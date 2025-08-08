Fin de semana clave para la Vela latina con el Concurso Belén María y la 11ª jornada del Campeonato Aguas de Teror

La temporada 2025 de la Vela latina se adentra en su tramo final y lo hace con un fin de semana repleto de emoción. La bahía de Las Palmas de Gran Canaria acogerá este sábado el Concurso Belén María, prueba que decidirá el campeón de la Copa Cabildo de Gran Canaria. Un día después, el domingo, se celebrará la 11ª jornada del Campeonato Aguas de Teror, donde continúa la cerrada lucha por el título con varios botes implicados.

El Concurso Belén María, inicialmente previsto para el pasado 26 de julio, fue aplazado debido a la falta de condiciones de viento y se celebrará finalmente este sábado a las 17.00 horas. Esta tradicional prueba, con salida desde la zona de La Marfea, es una de las más emblemáticas del calendario de la Vela latina y representa también el cierre de la Copa Cabildo de Gran Canaria.

La emoción está servida, ya que hasta cuatro botes llegan a esta última cita con opciones reales de alzarse con el título copero. Hospital La Paloma Pueblo Guanche (11 puntos), Villa de Agüimes Ybarra (12 puntos), SPAR Guerra del Río (14 puntos) y Portuarios Puertos de Las Palmas (18 puntos) buscarán sumar los puntos necesarios para coronarse campeones.

El orden de salida será el inverso a la general, por los que los favoritos tendrán que remontar negociando las tradicionales balizas para hacer el mejor tiempo para alzarse con el título. Así, saldrá en primer lugar el Porteño Sisocan Sabor a Gloria, seguido por el Poeta Tomás Morales Clipper, el Unión San Cristóbal Restaurante Los Botes, el Chacalote Comercial SanRob, el Minerva Idamar Atlantic y el Viajes Insular Unión Arenales. Tras ellos lo harán el DISA Roque Nublo ULPGC y el Villa de Teror Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Las Palmas, antes de que llegue el turno para el Portuarios Puertos de Las Palmas, el SPAR Guerra del Río, el Villa de Agüimes Ybarra y, cerrando el orden de salida, el Hospital La Paloma Pueblo Guanche.

La actividad continuará el domingo a las 12.00 horas con la disputa de la 11ª jornada del Campeonato Aguas de Teror, donde los equipos siguen compitiendo por el título y por escalar posiciones en la tabla. Se celebrarán seis apasionantes pegas.

Duelo directo entre 'Portuarios' y 'Guerra del Río'

En la primera de ellas, el Portuarios Puertos de Las Palmas, actualmente tercer clasificado con 24 puntos, se medirá al SPAR Guerra del Río, que comparte el liderato con 27 puntos junto al Hospital La Paloma Pueblo Guanche. Se trata de una pega directa entre dos aspirantes al campeonato que puede resultar determinante en la clasificación.

En otra de las pegas destacadas, el Villa de Teror Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Las Palmas, quinto clasificado con 21 puntos, se enfrentará al DISA Roque Nublo ULPGC, que se encuentra en la décima posición con 15 puntos. Los de Gustavo del Castillo necesitan la victoria para no perder el tren de cabeza, mientras que su rival llega en buena forma tras su notable papel en el Torneo Eliminatorio.

El líder Hospital La Paloma Pueblo Guanche, que ha ganado todas sus regatas hasta el momento, buscará mantenerse en lo más alto frente al Unión San Cristóbal Restaurante Los Botes, que ocupa la undécima posición con 13 puntos. A priori, una pega desigual, pero con la presión extra para el Guanche por lo apretado de la clasificación.

Por otro lado, el Viajes Insular Unión Arenales, octavo con 17 puntos, se medirá al Poeta Tomás Morales Clipper, que ocupa el duodécimo lugar con 10 puntos. Los de Javier Barreto quieren cerrar el curso con buenas sensaciones y seguir sumando victorias, mientras que el Morales intentará dar la sorpresa y mejorar su rendimiento.

En una pega entre botes de la zona alta, el Villa de Agüimes Ybarra, cuarto clasificado con 21 puntos, se medirá al Chacalote Comercial Sanrob, séptimo con 19. Una victoria del Villa le permitiría seguir en la pelea directa por el Campeonato Aguas de Teror, mientras que el Chacalote necesita puntuar para mantenerse en la zona media-alta.

La jornada se cerrará con la pega entre el Porteño Sisocan Sabor a Gloria, noveno con 15 puntos, y la Minerva Idamar Atlantic, sexto clasificado con 20 puntos. Dos botes con trayectorias irregulares que buscarán afianzar su posición en la tabla.

Clasificación general tras diez jornadas del Campeonato Aguas de Teror

La tabla clasificatoria sigue muy apretada en los primeros puestos. Hospital La Paloma Pueblo Guanche y SPAR Guerra del Río se encuentran igualados en lo más alto con 27 puntos, con pleno de victorias para ambos. Les sigue muy de cerca el Portuarios Puertos de Las Palmas con 24 puntos, y justo por detrás se sitúan Villa de Agüimes Ybarra y Villa de Teror, ambos con 21.

Completan la parte media de la clasificación Minerva Idamar Atlantic con 20 puntos, Chacalote Comercial Sanrob con 19, y Viajes Insular Unión Arenales con 17. En la zona baja se encuentran Porteño Sisocan Sabor a Gloria y DISA Roque Nublo ULPGC, ambos con 15 puntos, Unión San Cristóbal con 13, y Poeta Tomás Morales Clipper, que cierra la tabla con 10 puntos.