Ana Escamilla: «Volver a la selección es la parte más feliz de mi recuperación»

¿Cómo se encuentra en todos los sentidos de la palabra en este momento del verano tras haber vuelto a las pistas la pasada temporada después de un largo periodo de inactividad?

La verdad es que estoy muy bien, realmente bien. Física y mentalmente me encuentro genial. Estoy aprovechando el stage con la selección para coger un poquito de ritmo; hemos tenido un primer periodo bastante intenso de competición y eso me está ayudando a coger el tono físico que necesito para estar de nuevo preparada. Estoy muy contenta, siento mucha confianza por parte del staff técnico y eso es un plus para mí en este momento tras un curso en el que pude volver a las pistas.

¿Está la lesión que la obligó a dejar el voleibol completamente olvida? ¿Ha vuelto a sonreír?

Sí, sin duda he vuelto a sonreír. Es verdad que esta lesión está médicamente olvidada, pero es un proceso largo. Llevo mucho tiempo parada y tengo miedos que no se quitan de un día para otro. La lesión me generó algunas lagunas en el aspecto psicológico, pero soy consciente de ello y estoy trabajando para erradicarlas. Poco a poco, voy olvidándome de esa lesión. No es algo que esté presente y espero tener la suerte de que desaparezca todo por completo.

Ahora mismo, está de nuevo con la selección española después de varios años sin poder ir, ¿qué ha significado para usted este regreso a la élite internacional?

Estar en la selección siempre ha sido algo muy importante. Siempre he tenido un papel clave y estoy muy contenta de volver a estar aquí. Siempre me quedé con las ganas de representar de nuevo a mi país y hacerlo con este grupo de jugadoras es un regalo. Diría que volver a la selección es la parte más feliz de mi recuperación.

¿Qué le ha pedido Pascual Saurín y cómo la han recibido?

Que saque a la jugadora que llevo dentro, pero sobre todo que disfrute. No me han puesto ningún tipo de presión ni expectativa, me han dado la oportunidad de que me divierta dentro de la pista y de jugar a pesar de no estar al cien por cien. Presión cero y mucha confianza. Eso me está sirviendo para volver al nivel al que estaba antes

¿Es una espinita que se quita después de tanto sufrimiento?

Completamente. Quitarme la espinita de jugar con la selección era algo que necesitaba y que me ha hecho muy feliz. Vengo de una vida de tres años que ha sido muy diferente a una dinámica tan exigente, lo cual ha sido un cambio drástico y esas emociones tengo que saber gestionarlas. No es fácil que te quiten lo que quieres y ahora que tienes la oportunidad de volver, regresar con esta intensidad en la que es todo por y para el voleibol. Aun así, creo que lo estoy llevando muy bien y estoy realmente contenta de estar aquí otra vez.

¿Cómo ve el bloque de jugadoras que se ha formado para el Mundial que empieza en Tailandia a mediados de agosto?

Esta España es un grupo que tiene mucho potencial y proyección. Pascual Saurín siempre confía mucho en el talento joven y creo que tenemos la oportunidad de exhibir ante los mejores equipos del mundo nuestro voleibol. Particularmente, esta plantilla me emociona. A nivel personal, ¿qué puedo decir? Me siento muy afortunada de representar de nuevo a la selección y ojalá pueda estar en el Mundial para enfrentarme a las mejores del mundo.

Turquía, Canadá y Bulgaria son los primeros rivales en la fase de grupos, ¿está España preparada para este reto mundialista?

Sí, por supuesto. Sabemos lo que significa estar en un Mundial y la dificultad que tiene. Competir contra equipos como Turquía o Canadá no va a ser nada sencillo. Somos conscientes del nivel que hay en nuestro grupo, pero creo que si entrenamos y competimos bien estaremos a la altura. Luego, ya veremos qué es lo que pueda pasar. Hay que competir.

Cuando acabe el verano se incorporará de nuevo a las filas de un Heidelberg que debutará en la Champions League, ¿le hace especial ilusión? ¿Qué competición espera encontrarse en este estreno en la máxima categoría continental de clubes?

Claro que me hace ilusión. La Champions es una competición muy bonita. Jugar contra equipos europeos te aporta la exigencia que, quizás, no te da la Liga Iberdrola. Esa experiencia de disputar la máxima competición continental es increíble. Sabemos que es la mejor competición y nosotras somos novatas. Aun así, creo que tenemos jugadoras para dejar huella. El cruce que tenemos por ahora, que es Benfica, será interesante, aunque pienso que esta plantilla tiene posibilidades de pasar la eliminatoria. Si conseguimos superar rondas veremos quiénes son nuestros siguientes rivales, a lo mejor nos toca pasar algunos nervios, pero estamos listas para jugar a ese nivel.

¿Qué papel le gustaría tener esta temporada una vez ya ha encontrado esa regularidad? ¿Ha hablado con el entrenador, Santi Guerra, de ello?

No he tenido la oportunidad de hablar con Santi sobre ello porque estoy bastante centrada en la selección ahora mismo. No obstante, creo que voy a tener el papel de una jugadora con experiencia, que conoce las competiciones europeas y que pueda aportar tranquilidad al grupo. En Liga Iberdrola tendré que sumar lo máximo que pueda y junto con Patricia Aranda intentaremos darle al equipo esa serenidad que siempre es tan necesaria. Creo que esos son los roles que voy a tener o que me gustaría ejercer durante la próxima campaña.

¿Podríamos decir que el Heidelberg es favorito a todo en las competiciones nacionales para el curso 2025-26?

Yo diría que sí, aunque eso no significa que esté todo hecho. Creo que el equipo que se ha formado es bastante fuerte, es una plantilla para ganar títulos. El objetivo principal de la plantilla es ganar, por lo que trabajaremos día a día para pelear por levantar títulos.