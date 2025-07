Kaitlin Quevedo: “Me gustaría triunfar en el tenis, pero también alzar la voz contra las injusticias”

Tiene sólo 19 años, pero ya cuenta con ocho títulos ITF, está firmando un brillante circuito esta temporada y la seleccionadora Carla Suárez tiene sus miras puestas en ella. Se trata de Kaitlin Quevedo, la actual promesa del tenis español. Nacida en Naples, Florida, pero canaria por parte de padre, hoy ha vivido la experiencia de jugar un W100 como favorita en casa, delante de sus abuelos, “todo un sueño” y gran parte de su familia isleña, a la que se siente muy unida.

Sus primeros pasos tanto en la vida como en el tenis los daba en su Florida natal, pero a los 17 años, ya Campeona Nacional de EEUU en pista de tierra sub 16 y Campeona de la Copa Mundial Juvenil Guadalajara Country Club, decidió que su carrera necesitaba algo más, “me faltaba algo, un centro de alto rendimiento, jugadores de alto nivel que me exigieran para mejorar”. Fue entonces cuando la Real Federación Española de Tenis le ofreció trasladarse a Barcelona y competir bajo bandera española “y no me lo pensé”.

Confiesa que “siempre he querido ser tenista profesional, pero fue al convertirme en Campeona de EEUU cuando empecé a subir mi nivel. Nunca he sido una jugadora de dar un salto grande, siempre voy poco a poco”.

Cuarta cabeza de serie y 235 del mundo

Aunque lo cierto es que en 2023 llegó a este torneo en Gran Canaria con una Wild Card y hoy, sólo dos años después, vuelve de nuevo por la puerta grande, como cuarta cabeza de serie, 235 del mundo e imponiéndose en su debut en pista central ante la maltesa Francesca Curmi. “He mejorado bastante, cuando vine justo había empezado en el TEC en Barcelona e incluso tuve a Marcos Conde de entrenador, hemos trabajado mucho".

Kaitlin confiesa que el ITF W100 DISA Gran Canaria-Maspalomas es especial para ella, “es increíble, es casi el mejor ITF que existe, y poder jugar en casa…de verdad, es increíble, no es habitual y nos gusta mucho jugar aquí".

De hecho, hoy en las gradas seguían su partido muy de cerca toda su familia al completo, “tener aquí a mis abuelos ha sido algo muy especial, y además este torneo está muy bien organizado, me encanta venir aquí".

Nadal, Suárez y Swiatek, sus referentes

Sus referentes son Rafa Nadal “por su mentalidad y su lucha” e Iga Swiatek, “me gusta mucho cómo se mueve, siempre muy concentrada”, sin olvidar a la propia Carla Suárez, “obviamente es un referente, he hablado con ella y es muy tranquila, no esperas que sea así, es un ejemplo buenísimo para todos y espero poder compartir mucho con ella y a lo mejor representar a España, sería un orgullo".

Y entre sus objetivos, “ganar Grand Slams, ser de las mejores del mundo, competir en torneos grandes…” pero además nos sorprende para afirmar que entre sus metas también figura “ser ejemplo para los demás, alzar la voz contra las injusticias, luchar para que todos tengamos los mismos derechos y para que haya un mundo más justo".

Metas muy altas para una mujer de tan sólo 19 años. Pero como ella misma dice, se trata de “ir partido a partido”, y ahora, toda su concentración y su objetivo más inmediato es el ITF W100 DISA Gran Canaria-Maspalomas, “y yo vengo a ganar".