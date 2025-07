Kaitlin Quevedo hace los deberes y ya está en cuartos del ITF W100 DISA Gran Canaria-Maspalomas

El ITF W100 DISA Gran Canaria-Maspalomas sigue subiendo el nivel. Jornada de pistas muy animadas y el mejor tenis profesional femenino. Hoy se han decidido las jugadoras que se enfrentarán en cuartos de final. Se trata de la favorita Arantxa Rus [#1], las españolas Kaitlin Quevedo [#4], Aliona Bolsova [#7], Ariana Geerling y Lucía Cortez y junto a ellas la rusa Ekaterina Ovcharenko, la lituana Justina Mikulskyte [#3] y la alemana Caroline Werner.

El torneo tiene ya además a sus semifinalistas de dobles, se trata de las parejas Magali Kempen y Anna Siskova, cabezas de serie que se enfrentarán mañana a Lia Karatancheva y Radka Zelnickova y Madeleine Brooks y Eidice Chong, segunda mejor pareja del cuadro, que jugarán contra Ekaterina Ovcharenko y Emily Webley-Smith.

Partidazo el que se ha vivido hoy en pista central para disfrutar de la victoria de Kaitlin Quevedo contra Gina Marie Dittmann. La canaria saldaba el primer set sin problemas, pero en el segundo la jugadora alemana subía el nivel, "ella es muy agresiva y rápida, no te dabas cuenta y ya tenías la bola encima, ha sido un partido muy difícil," confesaba Quevedo. Para la joven promesa jugar en casa y tener a toda su familia en las gradas está siendo un punto a favor, "me encanta tenerlos aquí, me encanta Maspalomas, el clima húmedo me está favoreciendo y siento que voy en buena línea."

Brillante también la actuación de Lucía Cortez, que lograba su pase a cuartos ante la japonesa Ayano Shimizu, una de las jugadoras más potentes, número 8 del cuadro, que no ha tenido nada que hacer contra la valenciana, 6-3 6-4. "Cada día me adapto mejor a la pista, me siento más cómoda partido a partido, para mí es muy especial este torneo y disfruto mucho en Gran Canaria." Para Cortez, habitual de este torneo, es la primera vez que se planta en cuartos de final en Gran Canaria.

Importante representación española en cuartos, a Quevedo y Cortez se suman además Aliona Bolsova, que se ha impuesto a la japonesa Momoko Kobori por 7-6 6-4 y Ariana Geerlings que ha dejado fuera del cuadro a la alemana Emily Seibold por 6-2 6-4.

Sin sorpresas en el primer partido de pista central, la holandesa Arantxa Rus daba una lección de poderío dejando fuera a la malagueña Victoria Gómez en apenas tres cuartos de hora con un doble 6-0.

Más complicado lo tenía la tercera cabeza de serie del cuadro, la lituana Justina Mikulskyte, que se veía obligada a remontar un 6-0 en el primer set ante la italiana Jessica Bertoldo, jugadora de la previa que ha firmado un interesante torneo. La rusa Ekaterina Ovcharenko vencía a su compatriota Kazionova por 7-6 6-3 y la alemana Caroline Werner se clasificaba para cuartos al ganar 6-2 7-5 a la sueca Lisa Zaar, otra muy destacada jugadora del cuadro previo.

En dobles las parejas favoritas no han decepcionado. Se clasifican para las semifinales las dos mejores parejas del cuadro, Magali Kempen y Anna Siskova [#1] que han vencido a Freya Christie y Lisa Zaar y Madeleine Brooks y Eudice Chong [#2], tras ganar a la canaria Marta García Reboredo y a la danesa Olivia Gram. También son semifinalistas Lia Karatancheva y Radka Zelnickova, tras su triunfo ante las japonesas Kobori-Shimizu y la pareja formada por Ekaterina Ovcharenko y Emily Webley-Smith, que dejan la categoría de dobles sin representación española al imponerse a Ariana Geerlings y Arantxa Rus.

A partir de este sábado, Movistar+ retransmitirá los partidos de semifinales y la final individual a través de su canal 56 Movistar+ ELLAS #V, que vienen a sumarse a la emisión en directo de todos los partidos de la competición vía streaming en el canal de YouTube del diario Marca. En Infront (web y APP de la ITF) así como en Tennis Channel (EE.UU.), con cobertura internacional.

Este jueves tendrán lugar los encuentros de cuartos de final de individuales a partir de las 11:00h y las semifinales de dobles a las 17:00h. Todos los partidos se disputan en el Club Conde Jackson Maspalomas con entrada gratuita hasta completar aforo. Toda la información sobre partidos y horarios, disponible en las redes sociales del evento y en la web oficial itfgrancanaria.com.