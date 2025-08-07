El San Miguel se queda con la plaza del Ibarra y mantiene la cuota tinerfeña en Tercera División

El CD Arcángel San Miguel competirá la próxima temporada en Tercera Federación. El combinado tinerfeño ha confirmado su concurrencia a la plaza liberada tras la renuncia obligada de la UD Ibarra a competir en la máxima categoría del fútbol archipielágico en la campaña 25/26.

El San Miguel, de esta manera, hace efectiva su prioridad a la hora de ocupar un espacio que, según resolvió el Juez Único de Competiciones de la Real Federación Española de Fútbol, debía ser designada por méritos deportivos, y no vía subasta. Esto es, incapaz el Ibarra de solventar la deuda de 140.000 euros con la que concluyó la pasada campaña, llegó a haber dudas sobre el procedimiento mediante el cual quedaría solventada la problemática: la salvación del San Miguel (mejor clasificado de los clubes descendidos a Preferente y que había bajado por el arrastre generado al descender Yaiza y Atlético Paso y no subir el San Fernando) o la subasta por la cantidad adeudada por el Ibarra.

El San Miguel ejerce su derecho

Finalmente, y aclarada la norma por el Juez Único de Competiciones, la plaza fue ofrecida al San Miguel sobre la marcha. A última hora de este martes, en el club ya celebraban la noticia, aunque fue este miércoles cuando llegó la comunicación formal desde el club amarillo: "Ya hay resolución", ha festejado el club con un guiño a la Tercera Federación. De esta manera, habrá cuatro equipos tinerfeños en Tercera: Tenerife C, Marino, San Miguel y Real Unión de Tenerife (antes Santa Úrsula). Con los palmeros (Atlético Paso, Mensajero y Tenisca) salen siete de la provincia occidental.

Entretanto, el triste desenlace para una entidad de 56 años, el ya disuelto Ibarra, no solo provoca la salvación del San Miguel, sino también la del Fuencaliente, que mantiene una plaza en Preferente al no bajar los del sur de Tenerife.

El hándicap de los salvados

Para ambos, eso sí, la tardía alegría supone el hándicap de tener que competir en inferioridad de condiciones en la 25/26. Salen tarde al mercado y con plantillas teóricamente confeccionadas para una categoría inferior. El 'Sanmi', eso sí, mantiene una parte importante del proyecto con el que había ascendido a Tercera en la 23/24: siguen su técnico Dani Sánchez y varios ex del Tenerife como Giovanni Rodríguez, Ale Cruz o Brian Torres y ha llegado Yeray González, otro ex del combinado blanquiazul que había militado en el Marino las dos últimas campañas.