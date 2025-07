Ariana Geerlings se corona como campeona del I ITF W15 Las Palmas de Gran Canaria

Una hora y media bastó a Ariana Geerlings para confirmar su condición de cabeza de serie número 1 y se proclamara campeona del I ITF W15 Las Palmas de Gran Canaria, que celebró su jornada final en las pistas del Gran Canaria Tenis & Pádel Center.

La murciana, que no perdió un solo set en todo el torneo, se hizo con el título tras superar, en un entretenido partido, a la número 2, la francesa con raíces españolas, Nahia Berecoechea (6-4 y 6-2) en una hora y veintisiete minutos de juego.

La francesa plantó cara y nunca se rindió, pero se topó con el tenis sólido, eficaz y casi sin errores de la española. Ambas protagonizaron una final con nervio, puntos vistosos y mucha intensidad.

Geerlings admitió sentirse “muy feliz y emocionada” por el título, en “una final difícil ante una rival a la que me he enfrentado ya en varias ocasiones y a la que no es nada fácil ganar, como es Nahia”, apuntó.

La murciana destacó “la calidad de las pistas del Gran Canaria Tennis Center y lo cómoda que me siento en Gran Canaria”, donde ya ha logrado tres títulos. La joven campeona prometió que “el año que viene regresaré a la isla para defender el título”.

Por su parte, la subcampeona Nahia Berecoechea felicitó a su rival “por el gran partido que hizo y que le llevó, con justicia, al título”, se lamentó de “no haber podido hacer mi mejor juego, aunque me voy muy orgullosa con mi trayectoria en este ITF de Las Palmas de Gran Canaria”, apuntó, antes de recoger el guante y asegurar que “estaré aquí la próxima edición. Quiero revancha deportiva (entre sonrisas) y el año que viene vendré, de nuevo, a ganar”.

15.000 euros en premios

El torneo internacional es valedero para el ranking WTA y repartió 15 mil euros en premios. Alzó el telón el pasado 17 de julio con la fase preprevia, la previa y el cuadro final con casi 100 tenistas y la representación canaria destacó en las fases preliminares con la participación de casi 20 jugadoras y un tenis descarado y con mucha proyección.

El presidente de la Federación Canaria de Tenis, José Sepúlveda, hizo hincapié, precisamente, en la presencia de las tenistas de la tierra “como gran aliciente de un apasionante torneo, que que ha servido para que el tenis canario se foguee y confirme que goza de un buen estado de salud”, aseguró.

Susan Sananes, directora del torneo, se congratuló por el gran ambiente que se vivió en la final: “Es una satisfacción ver las gradas repletas de aficionados, como ocurrió en las jornadas anteriores. No es fácil reunir tanto talento de tenistas procedentes de casi treinta países de todo el mundo. El balance ha sido muy positivo y ya solo cabe pensar en la segunda edición, que será todavía mejor”, apuntó.

Por último, el presidente del CD Costa Arenas, Alfonso Pérez, no pudo disimular su alegría por un torneo que se estrenó “con éxito rotundo y que aspira a consolidarse en el tiempo con jugadoras del nivel de las que hemos tenido en esta fantástica edición. Estamos orgullosos del trabajo de todos los que se han esforzado para no dejar nada a la improvisación y queremos también reiterar nuestro agradecimiento al Cabildo de Gran Canaria, marcas privadas y a los medios de comunicación por su seguimiento”, explicó.

La cita deportiva se rubricó con la ceremonia de entrega de premios y un almuerzo de hermandad con las jugadoras, representantes del deporte, patrocinadores, espectadores y todas las personas que formaron pare de una jornada histórica de tenis femenino.