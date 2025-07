Aramis Torres anuncia su retiro del boxeo tras caer ante Joel Santos en la pelea por el EBU Silver del peso mosca

El sueño europeo de Aramis Torres no ha sido posible. El púgil grancanario se topó con un Joel Santos que supo llevar el combate a su terreno, haciéndose dueño del centro del ring y obligando al valiente boxeador local a asumir riesgos para intentar sortear su guardia zurda, que por momentos le jugó una mala pasada. La traca final en el duodécimo asalto, en la que ambos se olvidaron de defender en busca de un KO, que finalmente no se produjo, no pudo evitar la derrota del isleño. En su despedida de la afición tras el combate, el púgil grancanario anunció su retitada del boxeo en un día en el que quiso homenajear a su madre con las palabras, «Mama, I love you», impresas en su calzón.

Unos 2.000 aficionados al boxeo se desplazaban a un Gran Canaria Arena engalanado para la ocasión que abría el apetito en la velada Canarias, Cuna de Campeones, con tres combates amateur que iban calentando el ambiente camino de las cuatro peleas profesionales y de la disputa del título estelar de la noche por el cinturón EBU Silver de peso mosca, con Aramis Torres, el grancanario, buscando hacer historia ante su gente, frente al italiano Joel Santos.

Los himnos nacionales de Gran Bretaña, en honor al árbitro de la contienda, de Italia y de España daban paso a las hostilidades en un primer asalto de tanteo en el combate por el EBU Silver del peso mosca, en el que Aramis Torres enseñaba las garras en la recta final al italiano Joel Santos, que se plantaba en el centro del ring, haciendo gala de un fino estilismo que se le atragantaba por momentos al boxeador isleño, que se mostraba valiente y no rehusaba el intercambio de golpes.

La condición de zurdo del transalpino ponía en apuros con varias combinaciones al grancanario que pasaba por apuros en el quinto, sexto y séptimo asalto. Aramis Torres se reponía en la recta final de la pelea, igualando la pelea, hasta llegar al duodécimo asalto en el que las dudas de ambos púgiles sobre quien podía llevarse el gato al agua, desatando un intercambio de golpes que encendió los ánimos de la hinchada canaria intentando evitar el fatal desenlace que se llevaría el título a Italia, al decantar los jueces el combate en favor de Joel Santos por una decisión dividida (113-115, 112-116 y 115-113), que era aceptada con resignación por la afición isleña.

En los combates amateur destacó Kalem Formento, quien dejaba el pabellón familiar en lo más alto en el último de los combates amateur, imponiéndose en su pelea al experimentado y espigado púgil Kevin Ruiz, que poco pudo hacer ante la destilada técnica y el juego de pies del grancanario, que aguantaba el intercambio de golpes en el tercer asalto para asegurar un merecido triunfo a los puntos, siguiendo las consignas de su padre, Carlos Formento.

Dos triunfos locales profesionales

El palmero Alberto El Chino Pérez amargaba el debut en el pugilismo profesional del venezolano afincado en Gran Canaria Yohan Ramos, que aguantó los cuatro asaltos ante un rival experimentado que tuvo el control de la pelea durante los cuatro asaltos y que se llevó el merecido triunfo final a los puntos, en el primer combate profesional de la velada.

Mejor fortuna tuvo el grancanario Cristian Bolaños en su estreno en el campo profesional ante el veterano nicaragüense Eligio Palacios que poco pudo hacer ante un rival que dominó en todo momento el centro del ring y que se llevó cada uno de los cuatro asaltos disputados con una superioridad indiscutible para poner el 1-0 en su ranking profesional.

Por su parte, Néstor Ventura sumaba una amarga derrota ante el argentino afincado en Malta, José Luis Commisso, que tiró de experiencia ante el grancanario que apostó por llevar la iniciativa en cada uno de los cuatro asaltos, mientras que su rival se protegía con su guardia bien armada para rechazar los golpes del canario, al tiempo que acumulaba puntos lanzando menos golpes pero más certeros, llevándose el combate a los puntos.

Cerraba la categoría profesional el grancanario Marcos El Tigre Ortega ante el poco ortodoxo colombiano Jair Ramírez, que obligaba a detener el combate continuamente para intentar desconcentrar al púgil isleño que no caía en la trampa y sellaba el triunfo para la parroquia local en la velada Canarias, Cuna de Campeones.