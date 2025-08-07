Los participantes de The North Face Transgrancanaria tendrán un 10 % de descuento en la Ultra y la Maratón de 3 Días Trail Ibiza

Del Océano Atlántico al Mar Mediterráneo. The North Face Transgrancanaria y 3 Días Trail Ibiza refuerzan su alianza con importantes beneficios para los participantes de estas dos carreras. Fruto de esta alianza, los inscritos en la prueba grancanaria -más de 4.700 en el primer mes de inscripción- obtendrán un descuento del 10 % en la inscripción de la Ultra o la Maratón de 3 Días Trail Ibiza, tanto para correr en el formato de tres días o de manera individual. Una cita ideal para cerrar el año deportivo y que en este 2025 se celebrará del 28 al 30 de noviembre.

Fátima Blázquez, directora de 3 Días Trail Ibiza, señala que es "una gran noticia contar con el apoyo de una carrera con un reconocimiento internacional y una comunidad de corredores muy consolidada". "Este tipo de colaboraciones entre eventos que comparten valores, pasión y filosofía, ayudan a fortalecer el trail running y además ofrecer ventajas atractivas para los participantes", señala la máxima responsable de la cita ibicenca del próximo mes de noviembre.

La isla de Gran Canaria y la isla de Ibiza son dos paraísos naturales conectados por el trail running. Esta alianza entre The North Face Transgrancanaria y 3 Días Trail Ibiza permitirá a sus corredores y corredoras obtener beneficios en ambas pruebas. La primera acción de este acuerdo es la de otorgar a los participantes de Transgrancanaria un descuento del 10 % en la inscripción para la Ultra y la Maratón de 3 Días Trail Ibiza, tanto en el pack de tres días con Ultra o Maratón, como para correr solo la Ultra o la Maratón.

El director de The North Face Transgrancanaria, Carlos González, destaca que los 3 Días Trail Ibiza es una carrera "con personalidad propia, con una organización exitosa durante más de diez años y con un ambiente especial para los corredores". "Este tipo de sinergias enriquecen el calendario y la experiencia de quienes disfrutan del trail running; y además es una oportunidad para descubrir Ibiza fuera de temporada", apunta González.

Más sobre 3 Días Trail Ibiza

Los días 28, 29 y 30 de noviembre, la isla de Ibiza reúne a centenares de atletas en un entorno idílico del Mediterráneo con un formato de competición de tres días. El pistoletazo de salida lo da la primera carrera, un 10K nocturno por el casco histórico de Ibiza. Al día siguiente, los participantes pueden afrontar varias modalidades: 10K, Media Maratón, Maratón y Ultra. Todas ellas recorriendo algunos de los parajes más bellos de la isla. La cita se cierra el domingo con un 10K diurno en el municipio de Santa Eulària des Riu.

La prueba cuenta hasta la fecha con más de 700 participantes. Las inscripciones para 3 Días Trail Ibiza 2025 están disponibles a través de la web oficial de la carrera: www.3diastrailibiza.com.

3 Días Trail Ibiza es una prueba patrocinada por Turismo de Ibiza y cofinanciado con el fondo del Impuesto del Turismo Sostenible del Gobierno de las Islas Baleares.

The North Face Transgrancanaria es una carrera organizada por Arista Eventos que cuenta con el patrocinio de las instituciones Cabildo de Gran Canaria, a través de Turismo de Gran Canaria y el Instituto Insular de Deportes; el Gobierno de Canarias con Islas Canarias Latitud de Vida; el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a través del Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria; el Ayuntamiento de Teror y el Ayuntamiento de Tejeda. Además, cuenta con el respaldo de las empresas The North Face, Hospitales Universitarios San Roque, Lopesan Hotel Group, ExpoMeloneras, 226ERS, Fred. Olsen Express, Sonocom Audiovisuales y Aguas de Teror.