Marco Justo, entrenador grancanario campeón de Europa Sub 18 de baloncesto: «Este oro ha sido una de las mayores proezas de la historia»

Primera experiencia como entrenador jefe con España. ¡Vaya manera de estrenarse!

Bueno, ¿no está nada mal, no? [Risas].

¿Se lo esperaba aún en la mejor de las previsiones?

La generación la conocía del verano pasado, del Mundial, y sabía que había buenos jugadores, pero faltaban por meter a otros. Viendo un poco las selecciones, con Italia, que había quedado subcampeona del mundo el verano pasado, y otras como Francia y Lituania, que eran claras favoritas, nunca se te pasa por la cabeza conseguir la medalla de oro. Pero a la vez el mensaje que mandas debe ser lo más cercano a eso para intentar llegar lo más lejos posible.

¿Ya ha logrado asimilar ese desenlace en la final?

No. He escuchado varias veces la retransmisión y me he emocionado bastante. Todavía no lo asimilo. Y aquí darle las gracias a todas esas personas que estuvieron el domingo detrás de la pantalla empujando, que han sido más de las que me imaginaba. Sí veo que la repercusión que ha tenido esto ha sido mucha, y eso es muy bueno para el baloncesto español.

¿Qué recuerda de esos 42 últimos segundos?

Pues que lo teníamos más perdido que ganado, y ya casi estaba pensando en el speech después del partido para reconocer el trabajo que habíamos hecho, independientemente del resultado. Pero a medida que fueron pasando todas las situaciones, pues ibas imaginando que a lo mejor era lo que todos hemos soñado. Y pasó.

Y salió todo redondo...

Sí. Sí puedes elegir una forma de ganar una final de un Europeo... Creo que se dio todo, y por eso de las mayores proezas que se han conseguido. Entonces, estar ocho abajo a falta de 37 segundos, es casi imposible de levantar.

Entiendo que, con diferencia, es la victoria más inverosímil que ha vivido...

Pues sí, sobre todo porque estabas prácticamente ya sentenciado. Recuerdo dos casos similares, uno en la primera Champions que ganamos con el Canarias [club donde trabajó muchos años y ahora está en el Palmer Basket Mallorca] gracias al triple de Devin White; y otro la victoria que tuvimos ante el Baskonia con el palmeo de Beirán en el último segundo. Es lo que más que se asemeja.

Hable de la última jugada. ¿Fue el culmen de la perfección?

Detrás de eso hay cosas que no se ven durante el partido. En ese momento le digo a Raúl Villar y al margen de decirle tiramos a fallar el segundo, también le comento que los que están al rebote hagan cross [cruzarse], que es bloquear al que está más cerca la línea de fondo del lado contrario. Eso lo hace Gildas y entorpece al francés. Tú lo tienes preparado y lo hablas y al final puede salir bien o te puede salir mal.

Y salió bien...

Y salió perfecto.

Justo antes de ese triple final se le vio tocándose la nariz marcando lo que quería...

Durante toda la preparación y todo el campeonato fue algo que, cada vez que teníamos la posibilidad, siempre entrenábamos. Es que en ese poco más de medio minuto hubo tres situaciones de últimos segundos que teníamos preparadas para que, simplemente con la marca, todos supieran qué hacer. El timing fue perfecto para que Guille [del Pino] recibiera como recibió y después, evidentemente, meterla como la metió.

El propio Guillermo del Pino fue clave en la remontada de esos instantes finales, pero es que casi ni pestañea tras haber ganado el preciado oro...

Con Guillermo ya tuve la posibilidad de estar el verano pasado y la tranquilidad esa que se le ve es porque él juega para divertirse. Ya puede caer un meteorito o pasar lo que sea, que él no cambiará. Me quedo con una anécdota tras ganar a Italia en semifinales, nos subimos a la guagua y al final estaba él, y de pronto se le escucha lamentándose, pero porque el Córdoba de fútbol había perdido un amistoso. Estaba preocupadísimo por eso cuando acababa de pasar a la final de un Europeo. Cosas así explican su personalidad. Los que son buenos tienen algo distinto.

El sexto título de España en el Eurobasket sub 18. De los cuatro primeros han salido jugadores de primerísimo nivel, mientas que al quinto oro, en 2022, hay que darle tiempo. ¿Ve a alguno de esta generación siendo una estrella?

Es muy pronto. Si hay que darle tiempo a la de 2022, imagine a estos. Y ya si nos vamos a las anteriores, creo que el panorama es totalmente distinto a aquellas selecciones. Ahora ha entrado en juego la NCAA y esto cambia las reglas de todo. Habrá un momento en el que sí los veamos a nivel top, espero que ACB. Pero en un periodo de tres o cuatro años es complicado valorar si van a poder estar a nivel ACB; y no por capacidad, sino por condiciones que les van a ofrecer en su etapa universitaria.

Noto, en sus palabras, cierta resignación a que esa corriente de irse a la NCAA [liga universitaria norteamericana] sea imparable...

Ahora mismo esto solo está empezando. He hablado con los otros seleccionadores y les está pasando lo mismo, que a jugadores de calidad media ya les están pagando un dinero que es impensable que se lo puedan pagar en sus países. Más que resignación, toca adaptar y aceptar la situación. Yo no soy nadie para proponer soluciones porque no las tengo, pero estoy seguro que entre todos acabaremos encontrando un remedio para gestionar este asunto para que afecte lo menos posible ese éxodo.

¿Y hasta qué punto puede ayudar ahí la puesta en marcha de la nueva liga U22 de la ACB?

Desde mi ignorancia en cuanto a esto, porque me imagino que los que han tomado la decisión de crearla tendrán sobre la mesa muchos motivos y razones, creo que al final el sub 22 que tenga un nivel medio alto o alto va a ser igualmente imparable el que se vaya para la NCAA. Estamos hablando de cantidades económicas de locura.

Miremos para la ACB. ¿Qué le parece la plantilla que ha configurado el Gran Canaria para el próximo curso?

Después de ganar el oro me mandó un mensaje de Jaka [Lakovic] felicitándome por el título y le dije que me gustaba mucho el equipo que habían hecho. Y me gusta porque creo que han incorporado un poco jugadores con perfil de lo que ahora mismo se está llevando más en cuanto al juego rápido, más vertical y físico, y creo que se ha adaptado bien a ello con los fichajes que he visto.

¿Y algún nombre propio de los claretianos a destacar?

Los dos exteriores. Angola y Wong, que creo que son dos perfiles interesantes a seguir. Son dos jugadores cuya principal característica es su verticalidad y su capacidad de anotación. Y después el paso adelante que parece que quieren dar con Ziga Samar, a ver qué tal responde en ese rol de segundo base. Y también, por lo menos lo poco que le pude ver hace dos años en la Final Four de Ascenso a la ACB, a Kur Kuath, un perfil de cinco que ahora muchos equipos demandan.