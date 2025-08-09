Raúl Hernández, primer líder del Rallye Isla de los Volcanes

El lanzaroteño Raúl Hernández, acompañado de José Murado, a los mandos de un Skoda Fabia Rally2, lideran el Rally Islas de Los Volcanes, prueba puntuable para el Campeonato de España de Rally en Tierra-CERT, la marcar el mejor tiempo en el tramo espectáculo Ciudad de Arrecife, en cuyo trazado paró el crono con un mejor tiempo de 1:41.1.

Hernández-Murado aventajan en 1,5 segundos con respecto a los segundos clasificados y líderes del CERT, Gil Membrado y Alejandro López con Ford Fiesta R5 MKI, con un registro de 1:42.6. En la tercera plaza se sitúa el francés mundialista invitado para la ocasión, Pierre-Louis Loubet-Pascau Loris con Citroën C3 R5, a 2.2, con un crono de 1:43.3.

Raúl Hernández inició su participación en el 27º Rallye Isla de Los Volcanes – Trofeo Ciudad de Arrecife con un scratch en el Tramo Cronometrado de Calificación de Puerto del Carmen. El joven piloto de Lanzarote, acompañado por José Murado, selló el registro de referencia en la especial encargada de definir el orden de salida para la etapa del sábado. Él será el primero en elegir plaza dentro del top 17.

A los mandos de su Škoda Fabia RS Rally2, Hernández completó los 3.78 kilómetros del tramo ubicado en el municipio de Tías con un tiempo de 2:06.0. Ese registro le valió para endosar 2.9” a los líderes imbatidos del Campeonato de España de Rallys de Tierra-CERT Rallycar, Gil Membrado y Alejandro López. Los del Ford Fiesta Rally2 llegan a la cita canaria inmersos en una buena racha de tres victorias consecutivas.

Alexander Villanueva, el vigente campeón nacional, condujo su Toyota GR Yaris Rally2 hasta el tercer puesto. El madrileño, copilotado por Axel Coronado, necesita sumar puntos importantes este fin de semana para mantener alguna opción en la pelea por el título, ya que luce dos ceros en su casillero. Juan Carlos Quintana y Jonathan Hernández, por su lado, llevaron su Škoda Fabia RS Rally2 al cuarto lugar.

Tras la dosis de competición y emoción en el recinto ferial de Arrecife, la acción se desplazó a la avenida Fred.Olsen, en la que habrá varias actividades. La primera, la ceremonia de elección de posición de salida y los seis primeros clasificados del tramo de Puerto del Carmen estuvieron en la rampa de salida en una sesión de firma de autógrafos.