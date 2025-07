Pablo Rodríguez Romo: Pedaladas de oro hacia el título nacional cadete

Cumplir un sueño se trata de una de las sensaciones más reconfortantes que puede experimentar un deportista que siente pasión por la especialidad que practica. Sin embargo, ser capaz de construir ese sueño hasta lograrlo eleva la satisfacción a un punto de éxtasis. Por eso, cuando Pablo Rodríguez Romo (Las Palmas de Gran Canaria, 2 de enero de 2009) se subió por primera vez a una bicicleta con apenas cinco años no pensó que, con el paso del tiempo, iba a convertirse en bicampeón nacional de mountain bike, en la modalidad de BTT XCO, en las categorías de formación. A largo plazo, busca encaminarse hacia otro objetivo más ambicioso y mucho más apetecible: representar a España y Canarias en unos Juegos Olímpicos.

La pasión de Pablo, integrante de la selección canaria y del Seven Pro Sport, por el mundo de la bicicleta le viene de su padre. Probó muchas de las variantes del deporte del pedal, desde la ruta hasta el descenso. No obstante, fue la adrenalina del BTT Cross Country, que se desarrolla sobre terreno natural dentro de un circuito, la que terminó de convencer al grancanario de que ese era su destino, porque le gusta la adrenalina.

«No me gusta el ciclismo en ruta, prefiero algo más técnico y sentir que la bicicleta está nerviosa. Por otra parte, en esta modalidad tienes que estar muy concentrado siempre, porque un simple error te penaliza mucho», señala el joven corredor.

Pablo Rodríguez Romo inició esta temporada con la idea de preparar de la mejor manera posible los distintos compromisos que tenía en su calendario, pero poniendo especial énfasis en el Campeonato de España cadete de ciclismo de escuelas, que se celebraría en Tarazona de la Mancha (Albacete). Y aprobó con sobresaliente este reto, consiguiendo subirse a lo más alto del podio. Dos años antes, en 2023, ya se había proclamado campeón infantil.

Pero en esta ocasión, el triunfo tuvo tintes épicos: «Tres días antes de viajar a Alicante para disputar una prueba, entrenando por Arucas, sufrí una caída y me abrí la rodilla, se veía hasta el hueso. Fui al hospital y con un vendaje pude acudir. Aun así, cuando llegué a Alicante la rodilla había empeorado. Tenía una bola roja enorme, por lo que volví al médico y en urgencias me dijeron que tenía que ir directo a quirófano, la herida se había infectado».

Volver a empezar

Tras la operación, en la que le explicaron que la infección no tocó la articulación de milagro, estuvo durante dos semanas ingresado en tierras alicantinas acompañado de su madre. Ese contrapié le obligó a empezar de cero. Para un chico de 16 años resultó un proceso duro, pero con el apoyo de su gente pasó rápido. «Mi familia y mis amigos siempre han estado ahí. Gracias a ellos, la recuperación fue más fácil. Me perdí alguna prueba y tuve que volver a empezar con sólo cuatro o cinco meses para llegar bien al Campeonato de España», explica.

Alberto Gallardo Avilés, entrenador de Pablo, desarrolló entonces un plan de trabajo para darle la vuelta a un mal comienzo de campaña. Aquella caída no debía ni podía detener a su pupilo. Y aunque empezar siempre supone un proceso complicado, la actitud de Rodríguez Romo hizo el resto para estar preparado a la hora de subirse de nuevo a la bici para competir realmente en serio.

Después de muchas horas de pedaleo y varias competiciones que le sirvieron de test, llegó la hora de la verdad. La Federación Canaria de Ciclismo contó con él para ese Campeonato de España y el corredor aterrizó con confianza en territorio manchego. De hecho, esa confianza iría en aumento una vez vio el recorrido: «El día antes de la prueba fui con los técnicos de la Federación a inspeccionar el circuito y el feeling fue inmediato. Tuve muy buenas sensaciones y me sentí preparado».

Ahora sí, con la lesión olvidada, había el convencimiento de que ganar no resultaba descabellado. «La prueba empezó igualada. El hecho de conocer a la gran mayoría de corredores de la parrilla me dio tranquilidad, por lo que me mantuve en siempre en la pelea. Aun así, antes de la última vuelta pude escaparme para liderar en solitario la carrera», comenta el grancanario.

Durante esos kilómetros finales, Pablo no terminó de creerse lo que estaba pasando. Después de tanto sufrimiento, tenía en su mano repetir título nacional: «Según iba recorriendo metros preguntaba si de verdad era la última vuelta, porque sinceramente no creía que fuera real. Una vez tome consciencia de ello, empecé a celebrarlo con la gente de la Federación Canaria. Sentí mucha felicidad», recalca.

Superada la línea de meta, Rodríguez Romo estalló de alegría, levantando su bicicleta en señal de victoria y celebrándolo con un gesto marca de la casa: besar la zona del mallot donde tiene la bandera de Canarias: «Para mí es una forma de demostrar lo orgulloso que me siento de ser canario y de representar a las Islas».

Aunque las mieles de este triunfo colman sus deseos, Pablo no quiere detenerse aquí. La próxima campaña, su primera en categoría júnior, le servirá para adaptarse a pruebas más duras y más larga en distancia. La meta real es estar preparado para 2027, donde intentará volver a conquistar el Campeonato de España y así completar una triple corona que redondearía una trayectoria formativa de altísimo nivel.

Pero más allá de eso, el gran objetivo de Rodríguez Romo pensando en su futuro es participar en unos Juegos. El BTT Cross Country es olímpico desde Atlanta 96 y el joven isleño ya tiene en mente las próximas citas de Los Ángeles 2028 o Brisbane 2032. «A todo el mundo le gustaría participar en unos Juegos, sería un sueño y creo que puedo llegar a conseguirlo». «Es una meta por la que quiero pelear, pero todavía es demasiado pronto para hablar de ello», finaliza.