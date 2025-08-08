La historia del Club Goduro de taekwondo: Forjando campeones al golpito

Con 13 años de antigüedad, el Club Goduro se ha convertido en el gran referente del taekwoondo canario, en gran parte debido al éxito nacional e internacional de Adriana Rodríguez y Saúl Acosta, dos coleccionistas de metales que van paso a paso encaminados a poder cumplir su sueño de ser medallistas olímpicos.

Sin demasiado ruido y al golpito, el modesto y familiar Club Goduro de Taekwondo puede presumir de contar en su dojang con dos de los mejores taekwondistas de nuestro país, a los que si bien por edad no llegarán probablemente a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, tienen marcado a fuego la cita australiana de Brisbane y Queensland en 2032 como objetivo irrenunciable.

Adriana Rodríguez a sus 16 años, es actualmente la número uno del ranking nacional en la categoría júnior. En su brillante palmarés destacan sus ocho oros y una plata en los Campeonatos de España, además de un oro y un bronce en los Campeonatos de Europa y una plata en la X Copa President en Bulgaria y numerosos trofeos nacionales e internacionales que la convierten en una de las mejores taekwondistas del mundo en su categoría, como demostró alcanzando los octavos de final en el último Mundial.

La otra joya de la corona del Club Goduro es Saúl Acosta, quien ya sabe lo que es colgarse al cuello la medalla de plata y de bronce en un Campeonato de España o el bronce en un torneo internacional del prestigio del Open Internacional de Bélgica, que le sitúan como uno de los mejores taekwondistas del país.

Detrás de estos éxitos deportivos individuales se esconden muchos años de duro trabajo y disciplina que les ha llevado a ir creciendo desde 2012, contando en sus inicios con la ayuda de la asociación de vecinos del Lomo Polinario, hasta contar en la actualidad con unos 50 alumnos, de los que cuatro o cinco están en la actualidad compitiendo a nivel insular, regional y nacional.

El nombre del club viene de una palabra coreana relacionada con el taekwondo que significa apoyo, con la que sus fundadores, Luis Rodríguez y Carmen Toledo, quisieron agradecer toda la ayuda que les dispensaron los vecinos del barrio en sus orígenes para poder ser hoy en día uno de los clubes de referencia en Canarias y en España.

Alumnos de tres años en adelante

Desde los tres años acogen a alumnos para irlos forjando poco a poco en los valores y la disciplina de un deporte que además de servirles en su día a día para la defensa personal, les modela también como personas, más allá de la competición deportiva. Aunque el propio Luis Rodríguez recomienda para empezar «los siete u ocho años, porque tienen que ser capaces de cumplir con unas normas mínimas de comportamiento».

En el caso extraordinario de Adriana, que empezó a practicar taekwondo con dos años y medio, el maestro del Club Goduro tiene claro que «el 90% es ella, porque nosotros trabajamos igual con todos los alumnos, no hacemos diferenciación entre un alumno y otro, todos entrenan las mismas horas y las mismas técnicas, luego depende de como cada uno es capaz de llevarlo a la práctica y lo perfeccionista que sea».

Piropos cruzados

En el caso de Saúl Acosta comenzó a practicar taekwondo con unos siete años «para defenderme en el colegio y terminó gustándome». Reconoce que también practica el fútbol -el año pasado militó en el Arucas y este año lo hará en la Goleta-, pero se queda con el arte marcial como deporte favorito.

Para el joven grancanario le ha enseñado a tener «disciplina y a no dejar las cosas a medias». Tiene claro que su objetivo a largo plazo es «ganar una medalla en unos Juegos Olímpicos, pero estoy todavía empezando y voy poco a poco».

De su compañera Adriana afirma que «no hay palabras para describirla, es un ejemplo a seguir, aunque tenga un año menos que yo, estoy asombrado por cada nuevo logro que consigue, es increíble». «Ella empezó desde muy pequeña, pero hay un trabajo increíble detrás con Luis y con Carmen, todos los días entrenando», apunta el grancanario.

Adriana por su parte, reconoce que en parte ella comenzó muy pronto porque «mis padres son los profesores y siempre me encantaba ver las clases desde fuera». «El taekwondo me encanta, es mi vida, llevo practicándolo casi desde que nací», agrega.

La jovencísima atleta afirma que en ese crecimiento como deportista es clave que «soy muy exigente conmigo misma, muy perfeccionista, sólo quiero mejorar cada técnica y cada cosa cada día», hasta el punto de que como reconoce su padre y maestro, Luis, «en ocasiones no está contenta ni cuando gana el oro».

De Saúl destaca que «es muy buen compañero, hay muchas cosas que le hacen especial, entrena muy duro y lo da todo en cada combate y en cada entreno».