Claudia Contell, jugadora del Spar Gran Canaria de baloncesto: «Este año debemos aspirar a jugar la Copa y los ‘playoffs’»

La valenciana Claudia Contell, a sus 21 años, es una de las jugadoras de referencia del remozado Spar Gran Canaria. Tras un verano intenso en el que no faltó su dosis de 3x3, mira con optimismo el próximo curso.

¿Cómo está siendo este verano en el que se la ha podido ver muy activa y con poco descanso?

La verdad es que no he parado. Estuve con la selección B a principios de verano para ayudar un poco a la selección española absoluta en su preparación para el Eurobasket, jugando con ellas un partido de entrenamiento. A las dos o tres semanas estuve concentrada con la selección U23 de 3x3 de cara a la preparación de la Liga de Naciones que se juega como clasificatorio para el Mundial U23 que se jugó en Viena. Mañana vuelvo a viajar porque tenemos otros tres días de partidos con la U23. Y también estuve jugando una liga de 3x3 con un equipo en este verano.

A la selección absoluta al menos la dejaron bien preparada. A punto estuvieron de regresar con la medalla de oro en esa final con Bélgica en la que se les escapó en la prórroga por pequeños detalles ...

La verdad es que creo que nuestro partido les sirvió bastante, porque era el primero que jugaron de cara a esa preparación. Fue un encuentro bastante competido y les costó poder ganarnos.

¿Cómo fue su experiencia en la novedosa selección B?

Tuve la suerte de que prácticamente todas las compañeras que fueron convocadas habían coincidido con anterioridad en otros equipos conmigo y encima con un seleccionador como Rubén Burgos -entrenador del Valencia Basket- con el que coincidí desde las categorías inferiores hasta hace prácticamente dos años. Tuve suerte, porque el conocer a la mayoría de la gente, en una concentración tan corta, que apenas duró una semana, te ayuda a daptarte bastante más rápido.

Fue la primera jugadora en ser anunciada por el Spar Gran Canaria para la próxima temporada y la única que renovó el equipo isleño del pasado curso, ¿cómo ha ido viendo desde sus vacaciones el equipo que se ha ido formando y qué le parece las compañeras con las que va a compartir vestuario?

Va a ser un equipo interesante y que va a competir bastante bien en esta LF Endesa. Se puede ver que es un equipo compensado, con gente joven y alguna veterana. Creo que en general el mercado ha deparado bastantes sorpresas. con muchos movimientos y en nuestro caso estoy segura que estaremos preparadas para competir.

¿Cómo valora la incorporación en el puesto de base de Caroline Hériaud, que viene de ganar la última edición de la Eurocup?

Por suerte me han ido poniendo al día cual era la idea del equipo al ser la primera jugadora anunciada por el club. No me esperaba este nivel de jugadora, es un gran fichaje y nos va a ayudar mucho.

Son muchas las jugadoras que destacan además en la modalidad del 3x3, ¿en qué les puede ayudar esta circunstancia?

Creo que nos va bien porque nos da un plus de intensidad, se juega a otro nivel en el sentido que es una modalidad en la que no se para y aplicado al 5x5 nos va a ayudar muchísimo, porque muchas jugadoras parece que después del fallo no se dan cuenta que el baloncesto no para y eso no pasa en el 3x3.

Este año parece sobre el papel, que a diferencia del curso pasado, en el juego interior tienen muchos centímetros y poder de intimidación en la pintura.

No es sólo la intimidación en el juego interior, sino que pienso que en general el equipo es muy grande este año. Las exteriores también somos bastante grandes y eso te da un plus. Se pudo ver con el Valencia el año pasado que sus exteriores eran enormes, se está demostrando que los equipos grandes también buscan este tipo de jugadoras porque nos sube la competitividad del grupo.

¿Cómo ve que el equipo vuelva a ser uno de los más jóvenes de la LF Endesa?

Eso hace que lo cojamos con más ilusión. Vienen jugadoras de distintos países, somos todas jóvenes y tenemos esa ilusión por competir y darlo todo.

¿Qué le parece el nuevo cuerpo técnico liderado por José Carlos Ramos y con dos entrenadores fichados de fuera para reforzar el staff del primer equipo y del filial?

Desde el club se ha intentado conformar un staff con gente de la casa, creo que los dos fichajes que vienen de fuera se van a adaptar rápido. Esta temporada el club ha optado por gente que conozca su dinámica de trabajo y su idiosincracia.

Thiama Kamara, como canterana del club y usted son las jugadoras llamadas a ayudar en esa adaptación a las nuevas incorporaciones, ¿cómo se ve en ese nuevo rol?

Lo más importante creo que es que estén dispuestas a aprender, porque este es un club de cantera. Que escuchen, aprendan y disfruten al máximo.

Conociendo ya todas las piezas, ¿a qué aspira el equipo la próxima temporada?

Diría que debemos ir un poco en la línea el año pasado, salvarnos, pero creo que podemos optar a volver a jugar la Copa de la Reina e ir a por los playoffs a muerte.