Andrea Sánchez Falcón, internacional grancanaria, antes de la final de la Eurocopa Femenina: «Somos España y no nos vamos a achicar ante nadie»

La aruquense, que disputó con España el Mundial de Francia de 2019, considera que la ‘Roja’ está firmando un torneo increíble a nivel de juego y sensaciones en la Eurocopa, donde el domingo (17.00 horas, 'La 1') se juega el título ante Inglaterra.

España compite el domingo por otro título después de conquistar el Mundial en 2023 y la Liga de Naciones en 2024, ¿cómo está viendo la actuación de la selección en esta Eurocopa?

Esta generación es muy buena. Durante los partidos hemos visto su ambición por ganar y la determinación que tiene este grupo por hacer algo grande de nuevo. A falta de disputar la final, que es contra un gran equipo como Inglaterra, la selección está protagonizando un torneo increíble a nivel de juego y de sensaciones. Sin duda, España está jugando en Suiza uno los mejores torneos de su historia.

¿Cómo vivió esa histórica victoria ante Alemania en semis?

Nunca se había ganado a Alemania en categoría absoluta. En categorías inferiores sí que se logró, pero en un partido de esta magnitud no había pasado. Recuerdo, por ejemplo, el encuentro que perdimos contra ellas en el Mundial de Francia en 2019 durante la fase de grupos, por ejemplo. Por eso, esta victoria ha sido como quitarse una espinita. Alemania era nuestro talón de Aquiles y, por fin, pudimos superar esa barrera. Es verdad que se sufrió mucho, no hay más que ver las dos paradas de Cata Coll en el minuto 93 que al final salvaron el partido. Este triunfo es un pasito más que deja claro que aquí estamos, somos España y no nos vamos a achicar ante nadie.

¿Cree que estamos ante la explosión mediática definitiva de la selección española de fútbol femenino en esta Eurocopa más allá de los resultados?

Totalmente. Desde el Mundial que ganamos en 2023 se ha ido enganchado más gente a esta selección, pero creo que ahora tenemos un público más incondicional que nos sigue en cada partido. Lo que queremos es que el fútbol femenino siga creciendo, sobre todo, en España. Por mi parte, estoy muy contenta de formar parte de esta evolución.

¿Qué tienen futbolistas como Alexia Putellas, Mariona Caldentey o Aitana Bonmatí para haberse convertido en iconos?

He podido coincidir con las tres, es más, Mariona Caldentey es como mi hermana, y he vivido muchas cosas con ellas. Puedo decir que Alexia, Mariona y Aitana son deportistas que siempre quieren más, que nunca dejan de aprender y no se cansan de trabajar. Sin embargo, más allá del talento futbolístico, destacaría su lado humano. No vale solamente con ser buena en el campo, tienes que saber hacer equipo y saber estar para tus compañeras. Son jugadoras que lo tienen y por eso están donde están.

España e Inglaterra parecen condenadas a encontrarse. Tras verse las caras en la final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda, ahora se miden por el título de la Eurocopa, ¿qué espera de este nuevo duelo?

Creo que va a ser un partido de revanchas. Inglaterra eliminó a España en la Eurocopa de 2022 y España le ganó a Inglaterra la final del Mundial en 2023. Por tanto, va a ser un partido bonito. Aun así, en este torneo no termino de ver a la Inglaterra a la que estamos acostumbradas. De hecho, le está costando mucho ganar sus partidos, pero esto es una final y todo puede pasar. Quedan 90 minutos, si no son más, y vamos a ver qué pasa.

¿España es la favorita?

Al principio de la Eurocopa tanto España como Inglaterra partían como favoritas. No obstante, según ha ido pasando el torneo, creo que España ha jugado mejor al fútbol y ha dejado mejores sensaciones que Inglaterra. Eso es un plus, pero como le decía antes todo puede pasar. Aunque las inglesas no han hecho una Eurocopa sobresaliente, pueden hacer una gran final y llevarse el título; esperemos que no, pero puede pasar. No deja de ser una gran selección. A pesar de ello, creo que España llega mejor.

En lo personal, ya está centrada en la pretemporada con su club, el Benfica, ¿cómo afronta este nuevo arranque de curso?

Empiezo con muchas ganas e ilusión. Mi primer año en Portugal fue muy bueno, lo disfruté muchísimo y creo que es uno de mis mejores años tanto a nivel individual como colectivo; ganamos todos los títulos menos la Champions, donde nos eliminó el Lyon. Es verdad que el año pasado me tocó recuperarme de una lesión de rodilla y este año quiero salir adelante para volver a disfrutar del fútbol después de tantas lesiones.

¿Le han merecido la pena tantas lesiones por todo lo que ha podido vivir y conseguir en el mundo del fútbol?

Sin duda, porque de lo contrario no seguiría jugando al fútbol. He tenido la suerte de estar en grandes clubes como el Barça, el Atlético de Madrid, el Levante o el Benfica, he podido jugar un Mundial con la selección española absoluta... Cuando lo pienso en frío, me siento muy afortunada. Es verdad que me ha tocado vivir también la otra cara del deporte con lesiones graves. He sufrido tres ligamentos cruzados, una lesión de cartílago, un menisco... Son lesiones que te tienen un año alejada de los campos, pero no me arrepiento. El fútbol me ha dado mucho, a mi mujer la conocí en el Johan Cruyff, a mis mejores amigas las he conocido a través del fútbol, que me lo ha dado todo.

¿El hecho de haber estudiado psicología le ha ayudado a tener esa visión sobre sus lesiones?

No creo que tenga que ver con haber estudiado psicología. Lo que creo que me ha dado este punto de vista es la experiencia, el haber trabajado con muchos psicólogos para poder afrontarlo de otra manera, porque no siempre lo he visto así. Ha sido un trabajo de aprendizaje para ver el vaso medio lleno y no medio vacío. He tenido momentos difíciles, no solo a nivel físico sino también a nivel mental, porque esto es deporte de alto rendimiento y quieres estar en el terreno de juego. Ha sido complicado, pero el haber vivido tantas cosas buenas a través del fútbol me ha ayudado mucho.

Con todo el auge que está teniendo el fútbol, y el deporte femenino en general, ¿le gustaría que la UD Las Palmas volviese a tener una sección femenina?

Recuerdo que en su momento la UD Las Palmas tuvo su equipo femenino y creo que volver a tenerlo es algo necesario. El CD Tenerife ha dado el paso juntándose con el Granadilla y están haciendo las cosas muy bien. Al Real Madrid le costó en su día y míralo ahora. ¿Por qué no? Yo tengo esa esperanza y ojalá suceda algún día. Si no puedo como futbolista, yo me ofrezco voluntaria para ayudar a gestionar esa sección con la experiencia que puedo tener. Sería muy bonito tener una UD Las Palmas femenino, sería una alternativa para que las jugadoras que somos de Gran Canaria no tengamos que irnos a Tenerife para jugar en Primera División dentro del archipiélago canario.