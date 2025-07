El ‘Fuerza Olivia’ resuena en todos los terreros de Lucha canaria

El mundo de la Lucha canaria recibía la noticia el pasado viernes de la baja por enfermedad de la luchadora Olivia Rodríguez al serle detectado un linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que por desgracia se ha asociado en los últimos años a varios deportistas de élite, que por fortuna han ganado su batalla a la enfermedad en la mayoría de los casos. La extenista Carla Suárez, el exjugador del Granca de baloncesto Tomás Bellas o más recientemente el caso del capitán de la UD Las Palmas Kirian Rodríguez, quien acaba de superar la enfermedad por segunda vez y que se ha incorporado con el resto de sus compañeros a la pretemporada del conjunto amarillo, son claros ejemplos de superación que le muestran el camino a la brava luchadora del Almogarén, que si de algo puede presumir a sus 22 años es de un espíritu guerrero que le viene de familia y aplicará todas sus mañas sobre la arena del terrero de la vida para ganar esta nueva luchada y recuperar la normalidad en su día a día.

El comunicado de prensa emitido por su club, el Club Lucha Almogarén, recibió cientos de mensajes de apoyo en todas las redes sociales, empezando por el propio presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que desde su cuenta de X escribió las siguientes palabras de apoyo dirigidas a la deportista: «Toda la fuerza del mundo para Olivia Ramírez, del Club Almogarén, que hoy afronta su prueba más importante, fuera del terrero. Desde aquí, mi apoyo y mi deseo de una pronta recuperación».

Darmo Silva, presidente del club de Valsequillo, tiene claro que Olivia «es una luchadora nata en todos los sentidos de la vida y del deporte». «Lo único que podemos hacer es trasmitirle desde todos los estamentos de la entidad nuestro apoyo ilimitado para todo lo que necesite y nuestra fuerza, siempre va a contar con todo el apoyo de nuestro club y del mundo de la Lucha en general», resalta.

«Todos esperamos su pronta recuperación, que se quede en un susto y que vuelva a los terreros lo antes posible», afirma esperanzado el máximo dirigente del Almogarén. Olivia no caminará sola en este recorrido hacia la sanación, sino que contará a su lado con su familia, de la que Silva destaca de todos sus componentes «su sentimiento luchístico, de fuerza de vida y tanto ella como sus dos hermanas siempre tiran para adelante». «Es una familia muy unida y seguro que eso la ayudará mucho en su recuperación», señaló.

Su condición de deportista de élite la ayudará a la hora de afrontar este contratiempo, aunque como recuerda Darmo Silva «nadie está preparado para afrontar una noticia de este tipo, pero ella es una luchadora nata, incansable, con una fuerza en sí misma bestial, como ya demostró este año superando una lesión de rodilla». «Esta es otra lucha para ella que va a superar seguro al 100%», apostilló.

«Todos a una»

El apoyo del deporte vernáculo ha resultado abrumador, lo que no ha sorprendido al máximo mandatario del Almogarén, quien destaca que «la Lucha canaria es esto, estamos todos a una y no esperaba menos de este mundo en un deporte autóctono como es el nuestro». A pesar de que las muestras de cariño y de apoyo pueden servir a Olivia Rodríguez para tomar fuerzas de cara a su luchada más importante, para Darmo Silva es vital que, teniendo en cuenta que no deja de tener solo 22 años, «es importante que no la supere la situación, que no se convierta en la comidilla, que sí se le desee mucha fuerza entre todos, pero creo que debemos de intentar que no esté tanto en la palestra por su enfermedad, porque al final es solo una niña, está empezando a vivir y tiene que ser duro que entre todos le estemos recordándole lo que tiene». «Cuanto menos la agobiemos y más tranquilidad tenga será mucho mejor para ella», concluye el presidente del Almogarén.