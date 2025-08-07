Carolina Ferrera, del Unión Viera al Tenerife

El CD Tenerife Femenino incorpora a sus filas a una de las mayores promesas actuales del fútbol femenino grancanario, Carolina Ferrera, centrocampista de 15 años, natural de Gran Canaria e internacional con la selección española en categorías inferiores.

Procedente del Unión Viera, la talentosa futbolista llega al filial blanquiazul en un momento clave de su desarrollo, y tras haber despertado el interés de varios clubes de ámbito nacional, eligió al conjunto blanquiazul para continuar con su formación.

Según apunta el Tenerife en su comunicado de prensa, Carolina destaca por su capacidad técnica, inteligencia táctica y personalidad en el terreno de juego, cualidades que la han llevado a ser una de las jóvenes promesas del fútbol canario, consolidándose como un referente emergente del fútbol base.

«Carolina es una jugadora con un enorme potencial. Su llegada es una gran noticia para el club y para el fútbol canario. Tenemos plena confianza en que aportará talento, compromiso y ambición a nuestra estructura deportiva», señaló Jordi Torres, responsable técnico del área femenina.

"Una oportunidad muy grande para mí"

Para la joven futbolista la llegada al club «es una oportunidad muy grande para mí, pese a mi corta edad es un paso enorme en mi carrera. Tengo mucha ilusión de poder demostrar mis cualidades, me estoy encontrando muy agusto con el equipo y el cuerpo técnico, me han acogido de maravilla», declaró tras hacerse público su fichaje.

Con esta incorporación, el CD Tenerife Femenino reafirma su apuesta por el desarrollo del talento local y por construir un futuro sólido desde la base, ofreciendo a sus jugadoras un entorno competitivo y profesional donde puedan seguir creciendo.