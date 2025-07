Los aficionados de la selección acabaron 'rascaos' bajo el solajero en la Plaza del Pilar durante la final de la Eurocopa

La Plaza del Pilar fue testigo de una tarde aciaga donde el desconsuelo y el sofocante calor se convirtieron en los acompañantes de la derrota de la selección española en la final de la Eurocopa 2025 ante Inglaterra. Todos los aficionados que se acercaron a la zona de Guanarteme para seguir el encuentro a través de una pantalla gigante se marcharon con un sabor de boca agridulce porque la confianza en el triunfo de España era máxima.

A poco menos de media hora de arrancar el choque, el sol estaba dando de lleno a los pocos seguidores que se atrevieron a estar fuera de la sombra. Eso provocó que el ambiente se trasladara a las terrazas anexas a la plaza, aprovechando las sombrillas para buscar algo de fresco. A pesar de ello, poco a poco, algunos valientes fueron ocupando los asientos colocados allí para la ocasión luciendo los colores de la Roja.

Una vez se inició el choque, los lamentos por las oportunidades erradas pronto dieron paso a la alegría gracias al gol de Mariona Caldentey. No obstante, España perdonó demasiado y eso se tradujo en intranquilidad para unos seguidores que, pese a todo, no dejaron de confiar. «Creo que si no arriesgamos, España encontrará el camino para marcar el segundo gol», explicó el aficionado Efraín Jiménez tras un final de la primera mitad que no se vio en directo por un fallo de internet que dejó la pantalla sin señal.

El reinicio del encuentro puso a prueba la tensión de los presentes. Inglaterra se iba acercando a la portería de Cata Coll y la tensión era evidente. Entonces, Alessia Russo anotó el empate y metió el miedo en el cuerpo de la afición, que llevaba tiempo rumiando el peligro de las inglesas bajo una solajera asfixiante.

De los nervios a la tristeza

A pesar de los cambios y del dominio, España no encontró el camino al gol y la prórroga hizo acto de presencia. Aun así, el optimismo se mantuvo presente. «Veo a la selección española con fuerza todavía y están jugando bien. Estoy sufriendo un poco, el miedillo ese siempre lo tienes. Ojalá que no haya penaltis», comentó Isabel García después de que la colegiada pitase el final de los 90 minutos reglamentarios del duelo.

Ese tiempo extra, donde bastantes curiosos se acercaron hasta la plaza llegados desde la playa para mejorar el ambiente, fue más sufrido. El nerviosismo ya estaba instalado y cada intento español se cantaba casi como gol, aunque el poco acierto llevó el partido a los penaltis. Ahí hubo sentimientos de todo tipo, desde el éxtasis por la parada de Cata Coll en el primer lanzamiento hasta la decepción por el penalti fallado por Caldentey. Pero los errores de España desde los 11 metros apesadumbraron a la plaza y ésta dejó de creer, abrazando la tristeza cuando la delantera inglesa Chloe Kelly transformó el penalti decisivo.

«No han chutado bien los penaltis, todos a media altura. Esto es una lotería, pero no estuvieron bien», señaló Guillem Martínez una vez se certificó la derrota española. Por otro lado, también hubo orgullo pese a caer en esta final con la esperanza de volver a disputar otra algún día. «España ha hecho una gran Eurocopa y seguro que volverá a tener otra oportunidad», remarcó Laura mientras la Plaza del Pilar se vaciaba con la pena de no haber podido disfrutar de un nuevo título de este exitoso grupo de jugadoras.