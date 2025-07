El 'Zorro Rosa' toma el relevo del 'Elefante Rosa' en el proyecto Dakar por la Vida

La vida está llena de retos y para un aventurero como Rafa Lesmes, no iba a ser menos. Después de sumar consecutivamente dos triunfos históricos en la modalidad de camiones, pilotando por las arenas saudíes, al Elefante Rosa, en el Dakar Classic, ahora, el piloto grancanario y su equipo, Dakar por la Vida, cambian de montura, sustituyendo a su paquidermo favorito por una máquina más pequeña y veloz, el Zorro Rosa, con el que intentarán no sólo alcanzar el podio de la modalidad de coches, y estar entre los vehículos más rápidos de los participantes en el Dakar Classic.

En las dos últimas ediciones, a pesar de conducir un vehículo mucho más lento y pesado que los coches, el equipo canario consiguió dos novenos puestos en la general de vehículos. En esta ocasión, a bordo de un vehículo más veloz y adaptado para surcar las arenas saudíes, Rafa Lesmes y su equipo quieren dar un paso más en su mensaje contra el cáncer de mama en mujeres y hombres, de la forma más eficaz posible, ganando el Dakar Classic, lo que supondría un impacto mediático mundial en su mensaje social.

Un largo camino por recorrer todavía

"El proyecto Dakar Por La Vida renueva su compromiso con gran repercusión para las mujeres y hombres afectados por el cáncer de mama, y para la Fundación Carrera por la Vida esto es sin duda buena noticia", señala su presidenta, Brigitte Gypen, quien considera que "todavía hay un largo camino por recorrer para mejorar la vida de las personas afectadas por esta enfermedad, y es con proyectos sociales de gran impacto como éste que podremos lograr cambios significativos".

En su opinión "es fundamental seguir luchando por lograr una mayor investigación, ampliar la edad para realizar mamografías, ya que cada vez más mujeres jóvenes están siendo afectadas por el cáncer de mama, entre otros avances y acciones que debemos impulsar".

Gypen considera que "el gran Elefante Rosa marcó una diferencia importante especialmente en la visibilidad del cáncer de mama masculino, con su punto azul en medio del color rosa, y el equipo deportivo fue y es de lo más comprometido con la causa". "Solo con compromiso y mucho corazón podremos seguir dando mayor visibilidad y concienciación sobre la detección precoz del cáncer de mama en mujeres y hombres", apunta.

"Queremos y deseamos que el nuevo Zorro Rosa alce nuevamente la voz, en un proyecto deportivo social tan bonito como es Dakar por la Vida", concluye.

Seis meses de reflexión

Rafa Lesmes, junto al camión conocido como el 'Elefante Rosa'. / LP/DLP

"Volvemos a poner los motores en marcha, han pasado seis meses desde que apagamos el motor del Elefante Rosa al terminar la última etapa del Dakar 2025 y tras darle muchas vueltas a la cabeza sobre la manera para continuar adelante con este proyecto, sobre todo porque a nivel de responsabilidad social he constatado que este equipo deportivo y siendo un peón, una herramienta y un mensajero encargado de la difusión del mensaje de que la detección precoz del cáncer de mama salva muchas vidas, de que existen y se diagnostican los cánceres de mama. en hombre, que es uno de los grandes desconocidos en este país", explica Rafa Lesmes, para quien "la capacidad de difusión por parte de este equipo, utilizando como vehículo transmisor la carrera más dura del mundo para mostrar lo que se encuentran las personas a las que se les diagnostica un cáncer, consideramos que ha superado ampliamente nuestros, lo que nos hace inmensamente felices a todos los miembros del equipo el constatar esta realidad, motivo más que suficiente para que después de tres años de este proyecto del Dakar por la Vida se hubiera cumplido, me di un tiempo para reorientar el proyecto y ver como podía seguir adelante".

El piloto valsequillero reitera que "tan complicado es estar en la salida del Dakar, como estar en la meta, muchos equipos nunca llegan a estar en la salida y más de la mitad de los que lo logran, no llegan después a la meta". "La labor de preparación, de planificación, las horas de trabajo que conlleva este proyecto desde el 1 de febrero hasta el 31 de diciembre para tener todo organizado y listo para volar a Arabia Saudí, es brutal", relata Lesmes, quien recuerda que "todo ese tiempo no lo puedes dedicar a tu pareja, a tus amigos, a tu empresa o trabajo y conlleva un desgaste muy alto, por lo que volver a empezar con este proyecto va pesando, cuando sabes la que se te viene encima".

"Todo ello nos ha llevado a dejar descansar al Elefante Rosa y probar la categoría de vehículos 4x4, con el reto de luchar por conseguir terminar la carrera en puestos de podio, aspiramos al máximo dentro de la categoría Classic y junto a nuestro equipo de TH Trucks, nos hemos decidido por un Toyota, muy robusto, que va muy bien en dunas y sobre todos los terrenos, con tres bloqueadores y este proyecto si que me apetece, me emociona y me ilusiona como para volver al Dakar 2026", relata el piloto canario.

En la nueva hoja de ruta del Zorro Rosa arranca la preparación en Teruel, donde participará en la Baja España Aragón 2025, donde Rafa Lesmes y su navegante Tabatha Romon, van a competir para "tener una primera toma de contacto con el vehículo y ver como se encuentran ante la flor y nata de la nueva categoría", antes de desplazarse a Marruecos "donde encontraremos una dunas similares a las que nos vamos a encontrar en Arabia Saudí" antes de inscribirse en el Dakar Classic 2026.