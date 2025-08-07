Rallye de Tierra Isla de los Volcanes 2025: este es el recorrido oficial

Los días previos a la celebración del Rallye de Tierra Isla de los Volcanes 2025-Trofeo Ciudad de Arrecife avanzan con paso firme. La organización, a cargo del club Evesport, ha dado a conocer este miércoles el recorrido completo del evento, que promete ser uno de los más emocionantes de su historia. Además, se han realizado los primeros test en los tramos de Famara y Teguise, donde varios equipos visitantes han probado sus vehículos en preparación para la competición.

Una de las novedades de esta edición es la publicación de la revista en papel más completa realizada por el comité organizador. Incluye contenidos informativos, entrevistas y detalles técnicos, además de incorporar códigos QR que permiten a los espectadores acceder directamente a los puntos de interés en Google Maps. Esto facilita que los aficionados puedan seguir en tiempo real la ubicación de los tramos y las zonas de público, salidas y metas.

Asimismo, la versión digital de la guía del aficionado ya está disponible en las redes sociales del Rallye Isla de los Volcanes y en su página web oficial ( www.rallyeisladelosvolcanes.es ), donde también se puede descargar toda la revista completa. Esta herramienta resulta esencial para quienes deseen planificar su asistencia y seguir el rally desde cualquier lugar.

Mapa general con los tramos del Rallye Isla de los Volcanes 2025 / La Provincia

Reconocimientos y pruebas previas en Lanzarote

El miércoles, en una primera jornada de test en Famara, participaron seis equipos visitantes, entre ellos vehículos de la categoría Rally2 y Rally5 de la Clio Trophy Spain. Entre los coches presentes estaban un VW Polo de Francisco Dorado-Andrea Lamas, un Hyundai i20 N de los rusos Semenov-Ignatov y un Ford Fiesta de los líderes del CERT-Rallycar, Gil Membrado-Jandrín López. La prueba sirvió para que los pilotos probaran diferentes neumáticos en el tramo de Famara, en un entorno que combina belleza natural y exigencia técnica.

El jueves, se repetirán los test en el mismo lugar y horario, y por la tarde los pilotos comenzarán los reconocimientos oficiales de los tramos cronometrados. Además, en la sede de Evesport, en el Arrecife Gran Hotel, se realizará la entrega de documentación a los equipos participantes.

Membrado. / La Provincia

Agenda del fin de semana

El viernes 8 de agosto será un día muy intenso, con reconocimientos de 8 a 15 h, Shakedown y Tramo de Calificación Puerto del Carmen, Súper Especial y finaliza la jornada en la rampa de salida instalada este año en la Avenida la Mancomunidad y Fred Olsen, junto a la Playa del Reducto, con la elección del orden de salida, entrevistas y presentación de los pilotos.

El sábado 9 de agosto será el gran día para el desarrollo del rally con el desarrollo del rutómetro y la entrega de trofeos final, en el mismo lugar de la capital Arrecife, a partir de las 20 horas. Será la ceremonia final de esta 27º edición.

Después de la súper especial del viernes en Arrecife, el sábado se iniciará con los tramos de Teguise (Orvecame) y Soo-Tinajo (Naviera Armas-Trasmediterránea) durante la mañana. Y por la tarde, los tramos de Tinajo (Centros Turísticos de Lanzarote) y Yaiza-Tías (CICAR), el más largo con sus 20,5 km, lo que suma casi 100 km cronometrados.