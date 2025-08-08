Osmany Juantorena, el galáctico del Guaguas y de la Superliga de voleibol ya está en Gran Canaria

El galáctico del Guaguas y de la Superliga Voleibol Masculina, Osmany Juantorena, aterrizó esta tarde en el aeropuerto de Gran Canaria con algo de retraso sobre el horario previsto, proveniente de Roma, donde fue recibido por un ilusionado Juan Ruiz, presidente de la entidad amarilla, consciente de la importante apuesta del club por un jugador, que a pesar de estar ya en la recta final de su carrera profesional, sigue estando ranqueado como el quinto mejor jugador del mundo, palabras mayores.

A su llegada a la Isla, el ítalo-cubano mostró una amplia sonrisa y expresó el deseo tanto de su familia como de él de conocer su nuevo hogar, aunque siendo consciente de que la pretemporada no espera y el lunes se pondrá ya a las órdenes de Sergio Miguel Camarero para empezar a preparar la nueva temporada, la primera para él en la competición española.

«El lunes ya empezamos la pretemporada, no será fácil, es un inicio progresivo para todo el mundo, además, creo que estarán ya casi todos los jugadores, que es algo muy positivo para hacer grupo. Estoy muy contento y deseando que llegue el lunes para tener las primeras palabras con el entrenador –Sergio Miguel Camarero–y con ganas de triunfar aquí», expresó el receptor antes de retirarse junto al presidente del Guaguas para conocer el que será su nuevo hogar.