanario Samuel Carmona, una experiencia que considera que puede ser importante de cara a afrontar el combate del sábado ante el transalpino: "Cada pelea te da experiencia, cada derrota te da un aprendizaje, nosotros hemos entrenado a conciencia teniendo en cuenta algunos errores que tuvimos durante la otra preparación y vamos con todo el sábado", explicó.

A pesar de ser el mismo título el que está en juego, Aramis Torres hizo hincapié en que "el rival es diferente, eso hace que cambien muchas cosas en la preparación, siento que llego muy bien física y mentalmente, hemos apretado un poquito y veo que estando bien en aquella ocasión, en esta estamos un poquito más por arriba en preparación".

El grancanario se mostró confiado en poder hacerse con el cinturón continental porque en su opinión "el trabajo te da confianza, los entrenamientos me van dando confianza y estoy preparado al 100% para afrontar la pelea".

Tener la oportunidad de disputar este título en el Arena "es una oportunidad muy grande porque lo voy a disfrutar con mi gente, con mi familia, después de unos meses muy duros en los que han estado apoyándome mucho y no puedo defraudarles ni a ellos ni a la afición canaria".

En su cabeza no hay nada más allá que la pelea del sábado: "Va a ser muy complicada, vamos paso a paso, aunque confío en mi trabajo". "En estos días que restan hasta la pelea solo me queda entrenar para dar el peso, haciendo un trabajo que prácticamente no tenga nada de carga, hacer bastante cardio para llegar lo más descansado posible al sábado", admitió.

El temido corte de peso

Del corte de peso explicó que "es lo más duro de los deportes de contacto en general, pero la verdad es que lo llevo muy bien, no he tenido un corte de peso agresivo, que es algo muy importante de cara al combate". "En mi día a día normal suelo pesar entre 59 y 60 kilos y boxeo en 50,8 kilos, hago un recorte progresivo y eso me permite no tener que hacer un recorte agresivo de cinco kilos en una semana, ahora estoy solo un kilo arriba que prácticamente es un entrenamiento de una hora, así que no hay ningún problema", explicó.

En cuanto al combate que espera el sábado, reconoció que "me he preparado para hacer los 12 asaltos, lógicamente si tengo la oportunidad de finalizarlo antes lo intentaremos, pero mi preparación siempre ha estado dirigida a los 12 asaltos, porque hay que estar preparado para todo".

En su opinión, en un combate de este nivel "todo es importante, todo tiene su función, la mente es el 90% de todo, pero para llegar a estar bien mentalmente necesitas hacer un trabajo previo que te dé seguridad". "Físicamente, trabajas para ti, aunque también haces sparring-estrategia para ir preparando la pelea en función del rival, con las manoplas y con el saco, con el entrenador y los compañeros", explicó.

Su imagen como referente para los jóvenes es vista por el púgil isleño con tranquilidad: "Llevo una vida muy tranquila, con mi mujer, mi hija y el resto de mu familia, cuando era más joven quizás era un poquito más disparatadillo, pero hoy no es un problema. A mi mujer no le hace demasiada gracia ver los combates, mi hija todavía tiene dos añitos, pero ya me conocieron así".

Aridany Romero: "Esta velada servirá para la promoción de todos los boxeadores grancanarios"

Por su parte, el consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridany Romero, un gran aficionado a los deportes de contacto en general, puso en valor que el Arena acoja este sábado una velada en la que se van a poder vivir la disputa de dos títulos oficiales, además de cuatro combates profesionales y otros tres amateur. "Esta velada servirá no solo para la promoción de Aramis Torres y de Davinia Pérez, sino también del resto de participantes que están dando sus primeros pasos en este deporte", destacó.

"El IID y el IMD intentamos hacer las pujas necesarias para que estos eventos internacionales se produzcan aquí para que los boxeadores locales puedan tener estas oportunidades, para eso se destinan recursos económicos importantes para que sean posibles, porque históricamente Gran Canaria ha sido referente con muchos campeones y campeonas", explicó Romero, para quien el hecho de que los dos púgiles tengan la oportunidad de afrontar estos títulos en su casa "son un acicate más para ellos y para todos esos jóvenes que les tienen como referentes y que pueden verles en vivo".

¿Wow en Gran Canaria?

En cuanto a los rumores que hablan de la posible celebración de Wow en Canarias y en Gran Canaria en particular, el consejero declaró que "han habido conversaciones hace bastante tiempo, pero de momento no está en nuestro radar". "En Gran Canaria hay importantes promotores deportivos, hay una industria concreta de empresas canarias y las vamos a seguir protegiendo, quiero ser muy claro en este sentido, para hacer eventos de artes marciales mixtas o de boxeo no necesitamos ni la colaboración nacional ni internacional, porque tenemos a nuestros propios promotores de Canarias y vamos a seguir trabajando, aunque si se alinea alguna oportunidad la analizaremos", concluyó.

Carla Campoamor: "Felicito a los promotores por promocionar el deporte femenino y darle esta oportunidad a Davinia Pérez"

Tampoco faltó a la presentación Carla Campoamor, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas que afirmó que "es un orgullo poder celebrar en nuestra ciudad un evento en el que dos grancanarios tienen la oportunidad de ganar un título ante su gente". "Estamos acostumbrados a tener eventos de carácter nacional e internacional y eso habla de la buena salud que tenemos las administraciones, que trabajamos junto con los promotores canarios, en especial quiero felicitarles por la apuesta de la promoción del deporte femenino, como es el caso de la oportunidad que se le da en esta ocasión a Davinia Pérez", concluyó.