Kaitlin Quevedo, ganadora del ITF W100 Gran Canaria-Maspalomas: "Mi intención a largo plazo es llegar a estar entre las mejores tenistas del mundo"

Viene de ganar el ITF W100 DISA Gran Canaria-Maspalomas, ¿cómo ha recibido este éxito? ¿Qué significa para usted?

Significa mucho para mí, ha sido increíble poder jugar aquí en casa, con toda mi familia viéndome jugar, mis abuelos, mis primos, mis tíos, mis padres, mi hermana y poder sentir todo el apoyo del público durante toda la semana, y en concreto en la final, que fue increíble, no me lo esperaba. Estoy muy contenta. También estuvo Carla Suárez durante la final y me vio durante algunos partidos también. Venía con confianza, tenía el objetivo de ganar el torneo, pero nunca te lo terminas de imaginar hasta que pasa. Sentimos todos muchas sensaciones ayer y estamos muy contentos con las sensaciones que nos llevamos de aquí y con todo el trabajo durante toda la semana, además, el objetivo se ha cumplido.

La final fue muy dura ante Arantxa Rus, que por momentos parecía que se decantaba en favor de la neerlandesa, ¿dónde estuvieron las claves para que al final pudiera remontar y llevarse la victoria?

Fue un partido durísimo. Sabía que jugar ante ella iba a ser un reto muy duro. Entré al partido con la mentalidad de saber que no iba a ser fácil, que iba a tener que luchar mucho, porque ella es una jugadora muy luchadora y muy profesional y yo tenía como mínimo que estar al mismo nivel de ella o incluso más. Ella es una jugadora con mucha experiencia. Siento que en alguno de los momentos más difíciles he podido llegar a dudar un poco, pero seguí creyendo, intenté no pensar mucho en el marcador, porque en el tercer set me llegué a poner 3-0 abajo con opciones de ganar todos los juegos y eso fue un poco duro, pero estaba jugando a un buen nivel, tenía que seguir jugando concentrada en cada punto, no pensar en el futuro, sólo en el presente y creo que esa fue precisamente la clave, estar centrada en el presente y competir cada punto como si fuera el único.

¿De todos los torneos que ha ganado en qué lugar situaría este trofeo, más allá de los puntos y del dinero del premio?

Por ahora lo colocaría como el número uno. No puedo comparar el jugar en casa, ganar el torneo con una remontada en el partido de la final y terminar ganando, es increíble, es un logro que siempre lo tendré en mi corazón, siempre me acordaré de este torneo, de poder estar con mi familia, con el público animándome, que cuando yo bajaba un poco ellos me animaban y me exigían un poco más y eso es algo que no he sentido en ningún otro torneo, por eso es el mejor por ahora en mi carrera y siempre será muy especial para mí.

¿Qué nivel en general se ha encontrado en el torneo, más allá de su rival en la gran final, Arantxa Rus?

Le diría que probablemente sea el mejor torneo ITF de la actualidad, porque es categoría 100.000 y es increíble la organización, el cariño que le ponen y además, vienen las mejores jugadoras porque saben que es un torneo increíble. Arantxa Rus sólo quiere volver otra vez porque le encanta en torneo. Tener un evento así, tan increíble y además en mi caso, el poder tenerlo en mi casa, es fantástico. Reconozco que en su momento tuvimos algunas dudas sobre si jugarlo o no, pero al final vinimos sabiendo que iba a estar con mi familia, que iba a estar cómoda, es un gran torneo y al final lo tuvimos muy claro.

¿Qué nos puede decir de la organización en comparación con otros torneos de este tipo en los que ha jugado en otras partes del mundo?

Es todo muy cómodo, contamos con todo lo que necesitamos para entrenar, me gusta mucho el club -Conde Jackson-, que además está en Maspalomas que me gusta porque aquí siempre hace calor.

¿Le repercuten los puntos de este torneo en su clasificación para la WTA?

Llegué al torneo como la 235 del mundo y con los puntos que he conseguido aquí me coloco en el top 200, aunque todavía no sé el puesto exacto en el que me quedaré.

¿Qué objetivos se marca a largo plazo, dónde cree que pueda llegar?

A largo plazo tengo claro que quiero situarme entre las mejores del mundo, jugando todos los Grand Slam, los Máster 1.000, quiero estar en esa categoría y cuando ya me estabilice ahí, seguir dando pasos para mejorar y llegar a ser la mejor del mundo, la número uno.

¿Quiénes han sido sus grandes referentes en el mundo del tenis?

El primero siempre digo Rafa (Nadal), para mí es increíble su mentalidad, su lucha, en cada partido y en cada punto es un gran ejemplo, tanto para mí como para cualquier tenista o deportista en general. En chicas me gusta Iga Swiatek, por como se mueve en pista, por su mentalidad y me gusta mucho su juego. Siento que cuando estoy trabajando en algo y necesito fijarme en alguien , veo vídeos de Iga o de gente similar.

¿Tuvo ocasión durante estos días de hablar con Carla Suárez, la seleccionadora española?

Coincidí con ella unos días, pero la verdad es que hablamos muy poco. Me gustaría hablar más con ella, poder sentarme un día y poder preguntarle cosas, e incluso tener la oportunidad de poder un día llegar a representar a España y poder estar con ella en el equipo nacional y con las demás jugadoras, para poder compartir los entrenamientos con ellas, estar en pista, eso ya sería increíble.

Se ha especulado sobre la opción de que Carla Suárez la pudiera convocar para representar en un futuro a España en la Billie Jean King Cup. ¿Han habido algunos contactos al respecto?

Para la próxima edición de la Billie Jean King Cup no hay opciones porque ya se ha decidido el equipo, que es un equipazo, estoy segura de que van a hacer un gran papel. Por lo que a mí respecta, claro que me encantaría ir y estar con ellas, tener esta experiencia, pero es algo que sé que algún día tendré la oportunidad de poder hacerlo y ese día será increíble.

Usted, aunque ha nacido en Florida, ¿hasta qué punto se siente grancanaria y española?

A los 17 años cuando empecé a entrenar en Barcelona, pedí el cambio de nacionalidad y empecé a jugar por España. Cada vez me siento más española y grancanaria y estoy segura que en un futuro podré representar a España en la Billy Jean King Cup o en algún torneo internacional, sería un sueño. Si le digo la verdad, no haría falta ni jugar, sólo con estar allí junto con el equipo, poder entrenar y compartir el día a día con ellas, sería un primer paso y espero que suceda pronto.

¿Para usted qué significaría poder representar a España en una gran cita internacional?

Es increíble poder representar a tu país, estar con un equipo que tiene tu mismo objetivo y no sentir que estás siempre sola en pista. Compites por algo más grande y al jugar con el equipo lo puedes compartir con otras jugadoras, eso es un orgullo.

¿Dónde juega su próximo torneo?

La semana que viene cambio y empiezo a entrenar en pista rápida, el 13 de agosto viajamos a EEUU para jugar el US Open, aunque como estaba la 235 de la WTA tendré que ganarme allí la posibilidad de jugar y si entro jugaré la cualificación, aunque no es seguro. Si no entro volveremos a Europa para jugar dos torneos en Portugal.

¿Tiene opciones de ganar algún torneo más de aquí a que termine la temporada?

Siempre hay que creer que sí, me gusta jugar en pistas rápidas, va bien para mi juego.

¿De todos los Grand Slam con cuál se queda?

Roland Garros seguro. He ido a todos como júnior, pero la tierra, me gusta mucho el sitio, siempre le he tenido algo especial a París.