¿Qué regatistas canarios han ganado la 43ª Copa del Rey MAPFRE de vela?

La 43ª edición de la Copa del Rey Mapfre ha vuelto a situar a Lanzarote en el panorama internacional de la vela, gracias a la brillante participación de los regatistas del Real Club Náutico de Arrecife (RCNA). El evento, celebrado en Palma de Mallorca y considerado uno de los más importantes en el mundo de la vela deportiva, reunió a los mejores equipos y navegantes de distintas nacionalidades.

La principal actuación de la representación lanzaroteña la protagonizaron Cristian Sánchez y Ricardo Terrades, quienes, como miembros del 'Estrella Damm Sailing Team', se alzaron con el triunfo tanto en la Copa del Rey como en el Campeonato de Europa ORC. Sánchez, desempeñándose como proa, y Terrades, como trimmer de mayor, lograron que el equipo lograra imponerse en la clasificación general tras una intensa semana de competición.

El equipo mantuvo una extraordinaria igualdad con otros aspirantes durante las nueve mangas disputadas, llegando la resolución del título a la última jornada. Fue en las dos regatas decisivas cuando el ¡Estrella Damm Sailing Team¡ consiguió superar a otros rivales directos, alcanzando así la primera posición y sumando un doble logro de prestigio.

Más regatistas lanzaroteños entre la élite nacional

Hasta cuatro regatistas del RCNA participaron en esta edición de la Copa del Rey Mapfre. Junto a Sánchez y Terrades, Nano Negrín actuó como táctico a bordo del 'Elena Nova', que finalmente alcanzó la segunda plaza en la clasificación general y se erigió como subcampeón de Europa en su clase. Por su parte, Rayco Tabares y Alfredo González formaron parte de la tripulación del 'Nadir', equipo que a pesar de liderar la tabla al inicio de la última jornada, concluyó la competición en un meritorio cuarto puesto.

El alto nivel competitivo de la regata quedó reflejado en la igualdad que se mantuvo durante toda la semana, con varias embarcaciones manteniendo opciones al triunfo hasta las últimas pruebas.

La tripulación del 'Estrella Dam Sailing Team' celebra el título en la Copa del Rey MAPFRE de vela 2025 / La Provincia

Reconocimiento del RCNA

Desde la directiva del Real Club Náutico de Arrecife, su presidente, Julio Romero, ha felicitado públicamente no solo a los campeones sino también al resto de representantes lanzaroteños por su destacada actuación. Romero ha recalcado la importancia de estos resultados para seguir fortaleciendo el prestigio internacional del club y fomentar la práctica de la vela en Lanzarote.

La participación de regatistas canarios en eventos como la Copa del Rey Mapfre resalta el papel de las islas en la promoción del deporte náutico y el desarrollo de talento local. Iniciativas impulsadas por entidades como el Real Club Náutico de Arrecife, el Gobierno de Canarias y la Real Federación Española de Vela contribuyen al crecimiento del sector y abren nuevas oportunidades para jóvenes deportistas del archipiélago.