La Academia de Danza Emily Domínguez suma tres entorchados en el Campeonato Mundial Global Dance Open

Éxito mayúsculo el conseguido por la Academia de Danza Emily Domínguez al lograr tres entorchados mundiales en las categorías, large group jazz (coreografía burlesque), small group acro (coreografía superheroines) y en el duet-trio showdance (coreografía abracadabra), en el Campeonato Mundial Global Dance Open celebrado en la localidad inglesa de Birmingham.

El evento congregó a más de 3.000 bailarines y bailarinas entre 11 y 15 años, representando a 37 países, que ejecutaron un total de 2.300 coreografías, en un ambiente cargado de talento, creatividad y pura pasión por la danza.

Además de los tres oros, la academia presidida por la propia Emily Domíguez, rozó las medallas en la modalidad de ballet, gracias a las coreografías de la maestra Elena Son, que les valieron para alcanzar un cuarto y un quinto puesto, que les coloca también dentro del top 10.

Una estrella en crecimiento

En el plano individual, destacar la beca concedida a Xenia Haydée Mendoza, por la Bird College Faculty, Conservatoire for Dance and Musical Theatre, considerada como una de las instituciones más prestigiosas a nivel mundial en formación de danza y teatro musical. La misma alumna recibió recientemente el premio Dancer of the Globe en el campeonato nacional.

Además, dentro de las 2.300 coreografías, la de abracadabra, fue una de las 11 seleccionadas para formar parte de la gala final en la que sólo tienen cabida las piezas más destacadas del evento.