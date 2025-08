Hélder Spencer, central del CV Guaguas de voleibol: «Vengo de una familia pobre, por eso siempre doy el máximo»

«Ambicioso, explosivo, competitivo y muy bueno en todo». Es la carta de presentación del caboverdiano Hélder Spencer, que llega al Guaguas para engordar su palmarés, en el que cuenta con una Liga francesa.

¿Por qué eligió el CV Guaguas como destino?

Elegí la opción del Guaguas porque me gustó su proyecto, se trata de un club muy competitivo; por eso acepté su oferta.

¿Qué tipo de jugador ha fichado el conjunto amarillo?

Soy un central muy explosivo, muy ambicioso y de mí suele decir la gente que tengo un gran salto.

Viendo su trayectoria profesional, jugó en tres equipos portugueses antes de llegar a la Liga francesa -Leixoes, Castelo da Maia y AJ Fonte do Bastardo-. ¿De qué le sirvió ese primer destino en Europa en una competición de nivel medio para su progresión?

Siempre quise jugar al voleibol, pero reconozco que la adaptación a Portugal fue bastante complicada al principio, durante los dos primeros años, pero después conseguí jugar muy bien. Trabajé muchísimo para poder llegar a ofrecer mi mejor versión como jugador.

De Portugal da el salto a una de las ligas más fuertes de Europa, la francesa, donde pasó cinco temporadas en el Saint-Nazaire Volley-Ball Atlantique. ¿Notó mucho el salto de nivel? ¿Qué le invitó a cambiar de competición?

En ese momento había nacido mi hija y por esa razón quería ganar mucho más dinero para que a ella no le faltase de nada. Por esa razón hablé con mi representante y le pedí el intentar jugar en una Liga más grande para así optar a ganar más dinero. Miramos opciones en Italia, Polonia y Francia, y finalmente elegimos la oferta del Saint-Nazaire, que se ajustaba a lo que realmente estábamos buscando.

"Ganar la Liga francesa fue un sueño cumplido, me marché a Francia para ganar más dinero"

En la temporada 2023-24 se proclamaba campeón de la Liga francesa, ¿qué significó para usted a nivel personal, teniendo en cuenta además que fue el primer caboverdiano en conseguirlo?

Fue un sueño cumplido para mí. Teníamos un entrenador brasileño -Roberley Luiz Leonaldo-, que al igual que yo deseaba más que nada convertirse en campeón y trabajamos muchísimo para que ese sueño se convirtiera en realidad. Me considero una persona muy competitiva, a la que nunca le gusta perder; además, teníamos una muy buena plantilla y conseguimos salir victoriosos en la final ante el Tours.

El curso pasado, el equipo fue penúltimo en la temporada regular. ¿Cómo fue esa transición de ser campeón a perder tantos partidos -ocho victorias y 16 derrotas en la temporada regular-?

Fue un año muy complicado. En verano se habían marchado muchos jugadores; entre ellos el colocador y el que se fichó para sustituirle -Fedor Ivanov- era muy joven y le faltaba experiencia, no conseguía sacar la mejor versión de cada uno de los compañeros; eso hizo que fuera muy difícil para nosotros sacar los partidos adelante.

Este año va a contar con dos colocadores experimentados como son Gio de Amo y el portorriqueño Arturo Iglesias, que a buen seguro sabrán encontrarle a usted en el centro de la red...

Conozco a Arturo de la Liga francesa y es muy bueno, me gusta mucho su estilo.

Cómo ve la competencia en la posición de central en el Guaguas, con todo un olímpico como Martín Ramos y dos internacionales por España, Jean Pascal Diedhiou y Elio Montesdeoca?

En este sentido soy muy claro. Deben jugar siempre los mejores, sé que va a ser difícil por el nivel de mis compañeros, pero lo más importante es ganar todos los partidos que juguemos.

¿En qué facetas del juego de central destaca especialmente?

Soy muy bueno en todo (risas), pero cada año es diferente y veremos como estoy esta temporada. El voleibol es muy complicado y no basta, por ejemplo, para hacer un bloqueo con ser alto y saltar mucho, por eso hay que trabajar cada año para alcanzar mi mejor nivel.

"De Camarero me gusta que sea tan competitivo como yo, que quiera ganar todos los partidos"

¿Le han hablado de la exigencia de su nuevo entrenador, Sergio Miguel Camarero? ¿Le gustan los entrenadores que siempre aprietan a sus jugadores y los exprimen al máximo?

No he hablado con él. Pero me gusta que sea como yo, una persona muy competitiva, que quiere ganar siempre, porque eso es lo que yo quiero siempre, ganar todos los juegos. Me encanta tener la presión de sentir que siempre hay que ganar cada partido.

Llega a un equipo en el que se pide ganar hasta los amistosos ...

Soy consciente de ello y es algo que me motiva especialmente.

¿Cómo ve las opciones del equipo de meterse otra vez en la fase de grupos de la Champions?

Es algo que sólo depende de nosotros, que consigamos cada día ser competitivos, en cada partido, en cada entrenamiento. Creo que con el grupo que tenemos vamos a pasar bien las rondas eliminatorias, pero no va a ser fácil.

En su palmarés cuenta con una Liga francesa de Segunda División y una de Primera, ¿espera seguir engordando su palmarés en su estancia en el Guaguas?

El Guaguas me pareció un equipo que tiene unos objetivos ambiciosos, entre los que se encuentra el aspirar a ganar la Champions League en un futuro, y claramente ése fue uno de los principales motivos por los que quise fichar por este equipo para esta temporada.

¿Qué significa para usted poder compartir vestuario con una leyenda del voleibol como es Osmany Juantorena, considerado como el quinto mejor jugador de voleibol del mundo?

Mucha gente me ha hablado de él, aunque yo no he tenido la oportunidad de conocerle ni de enfrentarme a él anteriormente. Pero creo que va a ser una maravilla jugar con una leyenda como él; en los equipos en los que he jugado anteriormente la leyenda siempre era yo (risas). Estoy muy contento de poder tener la oportunidad de conocerlo en persona y de jugar junto a él, me parece increíble. Pienso que su experiencia va a ser muy importante para el grupo, sobre todo en los partidos de la Champions League.

¿Ha coincidido en la selección de Cabo Verde con Manu Furtado, que al igual que usted jugó como central en el Guaguas y al que se enfrentará este año en la Superliga cuando se midan ante el Léleman Conqueridor?

Sí, le conozco, aunque nosotros en la selección le llamamos por su otro nombre, Carlos Furtado. Él me habló bien del Guaguas y sé que también jugó aquí. Como jugadores creo que somos diferentes, porque me parece que él no tiene demasiada ambición. Yo vengo de una familia pobre, por eso cada vez que juego intento estar al mayor nivel posible. Sin embargo, él no es igual que yo en ese sentido, es muy tranquilo, muy positivo cuando juega, aunque me parece que es un buen jugador. Enfrentarme a él no es un problema para mí, porque yo ataco por encima y él por abajo.