La nueva aventura de la grancanaria Cindy García: regresa a Canarias para jugar en el CD Argual

Cindy García está de vuelta en Canarias. La defensa grancanaria, capitana histórica del Granadilla y una de las grandes figuras del fútbol femenino canario, ha elegido La Palma para sumarse al CD Argual, recién ascendido a Segunda RFEF. Tras dos años en Murcia, regresa atraída por un proyecto que la conquistó desde el primer día.

A sus 34 años, Cindy ha visto y vivido de todo. Ha celebrado ascensos y títulos, pero también ha tenido que sobreponerse a lesiones graves que pusieron a prueba su carácter y su amor por el fútbol. Ahora quiere aportar esa experiencia a un club humilde que sueña en grande.

Su historia con el balón viene de muy lejos. "Muy pequeñita, casi desde que empecé a caminar, iba a ver jugar a mi padre porque mi madre me llevaba a todos sus partidos", recuerda. De niña, era complicado encontrar referentes en el fútbol femenino. Por eso se fijaba en el masculino: primero en Ronaldinho, que siempre fue su favorito, y después en Neymar, "porque era un espectáculo verlo jugar". Entre los canarios, seguía de cerca a Valerón, David Silva o Rubén Castro.

A los ocho años se enfundó por primera vez una camiseta, la del Bahía Canteras, el equipo de su barrio, La Isleta, donde jugaba rodeada de niños. En su último año con ellos, marcó tres goles contra el Rayco, entonces el mejor equipo femenino de Canarias y el lugar donde soñaba jugar desde chica. "Les metí tres goles y me llamaron".

Cindy García. / LP/DLP

Llegar al Rayco fue cumplir ese sueño. Allí empezó a crecer como futbolista y pronto llamó la atención fuera de la isla. Su talento la llevó a la Selección Canaria: "Fui a la Sub-12 y luego a la Sub-18. En 2008 fuimos campeonas de España, la primera vez que Canarias lo lograba".

En la temporada 2009/10 dio un nuevo salto en su carrera al fichar por el Charco del Pino, en Tenerife. Aquel paso implicaba sacrificio. "Vivía en Gran Canaria y cada fin de semana volaba a Tenerife. El viernes entrenaba con ellas y el domingo jugaba", cuenta.

El club de su vida

Uno de los momentos más especiales de su carrera fue su debut en Primera División con la UD Las Palmas. "Fue increíble. Jugar en el equipo de tu tierra y en Primera fue un sueño hecho realidad", confiesa. Pero en 2011, el conjunto amarillo cerró su sección femenina —que no volvería hasta 2018— y Cindy regresó al Charco del Pino.

En 2013 se unió al que sería el club de su vida y donde pasaría una década, la recién creada UD Granadilla Tenerife Costa Adeje. "Fui fundadora", dice entre risas. "El primer año ganamos la liga y jugamos la fase de ascenso, pero nos eliminó el Albacete por un gol. Al año siguiente repetimos y esta vez sí subimos", explica.

Consolidada en la Liga F, el Granadilla la vio convertirse en capitana y referente durante diez años.

Cindy García en el Alhama. / LP/DLP

Cambios profundos

Su carrera le ha permitido vivir en primera persona la transformación del fútbol femenino. "Antes no había noticias, ni visibilidad, ni nada. Hoy enciendes la tele o miras internet y está en todas partes. También hemos pasado de jugar siempre en césped artificial a hacerlo en natural. Falta mucho, pero los pasos son enormes".

Tras esa etapa en el ahora CD Tenerife, Cindy sintió que era momento de cambiar de aires. Dejó Tenerife para fichar por el Alhama, en Murcia, donde pasó dos temporadas que recuerda con cariño a pesar de todo. Al poco tiempo, sufrió una grave lesión de tibia y peroné, después de haber vivido en el Granadilla una fractura de tibia en la otra pierna.

Como nueva tras la lesión

Aquellas lesiones pusieron a prueba su paciencia y su amor por el fútbol. "La de tibia y peroné fue muy jodida", admite. "Si el fútbol no me gustara tanto, quizá me habría retirado". Su cabezonería y las ganas de volver al campo, dice, fueron decisivas para recuperarse. "Hoy estoy como si no me hubiese pasado nada".

Y gracias a ese tesón está en La Palma. Cuando decidió que su etapa en Murcia había terminado, empezó a buscar un nuevo reto. "Me llamaron muchos equipos de Primera RFEF, pero lo que sentí aquí no lo sentí en ningún otro sitio".

El club palmero, recién ascendido a Segunda RFEF, convenció a la defensa isletera con un proyecto humilde pero ambicioso, "con mucha energía positiva y ganas de hacer las cosas bien". Quiere aportar su experiencia y ayudar a que su nuevo club alcance grandes metas. Volver a Canarias fue un gran aliciente también, claro. "Al final, una canaria es muy canaria. Estuve dos añitos fuera, pero suficiente. Ya lo echaba de menos".