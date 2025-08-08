Benjamin Castenskiold, nuevo campeón del mundo de Wingfoil Surf-Freestyle

El circuito mundial de la Global Wingsports Association (GWA) regresó a Gran Canaria por tercer año consecutivo, pero 2025 trajo las vibrantes costas de El Burrero (Ingenio) como novedad, conocidas por sus vientos cruzados de mar hacia tierra ideales para la acción de Surf-Freestyle, donde ya se ha proclamado al nuevo campeón del mundo en tiempo récord. Este duelo se redujo al francés Axel Gerard y el danés Benjamin Castenskiold, quien fue consistentemente sólido, mientras que Gerard acumulaba las notas más altas por truco. Pero cuando Gerard cayó en su intento final, el título se le escapó.

"Gerard lanzó en la final un doble frontflip (doble mortal hacia adelante) usando el kicker de la ola y subiendo súper alto, consiguiendo la puntuación unánime de todos los jueces que le concedieron un 10", comentó Javier Ippólito, jefe de jueces de la competición. Pero no fue suficiente para ganar a Castenskiold, quien superaba la media de puntos con sus tres mejores trucos. Gerard se hizo con la segunda posición en El Burrero y el quinto puesto en la general, seguido de Xavier Corr, australiano afincado en Tarifa, actual octavo del mundo.

Tras una competición emocionante en la categoría masculina en la que el campeón vigente, el estadounidense Chris MacDonald estaba decidido a defender su corona, Castenskiold no solo ganó la prueba en Gran Canaria, sino que además se convirtió en el nuevo Campeón Mundial GWA de Surf-Freestyle 2025, un logro asombroso para un joven de 14 años en su primera temporada completa en el tour mundial. "El favorito para llevarse el título mundial era Macdonald, pero no fue capaz de aterrizar maniobras con suficiente consistencia, fallando los trucos a los que nos tiene acostumbrados", añadió Ippólito.

El título mundial femenino sigue en juego / La Provincia

El título femenino sigue en juego

En la flota femenina, la tarifeña Nía Suardíaz (actual campeona del mundo) encabeza las clasificaciones, pero sus principales rivales, Mar de Arce (Tarifa) y Marie Schlittenbauer (Alemania) siguen siendo fuertes candidatas. Con el título en juego, El Burrero es el escenario perfecto para un desenlace inolvidable de la temporada 2025 de Surf-Freestyle.

"En la Ronda 3, Suardíaz hizo una declaración potente abriendo su manga con un backflip limpio", explicó el jefe de jueces de la competición. Marie Schlittenbauer, aún en racha tras su victoria en Fuerteventura, impresionó con un masivo Palau Frontside seguido de un frontflip, sumando 25.87 puntos en una ronda dominante.

Las condiciones en El Burrero permitieron a las mujeres mostrar su nivel en rápida evolución. Tanto Mar de Arce como Manon Dupé (Francia) avanzaron directamente a semifinales. En la Ronda 4, Bowien van der Linden (Países Bajos) compitió con precisión y control, pasando a semis con ventaja clara. Allegra Caffi (Italia) siguió su estela con una actuación firme y consistente. Zara Maillard (Suiza) y Viola Lippitsch (Austria) también aseguraron su lugar, completando un cuarteto semifinal femenino de gran nivel.

Este GWA Wingfoil World Cup 2025 en El Burrero, organizada por el Club Deportivo Canakite Experiences, el Club Náutico El Burrero y el Ayuntamiento de Ingenio, ha sido una velada histórica, marcando el surgimiento de nuevos campeones y evidenciando el crecimiento imparable del nivel técnico en el Surf-Freestyle del wingfoil. El evento ha sido posible gracias al patrocinio de las áreas de Turismo y Deporte del Cabildo de Gran Canaria y la colaboración de la Consejería de Deportes del Gobierno de Canarias, además de la Real Federación Canaria de Vela o 7UP, entre otras entidades.