Los juegos y deportes tradicionales de Canarias serán protagonistas en ExpoDeca 2025

ExpoDeca 2025, la Feria de la Actividad Física y del Deporte de Canarias se celebrará del 2 al 5 de octubre en el Recinto Ferial de Tenerife y lo hará con una clara apuesta por la difusión, práctica y protección de los juegos y deportes tradicionales del Archipiélago. Las modalidades vernáculas contarán con un área destacada dentro del programa, consolidándose como un eje central de esta cita de referencia para el sector deportivo regional.

Durante los cuatro días de feria, las personas asistentes podrán disfrutar de una amplia muestra de exhibiciones, competiciones y actividades participativas en torno a disciplinas emblemáticas como la lucha canaria, la bola, el salto del pastor, el levantamiento de arado o la vela latina. Esta programación busca acercar estas prácticas a todos los públicos y poner en valor su importancia como patrimonio cultural y símbolo de identidad de las islas.

El espacio dedicado a los deportes autóctonos será, además, un punto de encuentro intergeneracional. Personas mayores podrán revivir los juegos de su infancia, mientras que niños, niñas y jóvenes conocerán las diferentes disciplinas deportivas. La experiencia de 2024, en la que esta zona fue una de las más populares y mejor valoradas de toda la feria, ha servido de base para confirmar esfuerzos en esta nueva edición.

Los juegos y deportes tradicionales de Canarias serán protagonistas en ExpoDeca / La Provincia

Cada modalidad contará con su propio espacio de divulgación, exhibición y práctica, permitiendo al público observar, experimentar y participar activamente. Esta experiencia directa pretende fomentar la curiosidad, el aprendizaje y, sobre todo, la continuidad de tradiciones deportivas que son parte integral de la historia y la cultura de Canarias.

En este contexto, ExpoDeca 2025 se configura como el primer gran encuentro anual del ecosistema deportivo de Canarias, reuniendo a representantes de entidades públicas y privadas, federaciones, clubes, instituciones académicas, centros escolares, marcas y empresas del sector, con el objetivo de impulsar un desarrollo deportivo integrador y sostenible.

En este sentido, la feria contará con la implicación activa de las federaciones de juegos y deportes tradicionales —Federación Canaria de Barquillos de Vela Latina, Federación de Lucha Canaria, Federación de Bola Canaria, entre otras—, una presencia que garantiza el rigor, la calidad y el respeto en la difusión de cada disciplina para preservar la historia común de las islas.

ExpoDeca, promovida por el Gobierno de Canarias a través de la Consejería de Deportes y organizada por el área de Deportes del Cabildo de Tenerife junto a la empresa pública Ideco, cuenta con el patrocinio de la Fundación Disa, Coca-Cola, Powerade y Binter. Su principal objetivo es fomentar una cultura activa y saludable, impulsando la actividad física como una herramienta para el bienestar y la cohesión social.