María González, nueva extremo izquierdo del Rocasa de balonmano: "Volver a competir en Europa es un objetivo del club, del entrenador y de las jugadoras"

¿Qué la impulsó a abandonar el CB La Calzada, el club de su vida, a sus 25 años y siendo la jugadora franquicia del equipo gijonés para empezar de cero en el Rocasa Gran Canaria?

Es el club donde he estado toda la vida, pero necesitaba cambiar un poco de aires para seguir creciendo y poniéndome a prueba como jugadora. He apostado por el ámbito deportivo y porque creo que me merecía la oportunidad de poder probar en otro club. El proyecto del Rocasa es muy interesante y tiene mucha historia. Venir aquí es un objetivo que me he fijado a nivel personal y que tengo muchas ganas de poder cumplirlo.

¿Tuvo algún peso en su decisión Paula Valdivia, que fue compañera suya en Gijón y exjugadora de las teldenses?

Lo cierto es que fue una decisión bastante individual y no la medité hablando con mucha más gente, aunque cuando tomé la decisión sí es cierto que la comenté con Paula y ella me dijo que iba a estar bien, que en el club había muy buena gente y que el entorno en general era muy bueno.

¿Qué espera en lo personal y en lo profesional de esta nueva etapa que se le abre como jugadora del Rocasa?

Espero que a nivel deportivo podamos conseguir los máximos objetivos posibles, el club tiene claro lo que quiere y a lo que puede aspirar. Y en mi caso, también tengo claro que quiero crecer y mejorar como jugadora, poder pelear por estar en los puestos más altos de la clasificación y a nivel personal poder crecer, conocer a gente nueva, nuevos entornos y lograr aquí con la afición y el club tener un vínculo similar al que logré en Gijón.

¿Se siente cómoda por la apuesta del club por la juventud, teniendo en cuenta que usted a pesar de tener sólo 25 años es el fichaje más veterano de los tres que ha realizado el equipo para esta temporada?

Sí me siento cómoda. Somos tres fichajes nuevos que nos tenemos que adaptar a todo un proyecto que lleva a sus espaldas muchos años de trabajo. Lo estamos tomando con calma, llevamos trabajando dos semanillas en las que el grupo todavía nos está acogiendo y tenemos que ir poco a poco adaptándonos al juego y al cambio de equipo.

¿Siente que en el seno del club se tiene la paciencia necesaria para dar esa oportunidad de crecer a las jugadoras jóvenes?

Los entrenadores en todo momento nos dan su apoyo y nos muestran empatía para que podamos expresarnos ante ellos y entre nosotras. A pesar de juventud que tiene la plantilla, también hay varias jugadoras que tienen mucha experiencia y creo que se da un equilibrio entre ambas partes.

¿Qué le aporta a un vestuario tan joven el tener a dos figuras internacionales de la talla de Silvia Navarro y Almudena Rodríguez?

Es un orgullo poder compartir vestuario con ellas, tienen muchísima experiencia, son personas de diez, hay que escuchar todo lo que te transmiten, tomarlo para ti cada consejo, cada corrección, porque es una oportunidad para poder aprender mucho de ellas, tanto dentro como fuera de la pista.

¿Qué jugadora ha fichado el Rocasa? ¿Cómo se autodefiniría?

Llevo varias temporadas jugando en la máxima categoría, a pesar de mi juventud creo que hay un equilibrio entre los años que he jugado y el nivel al que me encuentro hoy en día. Creo que puedo aportar la garra que siempre me ha caracterizado, la ilusión que tengo, las ganas de crecer y todo lo que esté en mi mano.

¿Afianzarse en la selección española absoluta es uno de sus objetivos fichando por el Rocasa?

En su momento estuve concentrada con la selección júnior, pero por el covid no pudimos disputar ninguna competición. También formé parte de alguna concentración con la absoluta. Afianzarme en la absoluta no es algo que me plantee mucho en mi cabeza, soy una chica a la que le gusta fijarse objetivos más a corto plazo y generales, pero puede ser que al estar en un club más importante y grande conlleva esas cosas. Habrá que ver y experimentar como van las cosas, pero me pesa más el querer estar yo contenta conmigo que pensar en ir a la selección.

¿Ha tenido ocasión de hablar con su entrenador, Carlos Herrera, sobre el rol que le tiene deparado para esta temporada?

Llevamos pocas sesiones. Hemos estado más centradas en aspectos más generales a nivel equipo y todavía no hemos tenido charlas individuales. Más o menos creo que tengo una idea de lo que Carlos espera de mí y poder dárselo.

Viene de completar su mejor temporada a nivel goleador, con 91 goles anotados. ¿Se marca una cifra goleadora a nivel personal para esta temporada?

No me fijo mucho en esas estadísticas. No soy de marcarme esos objetivos, pero también le digo que si puedo superar la cifra del curso pasado estaría encantada.

Llega a un equipo que lleva las dos últimas temporadas sin poder clasificarse para jugar en Europa, algo muy raro en este club, ¿debe de ser un objetivo claro para esta campaña el poder volver el curso que viene a disputar competiciones europeas?

La directiva nos lo ha dejado claro, el entrenador también y es un objetivo que todas las jugadoras queremos conseguir.

Ganó una Copa de la Reina con el CB La Calzada en la temporada 2017-18, ¿espera engrosar su palmarés durante su estancia en el Rocasa?

Confío en ello y es un objetivo personal que tengo el poder ganar otra Copa de la Reina y poder disfrutarla desde un rol diferente al que ostentaba en aquel entonces en Gijón. Es una competición diferente a todas las demás y que me encanta.

¿Tiene intención de echar raíces varios años en el Rocasa?

He firmado de momento por una temporada más una, la decisión de continuar el curso que viene es por parte de ambos. En principio quiero ver como me adapto al club y poder crecer aquí.

¿Qué vestuario se ha encontrado?

Es un grupo que llevan muchos años juntos, pero que se ve que son muy buenas jugadoras y personas, que es algo que creo que incluso priorizo más. Están abiertas a conocer gente y te acogen muy bien desde el principio.

¿Qué tal están siendo sus primeros días en la Isla? ¿Había venido anteriormente como turista?

A esta Isla justamente no había venido, sí que fui a otras y lo cierto es que no le puedo decir que me haya dado tiempo para hacer muchas cosas desde mi llegada porque los entrenamientos son muy exigentes y el tiempo libre lo dedico casi por completo a descansar. El fin de semana cuanto tengo algo de tiempo libre si que he salido para ver algo y la verdad es que estoy sorprendida con la Isla y con muchas ganas de seguir conociéndola.